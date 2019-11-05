Гершкович: «„Зенит“ сейчас чувствует себя уверенно»

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассуждает о предстоящем матче «Зенита» против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Мне кажется, что в данной группе «Лейпциг» и «Зенит» всё-таки можно считать фаворитами в борьбе за места в плей-офф. Их очная встреча очень важна. Клуб из Лейпцига сейчас на ходу, но питерцы будут играть дома. Думаю, «Зенит» сейчас чувствует себя уверенно. В грядущей встрече нужно быть максимально сконцентрированными. С учетом текущего состояния сине-бело-голубых, думаю, в итоге они решат задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов.