Дзюба опроверг слова агента Артёмова

Нападающий «Зенита» прокомментировал высказывание агента Олега Артёмова о том, что после ЧМ -2018 форвард ушёл от него к Жорже Мендешу.

— Вы действительно ушли от Олега Артёмова после ЧМ , как об этом говорит Артёмов?

— Если честно, я удивляюсь и поражаюсь насколько бессовестными людьми надо быть, чтобы говорить такие вещи. Во-первых, я никогда официально с этим агентом и его компаньонами не сотрудничал. Во-вторых, неофициальные контакты прекратились не после чемпионата мира. Это произошло, когда у меня начались проблемы с продолжением карьеры в «Зените» зимой 2017/18 года. Тогда многие в футболе, в том числе и эти агенты от меня отвернулись. Ещё и сразу предложили в «Зенит» на моё место другого игрока. К сожалению, у нас в России так часто с агентами бывает. Когда у тебя всё хорошо и ты в фаворе, они тебе всячески помогают. На всём готовеньком. А когда проблемы — исчезают моментально. Спросите об этом у любого футболиста. Трубки перестают брать и так далее. Так произошло и в моём случае. После чего перестал с ними общаться.

— Почему, на ваш взгляд, возникают такие ситуации, когда агенты, как вы говорите, перестают брать трубки?

— Когда у агента или агентства 50 или 60 игроков, ради одного они не будут закусываться. А должно быть, чтобы агент был твоим старшим товарищем, чтобы он в любой ситуации защищал и преследовал твои интересы. Всегда и навсегда. Поэтому в данном случае, слышать слова товарища Артёмова довольно странно. Говорит он, а стыдно мне.

— А китайский вариант действительно был?

— Если вы о том, что мне его предлагали от Артёмова, то это вообще смешно слышать. Туда я и сам мог поехать, без всяких агентов. Но тут, как только появилась возможность заработать на этом варианте, товарищи снова появились. Звонили очень часто. При этом я обиды не держал, никого не обижал, а просто сказал — спасибо, разберусь в этой ситуации сам. Кстати, с товарищем Артёмовым лично дел практически не имел — со мной другой человек в основном разговаривал. Максимум видел их вместе. Так что не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артёмов со мной работал.