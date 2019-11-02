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«Зенит» и ЦСКА обменялись голами

сегодня, 20:57
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«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в рамках 15-го тура РПЛ.

«Зенит» продолжает занимать 1 место (33 очка), а ЦСКА расположился на 5 позиции (27 пунктов).

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - ЦСКА 1:1 (0:1)
Голы: Ерохин 73 - Влашич 45+1

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Шатов 60), Иванович, Ракицкий, Жирков (Мак 89), Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Оздоев, Азмун, Дзюба, Дриусси (Ерохин 67)
Главный тренер: Семак Сергей.

«ЦСКА»: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович, Бийол, Обляков (Гогуа Коуаме 90+2), Ахметов (Набабкин 60), Влашич, Чалов (Кучаев 78)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Бийол 52, Бийол 54, Карпов 55, Азмун 86, Обляков 86, Лукас Сантос 90+5, Вильмар Барриос 90+6, Марио Фернандес 90+6

Удаление: Бийол 54

Судья: Вилков Михаил.

В прошлом туре «Зенит» обыграл «Крылья Советов».

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Jeck Denielse
   337 / 887
сегодня в 22:02
А как ты оценишь поступок зенита в конце матча. Я пока не видел тут болельщика зенита который сказал бы что это было по свински что так не должно было быть
Санчо Панса
Санчо Панса
   177 / 887
сегодня в 22:01
Ну вот и славно! Приятно, что армейцы сумели отобрать очки в Питере у Зенита, при этом играя в меньшинстве) Никола Влашич наконец - то показал класс! Спасибо ЦСКА за достойную игру в гостях у действующего чемпиона.
Albertinos
Albertinos ответил Leha-ha50
   220 / 887
сегодня в 22:01
Если Зенит станет чемпионом, то Вилкову наверняка героя России дадут!!!
Ему звания не нужны! Газпромовские деньги важнее! Гниль!
Kuvkil
Kuvkil
   884 / 887
сегодня в 21:59
Вилков только очко смог организовать зениту. На судью надейся, а сам не плошай.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Red blu
   131 / 887
сегодня в 21:58
Зря Вилков сломал матч. В равных составах игру лучше было бы посмотреть.
тогда нечего было бы писать комментаторам на сосере
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Leha-ha50
   131 / 887
сегодня в 21:58
Если Зенит станет чемпионом, то Вилкову наверняка героя России дадут!!!
ну как минимум в комплекте медаль будет и для него
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Jeck Denielse
   7 / 887
сегодня в 21:58
Ладно бы недовольны были бы при равной игре..... А то сыграли вничью влалдея мячем в 2 раза меньше...в 3 раза меньше ударив по воротам...и в 6 раз меньше ударив в створ..... 80% времени матча проведя у своей штрафной...отбивая атаки Зенита.... .....победить им не дали....)))
За владение мячом очков не дают!!! Барселона сегодня тоже много владела, а итог известен.
Red blu
Red blu
   279 / 887
сегодня в 21:57
Зря Вилков сломал матч. В равных составах игру лучше было бы посмотреть.
serh62
serh62
   222 / 887
сегодня в 21:57
в следующем туре играем с шестеркой зенита... нужно быть осторожнее. судьи будут стараться помочь опять зениту
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Михалыч 75
   16 / 887
сегодня в 21:57
ты где там пеналь то увидел ?
Ты не понял. Специально для непонятливых. Если Вилкову надо, он поставит пенальти за фол в центре поля. А он не поставил, вот Зенит и не выиграл. Понимать надо!!!
mangoх12
mangoх12 ответил Jeck Denielse
   20 / 887
сегодня в 21:57
Ладно бы недовольны были бы при равной игре..... А то сыграли вничью влалдея мячем в 2 раза меньше...в 3 раза меньше ударив по воротам...и в 6 раз меньше ударив в створ..... 80% времени матча проведя у своей штрафной...отбивая атаки Зенита.... .....победить им не дали....)))
как можно владеть мячом при таком судействе, когда все единоборства свистят в одну сторону? еще играя в меньшенстве. Это вам надо стыдится ничейки!
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 887
сегодня в 21:56
Если Зенит станет чемпионом, то Вилкову наверняка героя России дадут!!!
Ivan Ivan
Ivan Ivan
   377 / 887
сегодня в 21:56
В кубке встретятся Спартак с ЦСКА. Обе команды встанут у своих штрафных, а вратари будут друг другу выбивать мяч. А после серии пенальти проигравшая команда будет обвинять в подкупе судью который не заметил что мяч скатился ближе к воротам на один сантиметр с отметки, и из-за этого они проиграли.
Вот за какой российский футбол ратуют свиньи и кони.
mangoх12
mangoх12 ответил Робин-Бобин-Чингачкук
   20 / 887
сегодня в 21:55
хейтеры Ганчаренко говорят судьях. Так как вам игра ЦСКА?
Гончаренко твой днище вместе с односельчаниным Обляковым .. пацаны игроки молодцы , вытащили матч в 9 м!
Николай к
Николай к ответил Юрий Сенатов 1
   467 / 887
сегодня в 21:55
Вилков ты чтоли ну привет.
Ruslik1982
Ruslik1982
   131 / 887
сегодня в 21:54
Лейбциг восьмерочку сегодня отгрузил, жаль не дождался ответной игры ЛЧ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   2 / 887
сегодня в 21:53
Ладно бы недовольны были бы при равной игре.....

