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Ребров остался недоволен поведением болельщиков в матче с «Арсеналом»

05 ноября 2019, 10:02
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Голкипер «Спартака» Артем Ребров после поражения от «Арсенала» в 15-м туре РПЛ прокомментировал поведение некоторых болельщиков.

Вчерашний вечер был очень непростым для всех красно-белых, поверьте, нам тоже совсем не доставляет удовольствия ситуация в таблице! И я бы хотел рассказать вот о чем.

В начале недели возле нашей арены я встретился с одним из участников нашего благотворительного аукциона, чтобы передать майку. Мужчина выразил надежду, что в скором времени ситуация наладится и результат поведет команду вверх по турнирной таблице. Поделился историей, когда его сын сказал после серии поражений: «Пап, а давай начнем болеть за другую команду?» Ответ моего собеседника сыну был однозначен: «Никаких других команд! „Спартак“ в сердце — на всю жизнь, и как бы тяжело ни было, мы должны поддерживать команду». Я высказал уважение отцу и настоящему болельщику любимого клуба! В каждой истории есть антигерои. И теперь о них.

Со второй половины второго тайма нашей вчерашней игры, я на постоянной основе слышал нецензурную брань и однотипные, донимающие выкрики. За нашей скамейкой, на солидных местах, в первых рядах, сидела группа из двух взрослых, нетрезвых мужчин. Рядом с ними много детей, мальчишек, которые только впитывают культуру боления за любимый клуб. Было их около 5-7, как мне показалось. Так вот эта пара товарищей не просто оскорбляла, а очень грязно говорили о тренере, футболистах и всех тех, кто в это время на поле. Дети, смотря на такой «прекрасный пример поддержки», начали повторять тоже самое, но в мягкой форме обращения.

Я не хочу нас оправдывать. Да, мы проигрываем в домашнем матче, при тысячах наших болельщиков. Неприятно и обидно всем участникам этого процесса. Но разве поддержка команде оказывается только когда мы выигрываем, завоевываем кубки и пишем славную историю клуба? Разве отборным матом и пьяными репликами можно воспитывать новое поколение достойных болельщиков? Или стоит своим примером показывать, что несмотря ни на что, нужно гнать команду вперед и поддерживать, чтобы те же дети видели все это и в будущем всю жизнь были с любимым клубом? Именно взрослые мужчины, отцы, братья, старшие товарищи, которые присутствуют на трибуне, на мой взгляд, должны быть примером и в быту, и на трибуне.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
05 ноября в 11:23
А что мешало вывести их со стадиона??? Почему на стадионе можно матом кричать, а за стадионом нет???
Ах, да!!! Тогда КДК на голодном пайке окажется!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   302 / 946
05 ноября в 11:19
Если бы ты Тёма ,слышал ,как я вас поливал в первом тайме ,особенно Жано , Тиля , Мирзова, Зобнина ,Мельгарехо ,потому что они пешком по полю ходили . Мертвяк ,а не футболисты ! Во втором тайме ,пусть и не забили ,я и рот свой не посмел открыть ,играли как должны были играть ! Так что эта парочка пьяных мужиков - просто детсад по сравнению со мной ! Короче ,делом надо заниматься ,а не ваньку валять !
PITER_1
PITER_1
   190 / 946
05 ноября в 11:16
обидно говорите спартачи))) про команду которая лажает два десятка лет
BenderBender
BenderBender
   124 / 946
05 ноября в 10:58
Это, скорее всего, конские были.
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
05 ноября в 10:52
Респект, но у нас и на соккере куча шлака
wingback
wingback
   426 / 946
05 ноября в 10:22
Понимает что это уже пердив, вот и злится...
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   143 / 946
05 ноября в 10:15
это твоя раша детка, чему удивляться
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
05 ноября в 10:09
Вот так и воспитываются молодые свинки( Взрослые хряки напьются и начинают бурагозить, а потом удивляемся почему малолетки такие отбитые(
Cremen
Cremen
   242 / 946
05 ноября в 10:05
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк
       243 / 946
    05 ноября в 10:04
    В общем примерно так и любит народ свиней, скорее вся страна ненавидит.
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