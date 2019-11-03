Ерохин: «Не дожали ЦСКА»

Полузащитник «Зенита» подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Входить в игру со скамейки было непросто, но хотелось помочь команде, придать какой-то импульс, чтобы поверили, что можем перевернуть игру. Хорошо, что получилось забить один гол. К сожалению, не дожали.

В концовке первого тайма пропустили необязательный гол, который не вытекал из хода игры. Поэтому во втором тайме нужно было приложить в два раза больше усилий, чтобы отыграться.

Нам не хватило банальной реализации, потому что моменты были, мы могли забивать ещё, но, к сожалению, наверное, оставили всё на потом. Будем готовиться к следующей игре и реабилитироваться в этом отношении.