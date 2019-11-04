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«Спартак» - «Арсенал»: Тиль и Мирзов - в стартовом составе хозяев

04 ноября 2019, 18:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Спартака» и тульского «Арсенала» на игру 15-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Кутепов, Джикия, Жиго, Зобнин, Джано, Тиль, Мирзов, Мельгарехо, Ларссон.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Денисов, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

В предыдущем туре «Спартак» в дерби разгромил «Локомотив».

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Все комментарии
Oliver S
Oliver S
04 ноября в 18:55
Не очень понятный состав. Жано, Тиль, Мирзов и Ларссон - игроки сугубо атакующего плана, плюс Айртон и Мельгарехо тоже любят бегать вперед оголяя тылы. Арсенал может ловить на контратаках.
Alvish
Alvish
04 ноября в 18:46
    за
    за
       646 / 946
    04 ноября в 18:45
    Don trambon
    Сегодня 18:03
    А кудряшка где? в Англию уже улетел с МС контракт подписывать?) про шампиньона мира вообще молчу) приехал деньжат на койке подзаработать)
    ----------
    Как там на койке Дзагоев поживает?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 946
    04 ноября в 18:43
    Жидковат составчик у Арсенала, не сдюжат - определенно!!!
    Big krendel
    Big krendel
       37 / 946
    04 ноября в 18:39
    Победы Арсеналу над аутсайдером с 9 места.
    ABir
    ABir
       221 / 946
    04 ноября в 18:32
    Тигля давненько не было в основе, пора себя проявлять!
    ziborock
    ziborock ответил Lazurny
       11 / 946
    04 ноября в 18:28
    Главное, пупсик-неваляшка будет валяться и гей изображать игру, будет весело.
    Ты про Молло с Дзюбой?!)))
    Lazurny
    Lazurny
       340 / 946
    04 ноября в 18:28
    Главное, пупсик-неваляшка будет валяться и гей изображать игру, будет весело.
    felix
    felix
       419 / 946
    04 ноября в 18:27
    3-0?
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    04 ноября в 18:26
    Пожелаем тулякам удачи но похоже федун распорядился плотно забить чемоданчик.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       93 / 946
    04 ноября в 18:25
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         20 / 946
      04 ноября в 18:21
      Ого составчик, удачи нам
      КЭТиК
      КЭТиК
         241 / 946
      04 ноября в 18:17
      Спартак должен победить.
      GYTSYL
      GYTSYL
         32 / 946
      04 ноября в 18:14
      Удачи лучшему клубу страны!
      Вперед КБ!
      kingoffam
      kingoffam
         133 / 946
      04 ноября в 18:14
      Хосспаде,опять Джано....
      Don trambon
      Don trambon
         64 / 946
      04 ноября в 18:03
      А кудряшка где? в Англию уже улетел с МС контракт подписывать?) про шампиньона мира вообще молчу) приехал деньжат на койке подзаработать)
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