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Азмун: «Надеюсь, что буду каждый год выступать в Лиге чемпионов»

04 ноября 2019, 13:35

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своем отношении к еврокубкам.

Лига чемпионов и Лига Европы отличаются по уровню от других турниров. На мой взгляд, Лига чемпионов - лучший турнир на планете. Каждый футболист мечтает сыграть в ней или в Лиге Европы, помочь своей команде добиться там успеха.

За кого бы я ни играл, надеюсь, буду каждый год выступать в Лиге чемпионов. При этом чемпионат России - тоже турнир высокого уровня. В нем больше упор на «физику» и много сильных футболистов. Надеюсь, российский чемпионат будет прибавлять ежегодно.

В Лиге чемпионов собраны сильнейшие команды, топ-исполнители. Конечно, это влияет на участвующих в ней игроков, заставляет их расти.

Опыт игры в Лиге чемпионов укрепляет веру в свои силы и закаляет психологически. После нее тебе уже не страшны никакие матчи. Даже одно поражение в Лиге чемпионов может изменить все. Поэтому ты хочешь не проигрывать никогда.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   144 / 946
05 ноября в 00:21
с такими соперниками в чемпионате можно 100 лет занимать первое место, тратя миллиарды газпромовских долларов
Ваня лучший
Ваня лучший
   7 / 946
04 ноября в 17:00
А в Азии есть Лига чемпионов? Может он в ней мечтает поиграть? Все таки мусульманин
dino-hsv
dino-hsv
   82 / 946
04 ноября в 16:31
вилков всё оформит, не переживай
Землянин
Землянин
   58 / 946
04 ноября в 16:20
Будешь так же удаляться, как Паредес и пороть моменты, вылетишь из клуба так же быстро
ААААА Ха Ха Ха :~)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
04 ноября в 15:35
Для этого как минимум необходимо....
1. продлить контракт....
2. забивать хоть треть от загубленных моментов ...
Лакшери
Лакшери
   464 / 946
04 ноября в 15:22
    Гавроша
    Гавроша
       46 / 946
    04 ноября в 14:59
    И опять свиньи сбежались.
    Морозовский
    Морозовский ответил Бомж немытый
       3 / 946
    04 ноября в 14:43
    Если дуэт Вилкова и Мешкова будет всегда судить бомжей в продажном чемпионате, то конечно будешь.
    Бакланы судейский корпус весь купили, оптом! И ихний ВАР приносит им наВАР! Чемпионом станет тот, кто займёт ВТОРЕ МЕСТО.
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 946
    04 ноября в 14:36
    "газпрём" тебе поможет!
    azures
    azures
       329 / 946
    04 ноября в 13:58
    На зависть свиньям тарасовским.
    oFANATo
    oFANATo
       13 / 946
    04 ноября в 13:55
    Не забудь с газовым проектом дойти до полуфинала ЛЧ. Бу га га.
    Big krendel
    Big krendel
       37 / 946
    04 ноября в 13:50
    Будешь в Зените, будешь в Лиге чемпионов.
    ziborock
    ziborock
       11 / 946
    04 ноября в 13:49
    Бомж немытый
    Бомж немытый
       8 / 946
    04 ноября в 13:37
    Если дуэт Вилкова и Мешкова будет всегда судить бомжей в продажном чемпионате, то конечно будешь.
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