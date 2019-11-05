Егоров: «Дюков продолжает мне доверять»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что у него хорошие отношения со всеми клубами РПЛ .

Дюков мне свою позицию обозначил, она не поменялась. Одним Егоровым в РФС станет меньше? Меня что, убьют?

Что касается моих отношений с Газизовым (генеральным директором «Уфы»), то у меня со всеми клубами ровные отношения. Если приходит звонок, я со всеми общаюсь. Я ни с кем не ругался: ни с «Уфой», ни с «Краснодаром», ни с «Динамо». Газизов мне вообще никогда не звонил.