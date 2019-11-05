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Уткин: «По какой цене считать в составе „Зенита“ Сутормина?»

05 ноября 2019, 10:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который перед игрой с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов заявил, что состав сине-бело-голубых в 3-4 раза дешевле, чем у немецкого клуба.

Артем Дзюба предлагает обратить внимание на сравнительную стоимость стартового (или какого там) состава «Зенита» и «Лейпцига». Состав «Лейпцига» в три раза дороже, по версии Артема. Есть несколько уточнений.

Первое. Это ведь условная цена. Нынешняя. Ее еще никто ни за кого не платил. Она свидетельствует в первую очередь о том, что «Лейпциг» гораздо более привлекателен как держатель активов. Активы — игроки — из «Лейпцига» куда интереснее потенциальным покупателям. Вещь довольно очевидная, вот и до Артема Дзюбы дошло.

Второе. Куда интереснее посмотреть, как изменилась стоимость игроков за время пребывания в клубе. Полагаю, «Лейпциг» будет впереди несколько серьезнее, чем в 2,5 раза.

Третье. Есть ли у «Лейпцига» игроки, которых клуб бы покупал за 40 млн евро? Я сомневаюсь. В том числе, что такие приобретения есть в его истории. В истории «Зенита» есть и подороже.

Кстати, клуба «РБ Лейпциг», между прочим, тупо не существовало в момент, когда «Зенит», уже принадлежавший Газпрому, поднимал над головой Кубок УЕФА. Может быть, говорить стоит все же об эффективности управления?.. И что все-таки будет, если сравнить цену приобретения игроков в «Зените» и «Лейпциге»? Любопытно же.

Кстати. По какой цене считать в составе «Зенита» Сутормина (я не издеваюсь)? И почему среди активов «Зенита» не считаются человек 12 игроков ФК «Сочи» (сейчас уже немного издеваюсь)?

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
05 ноября в 19:55
И вот я сделал скриншот:



Даже у 9 команды бундеслиги трансферная стоимость игроков выше чем у Зенита. А утиньо делает вид, что раз разницы нет, то и спрашивать одинакого надо.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
05 ноября в 19:46
Уткину пора в психишку - я хоть и немного не трезвый читал, но так его и не понял. И теперь думаю - сколько же ведер водки надо выпить, чтобы его понять?
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил oFANATo
   366 / 946
05 ноября в 17:56
Вася красавец, все правильно говорит про "Империю зла"
По такой логике "империя зла" также Москва - Много денег, всё есть, в других городах денег нет, ничего нет) Какого выдающегося человека вырастила Москва? Никакого воспитанника) Одни легионеры)
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   216 / 946
05 ноября в 15:12
Уткин - глупое существо. Пронёс хрень.
Project Pandora
Project Pandora ответил PITER_1
   301 / 946
05 ноября в 15:06
Уткин никого не оскорблял. Попробуй отвечать так же или хоть немного с юмором. Может объективности в твоих комментах тогда прибавится.
Kresi frok
Kresi frok
   444 / 946
05 ноября в 13:14
У госпрома и здесь все продуманно!
galem72
galem72
   165 / 946
05 ноября в 13:10
"...по какой цене считать в составе зенита Сутормина..."

А вот пусть посчитает, считать-то он умеет! Это всё просто, как апельсин: 6 на ум пошло, 7 —с ума сошло. (с)

плешивый
plusnindimon
plusnindimon
   333 / 946
05 ноября в 13:05
Ну наверно по рыночной, после этого сразу видно, человек далек от футбола.
oFANATo
oFANATo ответил RussianMango
   13 / 946
05 ноября в 12:21
Видать у Артемки плохие предчувствия перед встречей с Лейпцигом, который ещё даже не существовал в 2007 году.
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
05 ноября в 12:19
Вася красавец, все правильно говорит про "Империю зла"
RussianMango
RussianMango
   49 / 946
05 ноября в 12:01
А почему Дзюба в РПЛ не считает, кто дороже кого...там же бомжам равных нет. А тут калькулятор включил...готовиться к поражению?
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 946
05 ноября в 11:53
₽50000 😁😉😄
obana777
obana777
   195 / 946
05 ноября в 11:46
Уткин прав. А вообще надо не по деньгам смотреть, а по игре.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
05 ноября в 11:42
Уткин все продолжает делать ошибки свои глупые, находить изъяны в экономике российского футбола. Прикол в том, что ее просто нет, этой экономики, и все.

