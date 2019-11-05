Уткин: «По какой цене считать в составе „Зенита“ Сутормина?»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слова нападающего «Зенита» , который перед игрой с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов заявил, что состав сине-бело-голубых в 3-4 раза дешевле, чем у немецкого клуба.

Артем Дзюба предлагает обратить внимание на сравнительную стоимость стартового (или какого там) состава «Зенита» и «Лейпцига». Состав «Лейпцига» в три раза дороже, по версии Артема. Есть несколько уточнений.

Первое. Это ведь условная цена. Нынешняя. Ее еще никто ни за кого не платил. Она свидетельствует в первую очередь о том, что «Лейпциг» гораздо более привлекателен как держатель активов. Активы — игроки — из «Лейпцига» куда интереснее потенциальным покупателям. Вещь довольно очевидная, вот и до Артема Дзюбы дошло.

Второе. Куда интереснее посмотреть, как изменилась стоимость игроков за время пребывания в клубе. Полагаю, «Лейпциг» будет впереди несколько серьезнее, чем в 2,5 раза.

Третье. Есть ли у «Лейпцига» игроки, которых клуб бы покупал за 40 млн евро? Я сомневаюсь. В том числе, что такие приобретения есть в его истории. В истории «Зенита» есть и подороже.

Кстати, клуба «РБ Лейпциг», между прочим, тупо не существовало в момент, когда «Зенит», уже принадлежавший Газпрому, поднимал над головой Кубок УЕФА . Может быть, говорить стоит все же об эффективности управления?.. И что все-таки будет, если сравнить цену приобретения игроков в «Зените» и «Лейпциге»? Любопытно же.