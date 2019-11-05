«Спартак» не планирует проводить товарищеские матчи в ноябре

Главный тренер «Спартака» заявил, что клуб не планирует проводить товарищеские матчи во время паузы на игры сборных в ноябре.

Когда есть время - это хорошо, но многие ребята уедут в сборные. Когда тренируешь большой клуб, сталкиваешься с этой проблемой - есть время для тренировок, но все разъезжаются. Я знаком с этой ситуацией по работе в «Шальке», у нас было 12-13 игроков сборных.

Клуб не планирует проводить товарищеских матчей, потому что многие игроки будут в сборных.