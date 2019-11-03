Кутепов: «Прежние проблемы со здоровьем не беспокоят»

Защитник «Спартака» прокомментировал тот факт, что он стал получать больше игровой практики.

Воспринял этот игровой отрезок с большой улыбкой. До этого мне пришлось пропустить много времени из-за травм, поэтому счастлив, что наконец начал играть. Прежние проблемы со здоровьем не беспокоят.

Символическая сборная тура? Давно не играл, поэтому и не случалось ранее попадать. Это приятный момент для моих близких и всех, кто за меня болеет. Сам я не слежу за подобными рейтингами, в интернете бываю редко.