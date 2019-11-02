«Зенит» и ЦСКА обменялись голами

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в рамках 15-го тура РПЛ.
«Зенит» продолжает занимать 1 место (33 очка), а ЦСКА расположился на 5 позиции (27 пунктов).
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - ЦСКА 1:1 (0:1)
Голы: Ерохин 73 - Влашич 45+1
«Зенит»: Кержаков, Караваев (Шатов 60), Иванович, Ракицкий, Жирков (Мак 89), Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Оздоев, Азмун, Дзюба, Дриусси (Ерохин 67)
Главный тренер: Семак Сергей.
«ЦСКА»: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович, Бийол, Обляков (Гогуа Коуаме 90+2), Ахметов (Набабкин 60), Влашич, Чалов (Кучаев 78)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Бийол 52, Бийол 54, Карпов 55, Азмун 86, Обляков 86, Лукас Сантос 90+5, Вильмар Барриос 90+6, Марио Фернандес 90+6
Удаление: Бийол 54
Судья: Вилков Михаил.
В прошлом туре «Зенит» обыграл «Крылья Советов».
Вот за какой российский футбол ратуют свиньи и кони.
Вот за какой российский футбол ратуют свиньи и кони.
А то сыграли вничью влалдея мячем в 2 раза меньше...в 3 раза меньше ударив по воротам...и в 6 раз меньше ударив в створ.....
80% времени матча проведя у своей штрафной...отбивая атаки Зенита....
.....победить им не дали....)))
А то сыграли вничью влалдея мячем в 2 раза меньше...в 3 раза меньше ударив по воротам...и в 6 раз меньше ударив в створ.....
80% времени матча проведя у своей штрафной...отбивая атаки Зенита....
.....победить им не дали....)))