А то сыграли вничью влалдея мячем в 2 раза меньше...в 3 раза меньше ударив по воротам...и в 6 раз меньше ударив в створ.....
80% времени матча проведя у своей штрафной...отбивая атаки Зенита....
.....победить им не дали....)))
Cremen
Cremen
   560 / 887
сегодня в 21:53
Если ЦСКА не прекратят проводить политику свиней искать во всем виноватых, окажутся такими же как свиньи.
drug01
drug01
   110 / 887
сегодня в 21:52
Важное очко для ЦСКА !!!!!
Альфи
Альфи ответил Робин-Бобин-Чингачкук
   130 / 887
сегодня в 21:52
хейтеры Ганчаренко говорят судьях. Так как вам игра ЦСКА?
просто дно..хуже уже некуда,и дело даже не в том,что судья кого то там удалил,а в том,что это гребаный автобус..и если этот автобус взламывала даже Уфа,то про Зенит я и вообще молчу
УрсХох
УрсХох ответил Юрниекс
   723 / 887
сегодня в 21:52
Не доплатили. На ничейку только.
Пенальти тоже проплатили,но вот незадача,никто из питерских не догадался упасть в штрафной.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   333 / 887
сегодня в 21:50
Кони весь матч паслись у своих ворот,страшно было смотреть на их потуги выйти хотя бы в центральный круг, а виноват судья и присутствие Азмуна. Не удивительно, что в Венгрии их размажут еще раз пятью голами.
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
   63 / 887
сегодня в 21:50
Да чего ты заладил ....Вилков...Вилков.... Вилков заставил ЦСКА 4-й матч без побед в РПЛ сидеть..?? Вилков заставил ЦСКА пролететь 3 матча в ЛЕ со счётом 1:8..??
Разговор идёт не о том, что вилковы играют против ЦСКА, а о том, что вилковы играют за Зенит.
Брулин
Брулин
   107 / 887
сегодня в 21:50
Странно, что ВАР не посмотрели с фолом Азмуна. Зачем он тогда нужен?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   166 / 887
сегодня в 21:50
Почитал комментарии. Удивлен, что многие "наезжают" на Вилкова, судил все по делу. Некоторые недоумевают по поводу удаления, но таковое было в результате второй желтой за опасную игру ногой. Скорее желтая должна была быть показана, чем нет. Эпизод арбитр оценил в динамике, хотя если его разбирать по кадрам, то возможен вариант, при котором виновный играл по мячу и не видел набегавшего сзади футболиста "Зенита". Если проецировать эту игру на будущие матчи этих команд в еврокубках, то играли слабовато, особенно армейцы. По их последним матчам сложилось впечатление, что у всех игроков гири на ногах, поэтому их перспективы в ЛЕ весьма и весьма призрачны.
LOpp
LOpp
   23 / 887
сегодня в 21:50
Хорошо, что я болею за Спартак, а не за этих днорей.
Comentarios
Comentarios
   292 / 887
сегодня в 21:49
Одно могу сказать , для справедливости нужно было удалять Азмуна. А так ничья пойдет
Против_всех
Против_всех
   138 / 887
сегодня в 21:49
Скоро зенитовским лейпцигянкам, опять ответ перед немцами держать, за весь этот МиллероДюковский беспредел , прилетит гн***м - мама не горюй!
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
   63 / 887
сегодня в 21:47
Вилков помого армейцам отскочить..... Удалил Бийола......и ЦСКА заперся в обороне....пуще прежнего...
Для полноты вашей логики не хватает удаления Азмуна в первом тайме, чтобы ЦСКА побежал забивать, а Зенит поймал бы его на контратаке. Таким образом не удалив Азмуна и удалив Бийола Вилков ДВАЖДЫ сыграл за ЦСКА.
RussianMango
RussianMango ответил Михалыч 75
   55 / 887
сегодня в 21:46
Согласен, по делу.....а где удаление Азмуна, которое тоже по делу?
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