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«Манчестер Сити» во втором тайме вырвал победу в игре с «Саутгемптоном»

сегодня, 19:56
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«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче 11-го тура АПЛ. «Горожане» (25 баллов) занимают второе место в таблице, «святые» (8 очков) - восемнадцатые.

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» 2:1 (0:1)
Голы: Кун Агуэро 70, Уокер 86 - Уорд-Праус 13

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Стоунз, Анхелиньо, Де Брюйне, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус 46), Бернарду Силва (Фоден 86), Кун Агуэро (Отаменди 90+2), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Саутгемптон»: МакКарти, Валери (Дансо 76), Беднарек, Стефенс, Вестергор, Хейбьерг, Уорд-Праус, Ромеу, Армстронг, Ингс (Дженепо 86), Редмонд
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

Предупреждения: Хейбьерг 18, Стерлинг 40, Гюндоган 90, Эдерсон 90+6

Ранее МЮ уступил «Борнмуту».

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Все комментарии
АПЛ рулит
АПЛ рулит ответил da da da
   633 / 852
сегодня в 20:08
Сити с победой,настоящие чемпионы АПЛ,лучший клуб в истории Англии.
На данный момент возможно Сити лучший но переплюнуть Ливерпуль и МЮ по титулам у них вряд ли получиться.
Ice van Reed
Ice van Reed
   84 / 852
сегодня в 20:08
С победой горожане!!!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил da da da
   88 / 852
сегодня в 20:04
Это только в головах фанатиков лысого физрука. Лысый физрук с Сити в еврокубках бессилен
allemz
allemz
   16 / 852
сегодня в 20:00
Крутой матч, гол Уокера на фоне дикого давления на соперника - просто мурашки по коже!) Нехило у Пепа весь матч бомбило, как и оказалось, не зря!) С победой!
В следующем туре едем в Ливергемптон!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил da da da
   156 / 852
сегодня в 20:00
Сити с победой,настоящие чемпионы АПЛ,лучший клуб в истории Англии.
Ха-ха, Ливерпуль Шенкли и Пейсли и Ман Юнайтед Ферги точно были не хуже, а то и лучше.
da da da
da da da
   203 / 852
сегодня в 19:58
Сити с победой,настоящие чемпионы АПЛ,лучший клуб в истории Англии.
sihafazatron
sihafazatron
   13 / 852
сегодня в 19:57
долго сотон держался, а потом уокер голевая + забитый гол!))
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