Азмун: «Надеюсь, что буду каждый год выступать в Лиге чемпионов»

Форвард «Зенита» рассказал о своем отношении к еврокубкам.

Лига чемпионов и Лига Европы отличаются по уровню от других турниров. На мой взгляд, Лига чемпионов - лучший турнир на планете. Каждый футболист мечтает сыграть в ней или в Лиге Европы, помочь своей команде добиться там успеха.

За кого бы я ни играл, надеюсь, буду каждый год выступать в Лиге чемпионов. При этом чемпионат России - тоже турнир высокого уровня. В нем больше упор на «физику» и много сильных футболистов. Надеюсь, российский чемпионат будет прибавлять ежегодно.

В Лиге чемпионов собраны сильнейшие команды, топ-исполнители. Конечно, это влияет на участвующих в ней игроков, заставляет их расти.

Опыт игры в Лиге чемпионов укрепляет веру в свои силы и закаляет психологически. После нее тебе уже не страшны никакие матчи. Даже одно поражение в Лиге чемпионов может изменить все. Поэтому ты хочешь не проигрывать никогда.