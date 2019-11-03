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Ерохин: «Не дожали ЦСКА»

03 ноября 2019, 05:03
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Входить в игру со скамейки было непросто, но хотелось помочь команде, придать какой-то импульс, чтобы поверили, что можем перевернуть игру. Хорошо, что получилось забить один гол. К сожалению, не дожали. 

В концовке первого тайма пропустили необязательный гол, который не вытекал из хода игры. Поэтому во втором тайме нужно было приложить в два раза больше усилий, чтобы отыграться. 

Нам не хватило банальной реализации, потому что моменты были, мы могли забивать ещё, но, к сожалению, наверное, оставили всё на потом. Будем готовиться к следующей игре и реабилитироваться в этом отношении. 

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   786 / 946
04 ноября в 04:46
Ерохин, конечно, счастливчик, что коряво загнал мяч, но по поводу "не дожал", после ляпов судьи, высказываться не стоило бы...)))
Юрниекс
Юрниекс
   141 / 946
03 ноября в 14:53
Не платите вилкову гонорар, раз не дожал...
Суеверный
Суеверный
   185 / 946
03 ноября в 13:04
Судья явно не доработал. Только одного армейца удалил и пенальти ни одного не назначил. Только Зенит один раз "простил". Нужно усилить работу в этом направлении.
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
03 ноября в 12:08
Во втором тайме за москвичей болела, кажется, вся Россия, за исключением Ленинградской области. Потому что молодые армейцы выглядели настоящими героями в противостоянии с "империей зла" — как недавно окрестил "Зенит" острый на словцо Василий Уткин...
drug01
drug01
   123 / 946
03 ноября в 11:48
Спасибо что очко получили!
cska1948
cska1948 ответил oFANATo
   22 / 946
03 ноября в 11:22
Ерохин, для вас Вилков и так расстарался, удалил Бийола, а Азмуна наигравшего на две красные карточки не удалил, так что постыдился бы тут выступать.
Кому стыдится, Зениту? Вчера Jeck Denielse на полном серьёзе заявил, что удалив Бийола, Вилков ПОМОГ армейцам уйти от поражения.
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
03 ноября в 11:14
Ерохин, для вас Вилков и так расстарался, удалил Бийола, а Азмуна наигравшего на две красные карточки не удалил, так что постыдился бы тут выступать.
cska1948
cska1948 ответил pam06
   22 / 946
03 ноября в 11:13
Не додавили, а было чем? По хорошему, у Игоря в этой игре не было ни одного по настоящему стоящего сейва. Простая работа хорошего качества. Таким "давлением" игры не выигрывают. Да и давлением по настоящему это не назвать - точнее весомое преимущество. А это далеко не одно и то же.
Скорее, со стороны Зенита было не давление, а банальный навал при игре в большинстве.
VAN ARM
VAN ARM ответил BenderBender
   135 / 946
03 ноября в 10:59
Если бы Вилков отработал гонорар сполна
вот незадача деньги то вернуть нужно))) результата нет))
красноярец
красноярец ответил Гавроша
   121 / 946
03 ноября в 10:30
Можно было дожать.
А можно было и пролететь.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   364 / 946
03 ноября в 10:19
Недоработал человек в черном.
BenderBender
BenderBender ответил Zenit_84
   124 / 946
03 ноября в 09:50
Если бы Вилков отработал гонорар сполна
BenderBender
BenderBender ответил Гавроша
   124 / 946
03 ноября в 09:49
Вилков не доработал
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
03 ноября в 09:28
Можно было дожать.
pam06
pam06
   12 / 946
03 ноября в 08:49
Не додавили, а было чем? По хорошему, у Игоря в этой игре не было ни одного по настоящему стоящего сейва. Простая работа хорошего качества. Таким "давлением" игры не выигрывают. Да и давлением по настоящему это не назвать - точнее весомое преимущество. А это далеко не одно и то же.
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
03 ноября в 08:16
И ничья хорошо.
ekliziast
ekliziast
   193 / 946
03 ноября в 07:38
Не дожали? Заставьте судью вернуть гонорар , а то получается заплатили, а результата нет.Мог бы ещё 2-3 удалить, не хороший человек.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
03 ноября в 07:20
То , что Зенит пропускает - это голы необязательные ??? А то , что забивает - это так и должно быть?!?
Смешноооооооо!!!
veter852
veter852
   427 / 946
03 ноября в 07:14
Вернее будет так-судья и мажорный зенит не смогли.
Zenit_84
Zenit_84
   229 / 946
03 ноября в 07:11
А могли бы и дожать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
03 ноября в 06:55
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    03 ноября в 06:26
    Ерохину в цирке выступать или за спартак играть, радуйся, что отскочили.
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
       248 / 946
    03 ноября в 06:18
    "Не дожали ЦСКА*...
    Ага, не хватило ещё пары удалений у ЦСКА и пенальти в их ворота, как в знаменитом матче с Уралом.🤣🤣🤣
    STVA 1
    STVA 1
       90 / 946
    03 ноября в 06:07
    ЦСКА могуи пожалеть , что не выстояли. Пустой треп.
    mihaluch
    mihaluch
       85 / 946
    03 ноября в 05:51
    Хорошо что ещё не проиграли.
    Cremen
    Cremen
       242 / 946
    03 ноября в 05:27
    Подарили ничью никакому ЦСКА.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       342 / 946
    03 ноября в 05:19
    Ну как бэ так
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