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Егоров: «Дюков продолжает мне доверять»

05 ноября 2019, 14:04

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что у него хорошие отношения со всеми клубами РПЛ.

Дюков мне свою позицию обозначил, она не поменялась. Одним Егоровым в РФС станет меньше? Меня что, убьют?

Что касается моих отношений с Газизовым (генеральным директором «Уфы»), то у меня со всеми клубами ровные отношения. Если приходит звонок, я со всеми общаюсь. Я ни с кем не ругался: ни с «Уфой», ни с «Краснодаром», ни с «Динамо». Газизов мне вообще никогда не звонил.

Напомним, что в сентябре президент РФС Александр Дюков заявил, что Егоров продолжит свою работу на посту главы департамента судейства и инспектирования РФС

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил КАМЮ
   4 / 946
05 ноября в 20:56
А ты не обратил внимание на ещё одно палево: "Арбитр НЕ УВИДЕЛ всех компонентов, требуемых для вмешательства." И после своих же слов о косяке Вилка и Мешка, продолжил на голубом глазу их оправдывать и защищать.
Эт - точно!!! Даже на фото видно , что Азмун не дотягивается до мяча, идет прямой ногой!!! Явная агрессия!!! А у Мешкова вообще была возможность посмотреть эпизод с разных ракурсов.
Вывод напрашивается сам собой : побоялись удалять питерца на 7ой минуте !!!
КАМЮ
КАМЮ
   87 / 946
05 ноября в 20:49
А если смотреть шире, то Егоров, отрицая очевидное сказал нам всем:
Вы,болельщики и журналисты ничего не понимаете в игре, которой он занимается и повелись на то, что "некоторые моменты были преподнесены для общественности немного не в том формате".
КАМЮ
КАМЮ ответил Leha-ha50
   87 / 946
05 ноября в 20:41
Егоров : - — Для вмешательства ВАР в эпизод необходимо, чтобы совпало несколько критериев. Арбитр не увидел всех компонентов, требуемых для вмешательства. Игрок пытался сыграть в мяч, задел ногу соперника. Для видеоарбитра Мешкова ситуация была пограничной, поэтому он не стал давать сигнал о возможном просмотре эпизода на предмет удаления. Вилков должен был показать желтую карточку, тогда вопросов по эпизоду бы не было. Стоит учесть и то, что Обляков сразу после контакта с Азмуном поднялся на ноги и продолжил игру. (Иван Торопцев)
А ты не обратил внимание на ещё одно палево:
"Арбитр НЕ УВИДЕЛ всех компонентов, требуемых для вмешательства."

