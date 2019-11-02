ГлавнаяНовости

«Фрайбург» в самой концовке избежал поражения в игре с «Вердером»

сегодня, 19:26
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)2 : 2Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

«Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом» в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги. Бременцы (11 баллов) занимают двенадцатое место в турнирной таблице, «Фрайбург» (18 очков) - пятый.

«Вердер» - «Фрайбург» 2:2 (1:1)
Голы: Рашица 9, Гебре Селасси 59 - Петерсен 28, Петерсен 90+3

«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Топрак, Фридль, Эггештайн, Шахин (Баргфреде 68), Классен, Биттенкурт, Осако (Саржент 72), Рашица (Лангкамп 86)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

«Фрайбург»: Флеккен, Шмид, Лиенхарт, Хайнц, Гюнтер, Саллай (Боррелло 88), Хаберер, Кох, Грифо (Франтц 64), Петерсен, Хелер (Квон 84)
Главный тренер: Штрайх Кристиан.

Предупреждения: Биттенкурт 57, Гюнтер 62, Шахин 64, Франтц 75, Хаберер 79, Велькович 83, Хаберер 87

Удаления: Хаберер 87

В предыдущем туре «Фрайбург» одолел «РБ Лейпциг».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Манчестер Сити» во втором тайме вырвал победу в игре с «Саутгемптоном»
Сегодня, 19:56 Комментарии7
«Барселона» сенсационно уступила «Леванте»
Сегодня, 19:56 ВидеоКомментарии46
«Арсенал» не смог обыграть «Вулверхэмптон»
Сегодня, 19:54 Комментарии9
«Боруссия М» возглавила Бундеслигу, обыграв «Байер»
Сегодня, 19:28 ВидеоКомментарии0
«Лейпциг» отправил восемь мячей в ворота «Майнца»
Сегодня, 19:27 ВидеоКомментарии9
Дортмундская «Боруссия» не допустила осечки в матче с «Вольфсбургом»
Сегодня, 19:26 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100