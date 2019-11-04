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Дриусси: «Задача - попасть в плей-офф Лиги чемпионов»

04 ноября 2019, 15:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси рассуждает о предстоящем матче против «Лейпцига» в рамках Лиги чемпионов.

Впереди еще три важных матча, два из которых мы проведем дома. Перед нами стоит задача набрать максимально возможное количество очков, чтобы выйти из группы, — и мы сделаем всё, чтобы выполнить ее. 

Да, шансов очень много, потому что все команды в группе идут ровно. «РБ Лейпциг» сейчас первый, нас ждет игра против него, и, если выиграем, сами займем верхнюю строчку. Нужно просто идти от матча к матчу, набирая свои очки. 

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Все комментарии
obana777
obana777
   195 / 946
04 ноября в 17:04
Мелковата задача! А как же Кубок?
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   243 / 946
04 ноября в 16:52
Зенит опять один останется в еврокубках к весне.
Wolverhampton
Wolverhampton
   604 / 946
04 ноября в 16:50
Не попадете!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   218 / 946
04 ноября в 16:38
Надо выигрывать эту ЛЧ!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   218 / 946
04 ноября в 16:37
Попадём!!!
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
04 ноября в 16:13
Это не задача, это мечта.
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
04 ноября в 16:10
А полуфинал???? АХАХХААХАХ
Второсортного арга загипнотизировали?
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
04 ноября в 15:52
РБ надо обыгрывать обязательно. Удачи!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
04 ноября в 15:46
Врядли выйдут из группы Лион очухаеться
VIPded
VIPded
   137 / 946
04 ноября в 15:46
Удачи Зениту в ЛЧ!!!
igGA
igGA
   179 / 946
04 ноября в 15:43
Интереснейшие "рассуждения".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
04 ноября в 15:33
Две домашние игры плюс Бенфика - не худший календарь....
Думаю наберут очки для выхода в плейофф....

Удачи Зениту !!
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
04 ноября в 15:30
Бомжи ждут очередной полуфинал, не меньше.
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