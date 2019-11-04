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«Урал» - «Оренбург»: Погребняк выйдет в стартовом составе хозяев

04 ноября 2019, 13:07
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Урал» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкин, Рикарду Алвеш, Рогич, Фамейе.

Напомним, что в прошлом туре «Урал» сыграл вничью с «Рубином», а «Оренбург» поделил очки с «Краснодаром».

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Все комментарии
Tostao
Tostao
   98 / 946
04 ноября в 17:17
Грозный форвард Погребняк,
Не играет кое-как.
Так как просто не играет,
Потому не забивает.
Врос кореньми в скамью,
Не пройти в состав ему.
Но контрактный Пашин "грош",
Вынь ему да и положь!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил sihafazatron
   25 / 946
04 ноября в 13:55
Уральский месси)
Уральский Льоренте он)
Abverin
Abverin
   204 / 946
04 ноября в 13:55
Удачи Оренбургу!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
04 ноября в 13:51
Легенда на поле) Давай, мы знаем, ты можешь))

shlomo
shlomo
   259 / 946
04 ноября в 13:43
Ну Усё.... туши свет, сливай масло....
Василий 50
Василий 50
   456 / 946
04 ноября в 13:24
И что?
Хватит из него делать звезду.
sihafazatron
sihafazatron
   17 / 946
04 ноября в 13:13
Уральский месси)
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