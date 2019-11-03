Ари: «Возможно, ещё получу вызов в сборную России»

Нападающий «Краснодара» Ари оценил свои шансы вновь получить вызов в сборную России.

— Вас давно не вызывали в сборную. Что-то от Станислава Черчесова слышали?

— Нет, ни с кем не общался. Просто так совпадало, что я либо получал травму на момент игр сборной, либо только возвращался на поле. Я спокоен по этому поводу. В сборной хватает классных форвардов, — есть Дзюба и Смолов. Всегда считал, чтобы попасть в национальную команду, ты должен выделяться на фоне остальных. Возможно, ещё получу свой шанс.

— Готовы бороться за попадание в состав на Евро-2020?

— Когда речь идёт о сборной, нужно понимать, что конкуренция высокая, и ты должен отвечать определённым критериям. И чтобы получить место, нужно очень хорошо себя показывать. Я готов работать, играть. Если будет результат, возможно, получу новый вызов.