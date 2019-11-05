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Тедеско: «У Шюррле нет проблем. Это один из лидеров „Спартака“»

05 ноября 2019, 09:34

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поддержал полузащитника команды Андре Шюррле, который недавно заявил, что может закончить карьеру в ближайшее время.

У Шюррле проблемы с ментальностью? Абсолютно нет, у него нет проблем. Он не играет, так как у него травма. Я читал это интервью. Первое, что я хочу сказать — он был очень открыт, и это довольно деликатная тема. Он сказал, что когда не играл в «Боруссии», то его посещали такие мысли, мысли, которые шли изнутри — это первое, что я хочу сказать по этой теме.

Второе — я вижу его на тренировках каждый день на протяжении трех недель. Это реально очень мотивированный игрок, который является одним из наших лидеров. Он профессионал, он постоянно думает о своем теле, много работает. Я могу сказать, что он на 100% профессионален и мотивирован.

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Все комментарии
dok66
dok66
   542 / 946
05 ноября в 19:41
Сначала Шюрле , теперь Тодеско , кто следующий на выход
papic337
papic337
   71 / 946
05 ноября в 19:38
Ну если Шюррле один из лидеров, то Спартаку предстоит тяжёлая борьба за право остаться в премьер лиге.
Морозовский
Морозовский ответил альсато
   3 / 946
05 ноября в 17:33
Снова Зенит виноват?)))))
Однозначно, их рук дело!))
альсато
альсато ответил Морозовский
   717 / 946
05 ноября в 17:30
Я предупреждал поросят, ещё когда "газпрём" только собирался внедрить этого лазурного немецкого диверсанта в ТАРАСОВКУ! Дошло?!
Снова Зенит виноват?)))))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   384 / 946
05 ноября в 16:35
У него нет, а у тебя есть.
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
05 ноября в 14:58
Безусловный моральный лидер скамьи.Как-никак,экс-чемпион мира! Ну,типа амплуа "свадебного генерала".
Юрниекс
Юрниекс
   141 / 946
05 ноября в 14:30
Какая команда,такой и лидер..
Морозовский
Морозовский ответил альсато
   3 / 946
05 ноября в 13:41
дошло?
Я предупреждал поросят, ещё когда "газпрём" только собирался внедрить этого лазурного немецкого диверсанта в ТАРАСОВКУ! Дошло?!
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   405 / 946
05 ноября в 13:15
Не надо нести немецкий бред...где был Шюррле,когда Спартак минимально уступал Арсеналу на протяжении 80 минут?Где был лидер спартаковских атак?Сначала он простыл внезапно и много игр пропустил,теперь практически не играя получил травму,не совместимую с жизнью...Прекрасно устроилась немчура за такие деньги.Не обязательно играть,можно отсидеться и в запасе,а тренер свой в доску парень,всё оправдает.
альсато
альсато ответил Морозовский
   717 / 946
05 ноября в 13:14
Тедеско - самый глупый трансфер "Спартака". ШЮрля, Маркизия - одного поля ягоды.
дошло?
BCB
BCB ответил Суеверный
   63 / 946
05 ноября в 12:45
"Накричать". Если не ошибаюсь то карточку схлопотал в матче с Арсеналом. Толи за слова, то ли за то что подпрыгивал на уровне мировых рекордсменов. А егор и Андрей были настоящими лидерами на поле.
Я вообще такого мнения надо или возвращать смысл и стиль игры при Романцеве или самого его
BCB
BCB ответил Суеверный
   63 / 946
05 ноября в 12:44
Обычный подъем игры команды после смены тренера прошел. И скорее всего Спартак снова ввергнется в пучину игровой анархии.
так если как он говорит есть лидеры так почему же нет игры?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
   29 / 946
05 ноября в 12:39
Да я про трансфер "удачный"...а контракт у Шюррле не такой уж и жирный...у вас пожирнее есть и были...Шуррле зенит еще потрепет в декабре)...
Всё может быть....
Может и гол престижа забьёт....
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   143 / 946
05 ноября в 12:33
немец догадался что после заключения контракта можно спокойно отдыхать на скамейке а не убивать себя на поле, это не бундеслига
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
05 ноября в 12:26
Шурле сбитый летчик. спартак - середняк.
nikoladolgov
nikoladolgov
   69 / 946
05 ноября в 12:20
Шюрле-Мурле , шашлык-башлык, трали-вали, шпили-вили ....
Очередной пиджак .
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   2 / 946
05 ноября в 11:56
Да я про трансфер "удачный"...а контракт у Шюррле не такой уж и жирный...у вас пожирнее есть и были...Шуррле зенит еще потрепет в декабре)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
   29 / 946
05 ноября в 11:53
€ )...Какой "жирный" контракт??...
Никто в РПЛ не получает 40 млн €....и не будет...
Ни ещё пока не играющий Малком сейчас ....ни уже не играющий Шюррле в будущем...))
Суеверный
Суеверный ответил BCB
   185 / 946
05 ноября в 11:51
лидерами были Титов и Тихонов которые вели команду за собой и могли накричать на своих за косяки а этот ни бе ни ме
"Накричать". Если не ошибаюсь то карточку схлопотал в матче с Арсеналом. Толи за слова, то ли за то что подпрыгивал на уровне мировых рекордсменов. А егор и Андрей были настоящими лидерами на поле.
Суеверный
Суеверный ответил BCB
   185 / 946
05 ноября в 11:45
пока не увижу стабильной игры так называемых лидеров то слова Тедеско просто пустота
Обычный подъем игры команды после смены тренера прошел. И скорее всего Спартак снова ввергнется в пучину игровой анархии.
Суеверный
Суеверный
   185 / 946
05 ноября в 11:41
Вопрос ментальности.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   2 / 946
05 ноября в 11:32
€ )...Какой "жирный" контракт??...
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
05 ноября в 11:25
Тедеско - самый глупый трансфер "Спартака". ШЮрля, Маркизия - одного поля ягоды.
PITER_1
PITER_1
   190 / 946
05 ноября в 11:19
да он как застрял в пробке так до сих пор до тарасятни добраться не может)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
   29 / 946
05 ноября в 11:08
Как там Малком в больничке, поправляется?...вместо физиотерапии наверное 40 лямов каждый день пересчитывает)...
Какие 40 лямов ??
рже
рже
   532 / 946
05 ноября в 10:58
Шурли-мурли сливается потихоньку,еврошлаковые игроки приехали за кубками а уедут с позором на весь европейский континент!
BCB
BCB
   63 / 946
05 ноября в 10:57
пока не увижу стабильной игры так называемых лидеров то слова Тедеско просто пустота
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   302 / 946
05 ноября в 10:55
Андреас ,харе хандрить и давай в бой !
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   205 / 946
05 ноября в 10:46
Спихнули Спартаку "лидера". На Зените кстати тоже неплохо денег нагрели
BCB
BCB
   63 / 946
05 ноября в 10:42
лидерами были Титов и Тихонов которые вели команду за собой и могли накричать на своих за косяки а этот ни бе ни ме
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