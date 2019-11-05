Тедеско: «У Шюррле нет проблем. Это один из лидеров „Спартака“»

Главный тренер «Спартака» поддержал полузащитника команды , который недавно заявил, что может закончить карьеру в ближайшее время.

У Шюррле проблемы с ментальностью? Абсолютно нет, у него нет проблем. Он не играет, так как у него травма. Я читал это интервью. Первое, что я хочу сказать — он был очень открыт, и это довольно деликатная тема. Он сказал, что когда не играл в «Боруссии», то его посещали такие мысли, мысли, которые шли изнутри — это первое, что я хочу сказать по этой теме.

Второе — я вижу его на тренировках каждый день на протяжении трех недель. Это реально очень мотивированный игрок, который является одним из наших лидеров. Он профессионал, он постоянно думает о своем теле, много работает. Я могу сказать, что он на 100% профессионален и мотивирован.