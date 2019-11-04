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Азмун назвал свой лучший гол в еврокубках

04 ноября 2019, 13:51

Форвард «Зенита» Сердар Азмун вспомнил свои самые яркие матчи в еврокубках. Футболист выделил поединки, которые провел в составе «Ростова» в рамках Лиги чемпионов.

Конечно, я помню все свои голы в еврокубках. Лучшим считаю гол «Атлетико». Перед матчем в прессе на меня обрушилась критика, я долго не забивал. «Атлетико» же выиграл все последние матчи и не пропускал в Лиге чемпионов 10 или 11 матчей. Гол в таких обстоятельствах я считаю одним из лучших в карьере.

У меня много приятных воспоминаний. Одно - мой гол за «Ростов» в победном матче с «Баварией». Моя семья была на стадионе. Я был счастлив, что принес им радость. Это особенный момент в моей жизни.

Еще выделю игру с «Баварией» в Мюнхене, хотя мы там много пропустили (0:5). Я многому тогда научился и стал сильнее. Думаю, это принесло мне даже больше радости, чем моменты, когда семья и друзья видели мои голы. 

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   75 / 946
04 ноября в 15:24
Азмун, что мазохист, что ли? Пропускать по пять мячей даже от таких команд как Бавария я считаю как минимум неприятно, а он был рад, даже больше чем когда они выиграли Баварию и он забил гол на глазах своих близких. А если он в Спартаке играл когда они Ливеру 0:7 влетели, вообще по стадиону без трусов бегал бы от счастья?
Морозовский
Морозовский ответил Сергеевич вернулся1
   3 / 946
04 ноября в 14:50
Футболистом был.
Ага, и человеком порядочным на поле - куда чЁ делось?!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   45 / 946
04 ноября в 14:29
Футболистом был.
MaxRnD
MaxRnD
   376 / 946
04 ноября в 14:16
Помним
nubom
nubom
   68 / 946
04 ноября в 14:10
Азмун еще не назвал свой лучший гол в еврокубках!
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