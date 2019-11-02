«Барселона» сенсационно уступила «Леванте»

«Барселона» проиграла «Леванте» в рамках 12-го тура Примеры.
«Барселона» занимает 1 место (22 очка), а «Леванте» расположился на 8 позиции (17 пунктов).
Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия
«Леванте» - «Барселона» 3:1 (0:1)
Голы: Кампанья 61, Майораль 63, Радойя 68 - Лионель Месси 38 (пенальти)
«Леванте»: Айтор, Мирамон, Постиго, Везу, Клер, Кампанья (Кабако 87), Радойя, Мелеро, Барди (Рочина 62), Моралес (Вукчевич 82), Майораль
Главный тренер: Лопес Пако.
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Нелсон Семеду, Видаль (Бускетс 65), де Йонг, Артур Рамос (Фати 66), Лионель Месси, Суарес (Перес 41), Гризманн
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Артур Рамос 12, Барди 52, Гризманн 56, Пике 66, Ленгле 67, Роберто 81, Фати 86
В прошлом туре «Барселона» разгромила «Вальядолид».
Там до назначения пенальти, на повторе показали, что Гризманн был в офсайде и игра должна была быть остановлена.
А ВАР должен был отменить пенальти, как во втором голе Барселоне.
Но вместо этого им дали пробить пенальти. Видимо Бартомеу занес в судейскую комнату конорарчик!
А ведь только недавно фанаты аргентинского пенальтиста, кричали о "левом" пенальти в матче Ювентус-Дженоа.
Что теперь скажите о своем ЛИПОВОМ ПЕНАЛЬТИ?!
Там до назначения пенальти, на повторе показали, что Гризманн был в офсайде и игра должна была быть остановлена.
А ВАР должен был отменить пенальти, как во втором голе Барселоне.
Но вместо этого им дали пробить пенальти. Видимо Бартомеу занес в судейскую комнату конорарчик!
А ведь только недавно фанаты аргентинского пенальтиста, кричали о "левом" пенальти в матче Ювентус-Дженоа.
Что теперь скажите о своем ЛИПОВОМ ПЕНАЛЬТИ?!
Но карма вещь интересная, она любит возврощаться ахахах
Так аж 3 глотнули жа 7 минут. А нде был король Леонид, если не брать во внимание пенки? :)
Но карма вещь интересная, она любит возврощаться ахахах
Так аж 3 глотнули жа 7 минут. А нде был король Леонид, если не брать во внимание пенки? :)
Штеген сейчас как минимум в тройке лучших вратарей.
Если бы не его сейвы, болтались бы в середине таблицы
Штеген сейчас как минимум в тройке лучших вратарей.
Если бы не его сейвы, болтались бы в середине таблицы
ну да ладно
лучшее впереди
ну да ладно
лучшее впереди
Барсе с такой игрой нечего делать в лч.
Барсе с такой игрой нечего делать в лч.
а так все по делу,у Барсы Артур играет у Леванте топовый Компанья в полузащите.
а так все по делу,у Барсы Артур играет у Леванте топовый Компанья в полузащите.