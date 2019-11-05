Тедеско: «Нужно стать стабильными, приобрести определенный стиль»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о возможном попадании команды в еврокубки.
Мы [с руководством] говорили о целях, но о том, что будет в конце сезона, в мае или июне. Мы идем шаг за шагом и хотим набирать как можно больше очков. Много «Спартак» уже потерял.
Мы не можем смотреть назад. Нужно стать стабильными, приобрести определенный стиль. Мы можем сыграть один матч, как с «Локомотивом», а другой, как первую половину в игре с «Арсеналом». Это большая разница. Наша большая цель — стабильность, и она не зависит от результата.
Ранее Тедеско поддержал полузащитника команды Андре Шюррле.
Вся страна сегодня интересуется только Спартаком, поэтому надо закрепить новость. Вдруг, кто-нибудь не успеет прочитать, что не будет товарищеских матчей к свинарника. А играли бы в Еврокубках - зализали бы Спартак до смерти сегодня! Даже вторая собака охранника базы в Тарасовке высказалась бы, и это перепечатали бы сразу на соккер, в раздел главное!
Вся страна сегодня интересуется только Спартаком, поэтому надо закрепить новость. Вдруг, кто-нибудь не успеет прочитать, что не будет товарищеских матчей к свинарника. А играли бы в Еврокубках - зализали бы Спартак до смерти сегодня! Даже вторая собака охранника базы в Тарасовке высказалась бы, и это перепечатали бы сразу на соккер, в раздел главное!