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«Спартак» не планирует проводить товарищеские матчи в ноябре

05 ноября 2019, 10:29

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что клуб не планирует проводить товарищеские матчи во время паузы на игры сборных в ноябре.

Когда есть время - это хорошо, но многие ребята уедут в сборные. Когда тренируешь большой клуб, сталкиваешься с этой проблемой - есть время для тренировок, но все разъезжаются. Я знаком с этой ситуацией по работе в «Шальке», у нас было 12-13 игроков сборных.

Клуб не планирует проводить товарищеских матчей, потому что многие игроки будут в сборных.

Ранее Тедеско поддержал полузащитника команды Андре Шюррле.

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Все комментарии
Тыдышко
Тыдышко
   642 / 946
05 ноября в 12:25
Да вообще нас..ть!!!
День лиги чемпионов, а "сектанты" всё свои, никому не интересные, недоновости про никакущий Спартак всё на первый план пихают.
Угомонитесь, закомплексованные! Количество никогда не было равно качеству!
Лиговский
Лиговский
   350 / 946
05 ноября в 11:31
Играть со свинями - терять квалификацию.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   302 / 946
05 ноября в 10:59
Судя по комментариям ,товарищей у Спартака действительно нет ! Да и Х. с вами ! Как говорится - лучше с умными потерять ,чем с дураками найти ! )))))
ДСА
ДСА
   213 / 946
05 ноября в 10:57
Устали - надо отдыхать.
Lazurny
Lazurny
   340 / 946
05 ноября в 10:33
Никто со свинями играть не хочет.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   232 / 946
05 ноября в 10:31
Видимо нет у Спартака товарищей)
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