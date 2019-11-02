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«Арсенал» не смог обыграть «Вулверхэмптон»

сегодня, 19:54
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«Арсенал» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в рамках 11-го тура АПЛ.

«Арсенал» расположился на 5 месте (17 очков), а «Вулверхэмптон» занимает 11 позицию (13 пунктов).

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Вулверхэмптон» 1:1 (1:0)
Голы: Обамеянг 21 - Хименес 76

«Арсенал»: Лено, Чамберс, Папастатопулос, Луис, Тирни (Колашинац 87), Лукас Торрейра (Сака 73), Гендузи, Себальос, Озил, Ляказетт (Габриэл Мартинелли 60), Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коади, Саисс, Дохерти (Винагре 71), Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Траоре, Хименес, Жота
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

Предупреждения: Саисс 67, Жота 89

В прошлом туре «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   788 / 852
сегодня в 20:06
Как начал Пепе забивать его замариновали на скамейке 🤦‍♂️ почему? 🤷‍♂️
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 852
сегодня в 20:05
11(4) - 23(8) по ударам дома против команды, которая на 16-м месте по количеству ударов.

Эмери просто торжествует, все рекорды дна бьет.
obana777
obana777
   567 / 852
сегодня в 20:01
Скоро Эмери назовут "тренеришкой" и отправят восвояси.
aNOOBis
aNOOBis
   247 / 852
сегодня в 19:59
Еще один сезон коту под хвост.

Обаму с полтинником
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 852
сегодня в 19:58
И я не понимаю, по какому принципу Эмери не выпустил Пепе, который был лучшим в прошлом матче с "Шеффилдом" и с "Виторией" зарешал...
mphuZ
mphuZ
   241 / 852
сегодня в 19:57
Донный матч, испорченный выходной :(

Играли глубоко и трусливо. Хотя бы сегодня против волков нужно было сыграть в полную атаку!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 852
сегодня в 19:56
Жоте нужно было забивать в конце матча, когда он всю команду один прошел, и отправлять в отставку тело.

Как говорится, дело было не в бобине, Эмери сидел в кабине. Когда болельщики уже сами убрали Джаку, это тело берет и меняет во втором тайме Торрейру на Саку, когда на поле и так Озил, Себальос, которые в обороне не отрабатывают, обрекая "Арсенал" пропустить!
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