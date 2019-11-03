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Ари: «Возможно, ещё получу вызов в сборную России»

сегодня, 01:43

Нападающий «Краснодара» Ари оценил свои шансы вновь получить вызов в сборную России.

— Вас давно не вызывали в сборную. Что-то от Станислава Черчесова слышали?

— Нет, ни с кем не общался. Просто так совпадало, что я либо получал травму на момент игр сборной, либо только возвращался на поле. Я спокоен по этому поводу. В сборной хватает классных форвардов, — есть Дзюба и Смолов. Всегда считал, чтобы попасть в национальную команду, ты должен выделяться на фоне остальных. Возможно, ещё получу свой шанс.

— Готовы бороться за попадание в состав на Евро-2020?

— Когда речь идёт о сборной, нужно понимать, что конкуренция высокая, и ты должен отвечать определённым критериям. И чтобы получить место, нужно очень хорошо себя показывать. Я готов работать, играть. Если будет результат, возможно, получу новый вызов.

Напомним, болельщики «Краснодара» признали Ари лучшим игроком команды в сентябре.

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Землянин
Землянин
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сегодня в 02:23
Это наврядли!!!
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