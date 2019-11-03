Кутепов: «Прежние проблемы со здоровьем не беспокоят»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал тот факт, что он стал получать больше игровой практики.
Воспринял этот игровой отрезок с большой улыбкой. До этого мне пришлось пропустить много времени из-за травм, поэтому счастлив, что наконец начал играть. Прежние проблемы со здоровьем не беспокоят.
Символическая сборная тура? Давно не играл, поэтому и не случалось ранее попадать. Это приятный момент для моих близких и всех, кто за меня болеет. Сам я не слежу за подобными рейтингами, в интернете бываю редко.
Обожает всем давать советы
И учить всех жить
Он так нравится окружающим
Что от него ушел даже любимый кот
Соседа зовут Вадик, кликуха" Ванька спартач"
Обожает всем давать советы
И учить всех жить
Он так нравится окружающим
Что от него ушел даже любимый кот
Соседа зовут Вадик, кликуха" Ванька спартач"
Вашему соплечалову НОС сломали
Игрока на 4 матча дисквалифицировали
А у этого артиста ( со сломаным носом)
Даже синячка маленького не было
Вашему соплечалову НОС сломали
Игрока на 4 матча дисквалифицировали
А у этого артиста ( со сломаным носом)
Даже синячка маленького не было