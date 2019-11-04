Дриусси: «Задача - попасть в плей-офф Лиги чемпионов»

Форвард «Зенита» рассуждает о предстоящем матче против «Лейпцига» в рамках Лиги чемпионов.

Впереди еще три важных матча, два из которых мы проведем дома. Перед нами стоит задача набрать максимально возможное количество очков, чтобы выйти из группы, — и мы сделаем всё, чтобы выполнить ее.

Да, шансов очень много, потому что все команды в группе идут ровно. «РБ Лейпциг» сейчас первый, нас ждет игра против него, и, если выиграем, сами займем верхнюю строчку. Нужно просто идти от матча к матчу, набирая свои очки.