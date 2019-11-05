ГлавнаяНовости

Тедеско: «Нужно стать стабильными, приобрести определенный стиль»

05 ноября 2019, 10:13

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о возможном попадании команды в еврокубки. 

Мы [с руководством] говорили о целях, но о том, что будет в конце сезона, в мае или июне. Мы идем шаг за шагом и хотим набирать как можно больше очков. Много «Спартак» уже потерял.

Мы не можем смотреть назад. Нужно стать стабильными, приобрести определенный стиль. Мы можем сыграть один матч, как с «Локомотивом», а другой, как первую половину в игре с «Арсеналом». Это большая разница. Наша большая цель — стабильность, и она не зависит от результата.

Ранее Тедеско поддержал полузащитника команды Андре Шюррле.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BenderBender
BenderBender ответил wingback
   124 / 946
06 ноября в 03:23
Поздравляю с 0-2 дома. Без Вилкова никак?
wingback
wingback ответил BenderBender
   426 / 946
05 ноября в 18:21
Согласен. Оба хороши. Но если сравнивать спам и питерский ноунейм, то спам хотя бы с историей клуб. А бомжи - такие бомжи. Без наворованных народных денег - 0
1-18 да 0-7 - вот и вся краткая история хрюней...
BenderBender
BenderBender ответил wingback
   124 / 946
05 ноября в 17:30
Согласен. Оба хороши. Но если сравнивать спам и питерский ноунейм, то спам хотя бы с историей клуб. А бомжи - такие бомжи. Без наворованных народных денег - 0
wingback
wingback ответил BenderBender
   426 / 946
05 ноября в 13:16
У них же нет Вилкова.
Да им и лампочкина достаточно...
Тыдышко
Тыдышко
   642 / 946
05 ноября в 12:33
Это конечно же, должно быть закреплено в топе и висеть 2 часа. Других же новостей во вторник и быть не может!
Вся страна сегодня интересуется только Спартаком, поэтому надо закрепить новость. Вдруг, кто-нибудь не успеет прочитать, что не будет товарищеских матчей к свинарника. А играли бы в Еврокубках - зализали бы Спартак до смерти сегодня! Даже вторая собака охранника базы в Тарасовке высказалась бы, и это перепечатали бы сразу на соккер, в раздел главное!
BenderBender
BenderBender ответил VIPded
   124 / 946
05 ноября в 10:55
Кому собирать чемоданы, так это белорусскому гэнию
BenderBender
BenderBender ответил wingback
   124 / 946
05 ноября в 10:54
У них же нет Вилкова.
wingback
wingback
   426 / 946
05 ноября в 10:18
Чем ближе хрюны к пердиву, тем больше о них новостей...
VIPded
VIPded
   137 / 946
05 ноября в 10:18
Надо чемоданы домой собирать!)))
time out
time out
   53 / 946
05 ноября в 10:16
И это правильно.
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 10:15
Надо приобрести стиль, дух и кружева спартака.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100