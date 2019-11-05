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Р. Билялетдинов: «„Зенит“ точно должен восстановиться после игры с ЦСКА»

05 ноября 2019, 10:20

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» и «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Физически «Зенит» точно должен восстановиться после игры с ЦСКА. Для этого у команды есть целый комплекс процедур. Другой вопрос, смогут ли питерцы отойти от матча с армейцами в психологическом плане. Можно сказать, что они все-таки упустили победу. Теперь нужно переключиться, потому что футболисты «Лейпцига» точно не будут мальчиками для битья. Они опасны и станут навязывать свою контригру.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
05 ноября в 13:54
О какой упущенной победе газпроектом в матче с ЦСКА говорит Билялетдинов? Все видели, что проект еле отскочил отыгравшись с помощью Вилкова.
viv
viv
   126 / 946
05 ноября в 13:18
Тяжело будет Зениту с Лейпцигом без Вилкова....
BenderBender
BenderBender
   124 / 946
05 ноября в 10:52
Главное, чтобы Вилков восстановился.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   40 / 946
05 ноября в 10:49
ни чего его восстановит РБ ляйпциг вилкова не будет
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