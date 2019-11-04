«Урал» - «Оренбург»: Погребняк выйдет в стартовом составе хозяев

«Урал» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкин, Рикарду Алвеш, Рогич, Фамейе.
Напомним, что в прошлом туре «Урал» сыграл вничью с «Рубином», а «Оренбург» поделил очки с «Краснодаром».
Не играет кое-как.
Так как просто не играет,
Потому не забивает.
Врос кореньми в скамью,
Не пройти в состав ему.
Но контрактный Пашин "грош",
Вынь ему да и положь!
Не играет кое-как.
Так как просто не играет,
Потому не забивает.
Врос кореньми в скамью,
Не пройти в состав ему.
Но контрактный Пашин "грош",
Вынь ему да и положь!
https://www.youtube.com/watch?v=XczTaDPHOtw
Хватит из него делать звезду.
Хватит из него делать звезду.