"Ляйпциг" выращивает и продает игроков, потому что он находится в частном чемпионате. У него задача - баланс сводить в плюс.

"Зенит" получает свои деньги от госмонополии и в ус не дует.

А что, "Спартак" в данном случае лучше? Такая же приживалка у Федуна, только еще выиграть ничего не может.

А "Ростов"? С игровой точки зрения - яркий, интересный, небогатый клуб. С финансовой - очередной пылесос, который сосет государственные деньги.

Какая разница-то?
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   243 / 946
05 ноября в 11:33
Для Васи главное знать цену на гамбургер.
PITER_1
PITER_1
   190 / 946
05 ноября в 11:30
жадность жирного сгубила
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 11:29
Представитель фауны никак не успокоится.
azures
azures
   329 / 946
05 ноября в 11:28
Нужно спросить у Вани, он все цены знает не теневого рынка.
PITER_1
PITER_1
   190 / 946
05 ноября в 11:27
вася какова твоя цена))))
ты наверно чтоб куда нибудь хоть три строчки вставить доплачивашь газетенкам)))
утка с жиром вместо мозга
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
05 ноября в 11:23
Васька начал по финансам топить)))
drug01
drug01
   123 / 946
05 ноября в 11:10
Уткин бьёт в корень
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
05 ноября в 11:07
Любитель финансовой статистики прямо этот Вася...
А теперь по теме, если вкратце. Лейпциг мог и не купить игрока за 40 лямов ,но у него может быть пять игроков за 30. Это изменит что-нить в высшей математике Уткина?
Насчёт поднятого Кубка тоже не аргумент, его поднимали с десяток команд, но финансы здесь не при чём.
Ну и считать уже проданных в Сочи игроков ваще тупость. Да, были в активе Зенита, но теперь они в другой команде.
Так что из Васи так себе аналитеГ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   45 / 946
05 ноября в 11:07
Поймет ли мозх среднестатистического болельщика зенита, что сказал Уткин?). Или надует щеки и скажет:"Сам такой"?))
ekliziast
ekliziast ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   193 / 946
05 ноября в 11:03
правильно не в лоб ,а в глаз хотя мюллера не пробьешь ему хоть в глаза ссы,ну а насчет наших поленьев прав они не растут в цене,а дешевеют.
У дерева Есть такое свойство , со временем оно гниёт , а когда оно постоянно в деньгах , ой извините , в воде , то оно тонет.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   366 / 946
05 ноября в 11:03
Куча придирок на уровне школьника)
По первому пункту можно притянуть ВСЕ клубы РПЛ
По второму - также
Ну есть игроки за 40 лямов, дальше то что? Ну посчитай его к суммарной стоимости и что? Баланс общей дороговизны составов не изменится, РБ всё равно дороже
РБ не существовал, када Зенит поднимал кубок УЕФА, может поговорим об эффективности управления? Ну дык все клубы РПЛ в этом плане проигрывают РБ
По какой цене считать Сутормина? По трансфермаркетовской, по какой же ещё, глупенький? Ведь можно купить игрока за 10 лямов, игра у него не пойдёт, станет скандалить, проявит расизм, сядет на банку и сломается на треньке, вы господин Уткин так и будете давать за него 10 лямов, только потому что его КОГДА ТО купили за такую сумму? И зачем считать игроков, которые ушли в другой клуб?? это уже высшая степень идиотии
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
05 ноября в 11:00
LOpp
LOpp
   28 / 946
05 ноября в 10:53
1 Сутормин = 1 Apple iPhone 8

АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   40 / 946
05 ноября в 10:47
правильно не в лоб ,а в глаз хотя мюллера не пробьешь
ему хоть в глаза ссы,ну а насчет наших поленьев прав
они не растут в цене,а дешевеют.
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