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«Барселона» сенсационно уступила «Леванте»

сегодня, 19:56
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)3 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» проиграла «Леванте» в рамках 12-го тура Примеры.

«Барселона» занимает 1 место (22 очка), а «Леванте» расположился на 8 позиции (17 пунктов).

Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия

«Леванте» - «Барселона» 3:1 (0:1)
Голы: Кампанья 61, Майораль 63, Радойя 68 - Лионель Месси 38 (пенальти)

«Леванте»: Айтор, Мирамон, Постиго, Везу, Клер, Кампанья (Кабако 87), Радойя, Мелеро, Барди (Рочина 62), Моралес (Вукчевич 82), Майораль
Главный тренер: Лопес Пако.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Нелсон Семеду, Видаль (Бускетс 65), де Йонг, Артур Рамос (Фати 66), Лионель Месси, Суарес (Перес 41), Гризманн
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Артур Рамос 12, Барди 52, Гризманн 56, Пике 66, Ленгле 67, Роберто 81, Фати 86

В прошлом туре «Барселона» разгромила «Вальядолид».

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
   206 / 852
сегодня в 20:08
Ахахах....вы видели какой ЛЕВЕЙШИЙ пенальти защитали Барселоне?

Там до назначения пенальти, на повторе показали, что Гризманн был в офсайде и игра должна была быть остановлена.
А ВАР должен был отменить пенальти, как во втором голе Барселоне.

Но вместо этого им дали пробить пенальти. Видимо Бартомеу занес в судейскую комнату конорарчик!

А ведь только недавно фанаты аргентинского пенальтиста, кричали о "левом" пенальти в матче Ювентус-Дженоа.

