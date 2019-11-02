«Манчестер Сити» во втором тайме вырвал победу в игре с «Саутгемптоном»

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче 11-го тура АПЛ. «Горожане» (25 баллов) занимают второе место в таблице, «святые» (8 очков) - восемнадцатые.
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» 2:1 (0:1)
Голы: Кун Агуэро 70, Уокер 86 - Уорд-Праус 13
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Стоунз, Анхелиньо, Де Брюйне, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус 46), Бернарду Силва (Фоден 86), Кун Агуэро (Отаменди 90+2), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Саутгемптон»: МакКарти, Валери (Дансо 76), Беднарек, Стефенс, Вестергор, Хейбьерг, Уорд-Праус, Ромеу, Армстронг, Ингс (Дженепо 86), Редмонд
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.
Предупреждения: Хейбьерг 18, Стерлинг 40, Гюндоган 90, Эдерсон 90+6
Ранее МЮ уступил «Борнмуту».
В следующем туре едем в Ливергемптон!
В следующем туре едем в Ливергемптон!