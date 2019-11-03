Карпин – о матче с «Краснодаром»: «„Ростов“ играл хорошо, без проблем»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал игру его команды в матче против «Краснодара» в 15-м туре РПЛ . В этом поединке ростовчане вели со счетом 2:0, но позволили сопернику отыграться в концовке встречи.

Случайность. Первый гол – ничего не предвещало. Сигурдссон мог вынести мяч, Чистяков ему помешал. Никакой комбинации не было. Сами себе привезли. Могли вынести – и ничего бы не было. А второй гол – после подачи с фланга. «Краснодар» в излюбленной манере грузил. Для этого был защитник. Но недосмотрели – бывает. Не надо винить никого. В одном моменте один ошибся, в другом – другой. Команда играла хорошо, без проблем. Не надо никого винить. Результат давит, психологию никто не отменял. Начали удерживать счет. Поначалу прессинговали, делали то, что делали в первом тайме. Но и соперник играет. А соперник – «Краснодар», который на чемпионство нацеливается. А мы – «Ростов». Игрокам что скажу? Поздравлю с хорошей игрой. Но то, что «Краснодар» радуется ничьей с нами, меня это радует.