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Карпин – о матче с «Краснодаром»: «„Ростов“ играл хорошо, без проблем»

03 ноября 2019, 19:13
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру его команды в матче против «Краснодара» в 15-м туре РПЛ. В этом поединке ростовчане вели со счетом 2:0, но позволили сопернику отыграться в концовке встречи. 

Случайность. Первый гол – ничего не предвещало. Сигурдссон мог вынести мяч, Чистяков ему помешал. Никакой комбинации не было. Сами себе привезли. Могли вынести – и ничего бы не было. А второй гол – после подачи с фланга. «Краснодар» в излюбленной манере грузил. Для этого был защитник. Но недосмотрели – бывает. Не надо винить никого. В одном моменте один ошибся, в другом – другой. Команда играла хорошо, без проблем. Не надо никого винить. Результат давит, психологию никто не отменял. Начали удерживать счет. Поначалу прессинговали, делали то, что делали в первом тайме. Но и соперник играет. А соперник – «Краснодар», который на чемпионство нацеливается. А мы – «Ростов». Игрокам что скажу? Поздравлю с хорошей игрой. Но то, что «Краснодар» радуется ничьей с нами, меня это радует.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
03 ноября в 22:16
Краснодар отскочил чудом, повезло им. Как и коням вчера. Ну а свиньи завтра играют - с удовольствием послушаю их визг после матча!!!
time out
time out
   53 / 946
03 ноября в 20:22
Молодец, без нытья.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил drug01
   438 / 946
03 ноября в 19:47
Вы что-то напутали,Ростов не кубок отдал Спартаку,а проход в следующий раунд больбы за него.Еще достаточно команд, которым Спартак может проиграть,так что,не обольщайтесь раньше времени
justicе
justicе
   827 / 946
03 ноября в 19:46
2 минуты, 2 мяча в свои ворота, когда матч «закончился». Без проблем) облажались по полной программе
drug01
drug01
   123 / 946
03 ноября в 19:41
Валера отдал кубок Спартаку и ....получил лишь очко!!!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
03 ноября в 19:33
Валера, респект, без вилковщины, на классе
-Хостинский-
-Хостинский-
   131 / 946
03 ноября в 19:26
2:2 в прошлом году в кубке (2:0 в пользу Быков было)
Сейчас 0:2 было в Итоге 2:2
Бумеранг
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
03 ноября в 19:24
Обо76ись в концовке. Вот так честно надо было Валере сказать, но ничо страшного - жизнь продолжается!
Трезвый повар
Трезвый повар
   97 / 946
03 ноября в 19:22
Карпин прав, не надо винить конкретных игроков. Не доиграли все. И он точно сказал, что Краснодар радуется ничьей на своём поле
papic337
papic337
   71 / 946
03 ноября в 19:17
Досадно, недотерпели, бывает. Удачи в следующих играх.
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