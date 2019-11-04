Азмун назвал свой лучший гол в еврокубках

Форвард «Зенита» вспомнил свои самые яркие матчи в еврокубках. Футболист выделил поединки, которые провел в составе «Ростова» в рамках Лиги чемпионов.

Конечно, я помню все свои голы в еврокубках. Лучшим считаю гол «Атлетико». Перед матчем в прессе на меня обрушилась критика, я долго не забивал. «Атлетико» же выиграл все последние матчи и не пропускал в Лиге чемпионов 10 или 11 матчей. Гол в таких обстоятельствах я считаю одним из лучших в карьере.

У меня много приятных воспоминаний. Одно - мой гол за «Ростов» в победном матче с «Баварией». Моя семья была на стадионе. Я был счастлив, что принес им радость. Это особенный момент в моей жизни.

Еще выделю игру с «Баварией» в Мюнхене, хотя мы там много пропустили (0:5). Я многому тогда научился и стал сильнее. Думаю, это принесло мне даже больше радости, чем моменты, когда семья и друзья видели мои голы.