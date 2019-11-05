Тедеско: «Нужно стать стабильными, приобрести определенный стиль»

Главный тренер «Спартака» рассказал о возможном попадании команды в еврокубки.

Мы [с руководством] говорили о целях, но о том, что будет в конце сезона, в мае или июне. Мы идем шаг за шагом и хотим набирать как можно больше очков. Много «Спартак» уже потерял.

Мы не можем смотреть назад. Нужно стать стабильными, приобрести определенный стиль. Мы можем сыграть один матч, как с «Локомотивом», а другой, как первую половину в игре с «Арсеналом». Это большая разница. Наша большая цель — стабильность, и она не зависит от результата.