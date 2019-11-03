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Кутепов: «„Арсенал“ — крепкая, сыгранная команда»

03 ноября 2019, 11:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала». 

В прошлом сезоне матчи с тульским клубом сложились для нас очень неудачно. «Арсенал» — крепкая, сыгранная команда, потому что, как правило, точечно усиливается. Но мы должны найти ключ к победе.

Бакаев и Мирзов, которые играли за туляков в прошлом сезоне, поделятся секретами. И Ломовицкому напишу: «Помогай, а то назад не возьмем». Если серьезно, Бакаев после аренды вернулся зрелым. Командировка пошла Зелимхану на пользу, и это большой плюс для «Спартака». Ждем Ломика таким же сильным!

В прошлом туре «Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а «Спартак» разгромил «Локомотив» (3:0).

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papic337
papic337
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03 ноября в 12:41
Удачи Спартаку! Только вперёд! Только победа!
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