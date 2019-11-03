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Кутепов: «Прежние проблемы со здоровьем не беспокоят»

03 ноября 2019, 10:43

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал тот факт, что он стал получать больше игровой практики. 

Воспринял этот игровой отрезок с большой улыбкой. До этого мне пришлось пропустить много времени из-за травм, поэтому счастлив, что наконец начал играть. Прежние проблемы со здоровьем не беспокоят.

Символическая сборная тура? Давно не играл, поэтому и не случалось ранее попадать. Это приятный момент для моих близких и всех, кто за меня болеет. Сам я не слежу за подобными рейтингами, в интернете бываю редко.

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МКС
МКС
   136 / 946
03 ноября в 14:33
Мой сосед престарелый юрист

Обожает всем давать советы

И учить всех жить

Он так нравится окружающим

Что от него ушел даже любимый кот

Соседа зовут Вадик, кликуха" Ванька спартач"
Ваня лучший
Ваня лучший
   7 / 946
03 ноября в 11:41
Отставной ефрейтор с погонялом МКС, увлекается прозвищам и, это в духе его развития и воспитания. Не будет давать кликухи хрякам, они и так всем известны
МКС
МКС
   136 / 946
03 ноября в 11:19
Вам коням не понять зачем маска

Вашему соплечалову НОС сломали

Игрока на 4 матча дисквалифицировали

А у этого артиста ( со сломаным носом)

Даже синячка маленького не было
Ваня лучший
Ваня лучший
   7 / 946
03 ноября в 10:47
Пропустил, а маска зачем?
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