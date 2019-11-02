«Фрайбург» в самой концовке избежал поражения в игре с «Вердером»

«Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом» в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги. Бременцы (11 баллов) занимают двенадцатое место в турнирной таблице, «Фрайбург» (18 очков) - пятый.
«Вердер» - «Фрайбург» 2:2 (1:1)
Голы: Рашица 9, Гебре Селасси 59 - Петерсен 28, Петерсен 90+3
«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Топрак, Фридль, Эггештайн, Шахин (Баргфреде 68), Классен, Биттенкурт, Осако (Саржент 72), Рашица (Лангкамп 86)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
«Фрайбург»: Флеккен, Шмид, Лиенхарт, Хайнц, Гюнтер, Саллай (Боррелло 88), Хаберер, Кох, Грифо (Франтц 64), Петерсен, Хелер (Квон 84)
Главный тренер: Штрайх Кристиан.
Предупреждения: Биттенкурт 57, Гюнтер 62, Шахин 64, Франтц 75, Хаберер 79, Велькович 83, Хаберер 87
Удаления: Хаберер 87
В предыдущем туре «Фрайбург» одолел «РБ Лейпциг».