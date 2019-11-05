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«Барселона» огласила заявку на матч Лиги чемпионов

05 ноября 2019, 09:04
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Пресс-служба «Барселоны» огласила заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Славии». 

В список попали следующие футболисты:
Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Месси, Дембеле, Нето, Ленгле, Гризманн, Альба, Аленья, Роберто, де Йонг, Видаль, Умтити, Перес, Фати.

Ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, что думает о предстоящей игре со «Славией».

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
05 ноября в 18:55
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   232 / 946
05 ноября в 10:27
Редакция, почему никогда арбитров не указываете?
Они ведь тоже за барселону играют.

Есть предложение всегда указывать арбитров, вместе с составами команд, что бы мы знали на перед легенд Ливерпуля, Барселоны, Реала и Интера
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
   696 / 946
05 ноября в 10:14
Удачи Славия!
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 09:30
Удачи Славии!
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