Что теперь скажите о своем ЛИПОВОМ ПЕНАЛЬТИ?!
Санчо Панса
Санчо Панса
   197 / 852
сегодня в 20:08
Сенсационно? Да вы что) В этом сезоне Барселона в Ла Лиге на выезде смотрится ужасно! Но это их проблемы. Футболистов Леванте с заслуженной победой!
Тео Джонс
Тео Джонс
   38 / 852
сегодня в 20:07
В чем сенсация то, если Барса сливает почти все выездные матчи? Скорее типичные просер физрука и ко.
h8you
h8you
   42 / 852
сегодня в 20:07
даже коронный гнома с пенки не помог эхаха ЗМ этому господину
alexfor
alexfor ответил dimagas2
   141 / 852
сегодня в 20:07
ну барсуки вполне могут поспорить за этот титул ,легко)))
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       102 / 852
    сегодня в 20:06
    главное ОМ забил пенальти,а то,что проиграла ноунейму это становится обыденностью.
    alexfor
    alexfor ответил L.F.С.
       141 / 852
    сегодня в 20:06
    Месси- гений, волшебник, инопланетянин-юпитерянин- сегодня будет вся эта билиберда от тренера Леванте, или Вальядолида хватит?) Барсе с такой игрой нечего делать в лч.
    не переживай, до 1.4 максимум ее терпеть) а там твиттераст сделает, как надо все)
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил Князь с офтопа меломана
       38 / 852
    сегодня в 20:06
    Никакой сенсации. Леванте были фаворитами и левая пенка, забитая Месси не должна никого вводить в заблуждение. С победой Леванте. Реал - чемпион. Барса будет без трофеев)
    Впервые с тобой согласен, с физруком нереально быть фаворитом в любом матче.
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
       315 / 852
    сегодня в 20:06
    23ина а не игра. Очередная пощечина сран.й защите Барсы
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан
       536 / 852
    сегодня в 20:05
    Надо пользоваться такими подарками , надеюсь наши не обо...рутся. как всегда .
    Groove000
    Groove000
       91 / 852
    сегодня в 20:05
    Мда... Колхоз
    Ми Ша
    Ми Ша ответил Князь с офтопа меломана
       800 / 852
    сегодня в 20:05
    Главное что Месси укрепляет лидерство по забитым мячам на клубном уровне...)).
    Землянин
    Землянин
       105 / 852
    сегодня в 20:05
    Весело!!!)))
    Стеллс
    Стеллс
       385 / 852
    сегодня в 20:04
    Заслуженно проиграли.Если тренер выпускает четвёртого нападающего-это паника и никогда 4-2-4 несрабатывала,никогда.Очередная команда перебегала Барселону ,эта на 7км,забила своё и победила по праву.Ни мысли,ни тактики,ни замен по ситуации.Но уже привыкаем,не так остро реагируем,наоборот может хоть с этими проигрышами что-то начнёт руководство предпринимать.
    starche
    starche
       275 / 852
    сегодня в 20:04
    Позорище.
    Insanely cool
    Insanely cool
       364 / 852
    сегодня в 20:04
    Никакой сенсации, фаворит победил аутсайдера. Кста, барсуки, че инопланетян с игры не забил? Он че опять использовал магию и слился с матча как обычно?
    milan-f
    milan-f
       200 / 852
    сегодня в 20:03
    Лол, а как барсвки ржали, когда реал минимально проиграл мальорке ахахаха
    Но карма вещь интересная, она любит возврощаться ахахах
    Так аж 3 глотнули жа 7 минут. А нде был король Леонид, если не брать во внимание пенки? :)
    Gentleman.tdk
    Gentleman.tdk
       788 / 852
    сегодня в 20:03
    Фати после травмы не очень, жаль😏
    dimagas2
    dimagas2 ответил alexfor
       71 / 852
    сегодня в 20:03
    левая пенка))) ахах)) сказал поклонник главного европейского кабинета)
    ну барсуки вполне могут поспорить за этот титул ,легко)))
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил da da da
       136 / 852
    сегодня в 20:03
    Барселоне нужна хотя бы средняя защита и тренер, а не то, что сейчас.
    Штеген сейчас как минимум в тройке лучших вратарей.
    Если бы не его сейвы, болтались бы в середине таблицы
    Сантус
    Сантус
       114 / 852
    сегодня в 20:03
    Упс....но главное Месси- забил....)
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       168 / 852
    сегодня в 20:02
    каталонский кабинет вздернули )
    alexfor
    alexfor ответил Месси-28-5
       141 / 852
    сегодня в 20:02
    За семь минут пропустить три мяча в свои ворота от команды, которая занимает двенадцатое место. От кого и сколько надо ещё пропустить, чтобы отправить Вальверде в заслуженную отставку. С такой игрой, с такой защитой, с таким тренером, как Вальверде, в плей-офф Лиги чемпионов делать нечего. Никаких шансов, кроме очередного позора больше ничего не стоит ожидать в настоящем и будущем с этим тренером.
    и пусть прихватит двух шлангов цз
    волгодон 2
    волгодон 2
       53 / 852
    сегодня в 20:02
    подгорает конечно-же
    ну да ладно
    лучшее впереди
    L.F.С.
    L.F.С.
       15 / 852
    сегодня в 20:00
    Месси- гений, волшебник, инопланетянин-юпитерянин- сегодня будет вся эта билиберда от тренера Леванте, или Вальядолида хватит?)
    Барсе с такой игрой нечего делать в лч.
    abramjan
    abramjan
       355 / 852
    сегодня в 20:00
    а как же пенальтесси великий?
    da da da
    da da da
       203 / 852
    сегодня в 20:00
    Барсе стоит вратаря купить,Штеген дырка большая,даже Майораль забил.
    а так все по делу,у Барсы Артур играет у Леванте топовый Компанья в полузащите.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
       163 / 852
    сегодня в 20:00
    в команде есть затычка которая играет плохо правого защитника но вальверде блин создает вторую затычку в старте выпуская Семеду на левый фланг. бли носатый без логики . не легче ли Роберто отправить на ЛЗ а на ПЗ оставить Семеду.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 852
    сегодня в 20:00
    Барса играла ужасно и это продолжается уже давно. Если бы не Месси , барахтались бы сейчас в середине таблицы.
    alexfor
    alexfor ответил Князь с офтопа меломана
       141 / 852
    сегодня в 20:00
    Никакой сенсации. Леванте были фаворитами и левая пенка, забитая Месси не должна никого вводить в заблуждение. С победой Леванте. Реал - чемпион. Барса будет без трофеев)
    левая пенка))) ахах)) сказал поклонник главного европейского кабинета)
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