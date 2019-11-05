«Барселона» огласила заявку на матч Лиги чемпионов

Пресс-служба «Барселоны» огласила заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Славии».
В список попали следующие футболисты:
Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Месси, Дембеле, Нето, Ленгле, Гризманн, Альба, Аленья, Роберто, де Йонг, Видаль, Умтити, Перес, Фати.
Ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, что думает о предстоящей игре со «Славией».
Они ведь тоже за барселону играют.
Есть предложение всегда указывать арбитров, вместе с составами команд, что бы мы знали на перед легенд Ливерпуля, Барселоны, Реала и Интера
Они ведь тоже за барселону играют.
Есть предложение всегда указывать арбитров, вместе с составами команд, что бы мы знали на перед легенд Ливерпуля, Барселоны, Реала и Интера