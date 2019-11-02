«Арсенал» не смог обыграть «Вулверхэмптон»

«Арсенал» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в рамках 11-го тура АПЛ.
«Арсенал» расположился на 5 месте (17 очков), а «Вулверхэмптон» занимает 11 позицию (13 пунктов).
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Вулверхэмптон» 1:1 (1:0)
Голы: Обамеянг 21 - Хименес 76
«Арсенал»: Лено, Чамберс, Папастатопулос, Луис, Тирни (Колашинац 87), Лукас Торрейра (Сака 73), Гендузи, Себальос, Озил, Ляказетт (Габриэл Мартинелли 60), Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коади, Саисс, Дохерти (Винагре 71), Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Траоре, Хименес, Жота
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
Предупреждения: Саисс 67, Жота 89
В прошлом туре «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас».
Эмери просто торжествует, все рекорды дна бьет.
Эмери просто торжествует, все рекорды дна бьет.
Обаму с полтинником
Обаму с полтинником
Играли глубоко и трусливо. Хотя бы сегодня против волков нужно было сыграть в полную атаку!
Играли глубоко и трусливо. Хотя бы сегодня против волков нужно было сыграть в полную атаку!
Как говорится, дело было не в бобине, Эмери сидел в кабине. Когда болельщики уже сами убрали Джаку, это тело берет и меняет во втором тайме Торрейру на Саку, когда на поле и так Озил, Себальос, которые в обороне не отрабатывают, обрекая "Арсенал" пропустить!
Как говорится, дело было не в бобине, Эмери сидел в кабине. Когда болельщики уже сами убрали Джаку, это тело берет и меняет во втором тайме Торрейру на Саку, когда на поле и так Озил, Себальос, которые в обороне не отрабатывают, обрекая "Арсенал" пропустить!