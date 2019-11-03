Защитник «Спартака» поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала».

В прошлом сезоне матчи с тульским клубом сложились для нас очень неудачно. «Арсенал» — крепкая, сыгранная команда, потому что, как правило, точечно усиливается. Но мы должны найти ключ к победе.

Бакаев и Мирзов, которые играли за туляков в прошлом сезоне, поделятся секретами. И Ломовицкому напишу: «Помогай, а то назад не возьмем». Если серьезно, Бакаев после аренды вернулся зрелым. Командировка пошла Зелимхану на пользу, и это большой плюс для «Спартака». Ждем Ломика таким же сильным!