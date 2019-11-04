«Спартак» - «Арсенал»: Тиль и Мирзов - в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Спартака» и тульского «Арсенала» на игру 15-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Кутепов, Джикия, Жиго, Зобнин, Джано, Тиль, Мирзов, Мельгарехо, Ларссон.
«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Денисов, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
В предыдущем туре «Спартак» в дерби разгромил «Локомотив».
Сегодня 18:03
А кудряшка где? в Англию уже улетел с МС контракт подписывать?) про шампиньона мира вообще молчу) приехал деньжат на койке подзаработать)
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Как там на койке Дзагоев поживает?
Сегодня 18:03
А кудряшка где? в Англию уже улетел с МС контракт подписывать?) про шампиньона мира вообще молчу) приехал деньжат на койке подзаработать)
----------
Как там на койке Дзагоев поживает?
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