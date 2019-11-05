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Гершкович: «„Зенит“ сейчас чувствует себя уверенно»

05 ноября 2019, 10:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассуждает о предстоящем матче «Зенита» против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Мне кажется, что в данной группе «Лейпциг» и «Зенит» всё-таки можно считать фаворитами в борьбе за места в плей-офф. Их очная встреча очень важна. Клуб из Лейпцига сейчас на ходу, но питерцы будут играть дома. Думаю, «Зенит» сейчас чувствует себя уверенно. В грядущей встрече нужно быть максимально сконцентрированными. С учетом текущего состояния сине-бело-голубых, думаю, в итоге они решат задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

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Все комментарии
viv
viv
   126 / 946
05 ноября в 13:19
Тяжело будет сегодня Зениту с Лейпцигом без Вилкова....
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
05 ноября в 11:35
Только это не нравится звездам еврокубков свиням и коням.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   40 / 946
05 ноября в 11:34
такие глупости говорят в первой игре тоже самое орали и что
влупили чемпиену ,а потом начали оправдываться что бакланы
стоят дешевле лейпцига ждем второй серии порка зюбы и ко.
BenderBender
BenderBender
   124 / 946
05 ноября в 10:54
Конечно уверенно. При поддержке российского судейства.
shur
shur
   772 / 946
05 ноября в 10:43
...тяжёлая игрушка предстоит Зениту,как продавливать Дзюба будет,так и
сложится!!!
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