И после своих же слов о косяке Вилка и Мешка, продолжил на голубом глазу их оправдывать и защищать.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
05 ноября в 20:35
Свиньи мечтают о мудко, но не все мечты сбываются.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Dinamo
   143 / 946
05 ноября в 20:19
Серьёзно? Интересно, с какой миной Егоров говорил, что Ген.дир. Газпром нефти, президент ФК Зенит и по совместительству президент РФС доволен диким засуживанием соперников проекта? Насколько уже обнаглели наши власть имущие, что в открытую заявляют о купленном чемпионстве.
а кто в этом виноват? посмотри на свободную Европу
Некакойшенко
Некакойшенко
   30 / 946
05 ноября в 20:03
Я так понял, что позицию Егоров однозначно обозначил.
Позицию колено локтевую.В такой позиции газпрому проще доминировать и ништяков Саша и без звонков получит.
batman555
batman555
   430 / 946
05 ноября в 19:57
Егоров думал что он спец
Егоров думал что он гений
Игбун в ротяту воткнул огурец
Егоров сказал: "Мало специй"
Пришлось зубы отбелять
И негров в поле защищать
Морозовский
Морозовский ответил Leha-ha50
   3 / 946
05 ноября в 19:53
Меня больше всего удивила позиция не Егорова, а Калошина, который на МАТЧ ТВ убеждал всех , что удар Азмуна пришелся вскользь. А ведь к тому времени на разных спортрессурсах уже было выложено фото кровавой ноги Ивана. И почему товарисчи с МАТЧ ТВ не ткнули носом Калошина в это фото - непонятно!?!
СОтовариСЧИ с МАТЧ-ТВ жрут с газпрёмовской кормушки - тут понимать ничо не надо.
Геннадьич
Геннадьич
   752 / 946
05 ноября в 19:52
Тут важен маленький штрих.Кто такой Дюков и кем он был с 2008 по 2017. А был он президентом фк зенит. А сейчас-не только президент РФС,но и председатель в газпромнефти.Вот если бы вилков азмуна удалил,то доверия бы к егорову поубавилось!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cska1948
   4 / 946
05 ноября в 19:41
Спасибо, я это уже читал.
Меня больше всего удивила позиция не Егорова, а Калошина, который на МАТЧ ТВ убеждал всех , что удар Азмуна пришелся вскользь. А ведь к тому времени на разных спортрессурсах уже было выложено фото кровавой ноги Ивана. И почему товарисчи с МАТЧ ТВ не ткнули носом Калошина в это фото - непонятно!?!
fanatcska94
fanatcska94
   155 / 946
05 ноября в 19:18
с начала чемпионата судьи явно и грубо ошибаются. Они многое не видят, много пропускают, так как физически пухляши не добегают до нужных мест. И тут не поможет замена одних на других - нужна кардинальная чистка, начиная с главы.
papic337
papic337 ответил Против_всех
   70 / 946
05 ноября в 19:18
Позор! В открытую заявляет, что постараемся и в этом году вытянуть зенит в чемпионы
Да дайте уже Зениту золотые медали, если он так этого хочет, что на любые подлости идёт.
cska1948
cska1948 ответил Leha-ha50
   22 / 946
05 ноября в 19:12
Егоров : - — Для вмешательства ВАР в эпизод необходимо, чтобы совпало несколько критериев. Арбитр не увидел всех компонентов, требуемых для вмешательства. Игрок пытался сыграть в мяч, задел ногу соперника. Для видеоарбитра Мешкова ситуация была пограничной, поэтому он не стал давать сигнал о возможном просмотре эпизода на предмет удаления. Вилков должен был показать желтую карточку, тогда вопросов по эпизоду бы не было. Стоит учесть и то, что Обляков сразу после контакта с Азмуном поднялся на ноги и продолжил игру. (Иван Торопцев)
Спасибо, я это уже читал.
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
05 ноября в 19:02
И это самое главное! Также могут сказать почти все ручные судьи Леньки Федуна)
Николай к
Николай к
   432 / 946
05 ноября в 18:55
На зенит Спартак вилкова назначит к бабке не ходи.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cska1948
   4 / 946
05 ноября в 18:50
Именно это и сказал Федотов, комментируя этот эпизод, что Облякову не хватило опыта, что более опытный игрок "нарисовал" бы вселенское страдание.
Егоров :
- — Для вмешательства ВАР в эпизод необходимо, чтобы совпало несколько критериев. Арбитр не увидел всех компонентов, требуемых для вмешательства. Игрок пытался сыграть в мяч, задел ногу соперника. Для видеоарбитра Мешкова ситуация была пограничной, поэтому он не стал давать сигнал о возможном просмотре эпизода на предмет удаления. Вилков должен был показать желтую карточку, тогда вопросов по эпизоду бы не было. Стоит учесть и то, что Обляков сразу после контакта с Азмуном поднялся на ноги и продолжил игру. (Иван Торопцев)
time out
time out
   53 / 946
05 ноября в 18:29
Питерская мафия распустила свои щупальцы по всему российскому футболу.
Dinamo
Dinamo
   406 / 946
05 ноября в 18:27
Серьёзно? Интересно, с какой миной Егоров говорил, что Ген.дир. Газпром нефти, президент ФК Зенит и по совместительству президент РФС доволен диким засуживанием соперников проекта? Насколько уже обнаглели наши власть имущие, что в открытую заявляют о купленном чемпионстве.
cska1948
cska1948 ответил Leha-ha50
   22 / 946
05 ноября в 18:22
Очень большую глупость совершил Обляков, он сразу вскочил и побежал. Егоров как раз на это упор делает. Надо было валяться и корчиться от боли , а потом показать рваную рану на ноге.
Именно это и сказал Федотов, комментируя этот эпизод, что Облякову не хватило опыта, что более опытный игрок "нарисовал" бы вселенское страдание.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cska1948
   4 / 946
05 ноября в 18:19
Говоря, что некоторые моменты были преподнесены для общественности немного не в том формате, Егоров явно намекает на Федотова. За это Федотова отстранили от эфира. Теперь ждём, будет ли Федотов отстранён от судейства РПЛ.
Очень большую глупость совершил Обляков, он сразу вскочил и побежал. Егоров как раз на это упор делает. Надо было валяться и корчиться от боли , а потом показать рваную рану на ноге.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
05 ноября в 18:16
Пока Зенит будет на первом месте , претензий со стороны Дюкова к Егорову не будет!!!
cska1948
cska1948 ответил КАМЮ
   22 / 946
05 ноября в 18:06
Из брифинга Егорова: — Весь негатив вылился на Вилкова из-за того, что некоторые моменты были преподнесены для общественности немного не в том формате, как это было на самом деле. Мне, например, никто ничего не преподносил. И игру я смотрел не сквозь зелёные бумажки
Говоря, что некоторые моменты были преподнесены для общественности немного не в том формате, Егоров явно намекает на Федотова. За это Федотова отстранили от эфира. Теперь ждём, будет ли Федотов отстранён от судейства РПЛ.
legendsofsails
legendsofsails
   371 / 946
05 ноября в 17:50
Скучно живем. Даже 25 процентный никого не смешит. Лопнул, чтоли?
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
05 ноября в 17:45
СТЫДОБА!!!!
cska1948
cska1948
   22 / 946
05 ноября в 17:44
"...Дюков мне свою позицию обозначил, она не поменялась..."
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По судейству матча Зенит - ЦСКА и оценки Егоровым этого судейства, нетрудно догадаться какая позиция у Дюкова.
Сп62
Сп62
   95 / 946
05 ноября в 17:31
Вопрос в том, что может ли Егоров руководить департаментом. Помогает ли ему Дюков. Какие в департаменте проблемы, которые мешают ставить на матчи квалифицированных судей. Егоров хорошо защищает своих подопечных, а вот как изменить ситуацию нет ни слова.
Против_всех
Против_всех
   86 / 946
05 ноября в 17:15
Позор! В открытую заявляет, что постараемся и в этом году вытянуть зенит в чемпионы
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
05 ноября в 17:05
Судостроитель руководит футболом, а Егоров будет строить атомные ледоколы когда отстранят от футбола.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
05 ноября в 17:04
Одним словом - Питер Маны.
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
05 ноября в 16:58
"Империя зла" лазурно -голубая поддерживает Егорова.
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