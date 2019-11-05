Р. Билялетдинов: «„Зенит“ точно должен восстановиться после игры с ЦСКА»

Бывший тренер «Рубина» поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» и «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Физически «Зенит» точно должен восстановиться после игры с ЦСКА . Для этого у команды есть целый комплекс процедур. Другой вопрос, смогут ли питерцы отойти от матча с армейцами в психологическом плане. Можно сказать, что они все-таки упустили победу. Теперь нужно переключиться, потому что футболисты «Лейпцига» точно не будут мальчиками для битья. Они опасны и станут навязывать свою контригру.