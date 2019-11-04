Алдонин: «Назначение Вилкова на игру „Зенит“ - ЦСКА было спорным»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал работу судьи Михаила Вилкова в игре «Зенит» - ЦСКА:
Мягко говоря, неоднозначно оцениваю работу арбитров. Несколько эпизодов я не понял. Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Во-первых, был противоречивый эпизод с участием Фёдора Чалова и Вильмара Барриоса, когда форвард ЦСКА достаточно жёстко сыграл против колумбийца, а тот не оставил эту ситуацию в прошлом. Барриос затем наступил на ногу Чалову в центре поля, и не думаю, что армеец как-то симулировал в том моменте. Телекамера повтор не показала, а в перерыве этот случай не обсуждался.
Не знаю, «поплыл» ли Вилков до матча. Это можно выяснить только у него самого. Мне кажется, его назначение было довольно спорным. На мой взгляд, это не тот арбитр, который должен обслуживать центральные матчи тура. Это может звучать жестко по отношению к Вилкову, но такое у меня мнение.
Ранее по поводу судейства Вилкова в этой встрече высказался экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Таких псевдо судей надо убирать из нашего футбола, но их убирают только на время, а потом назначают на нужные матчи, для вот таких вот решений....
Таких псевдо судей надо убирать из нашего футбола, но их убирают только на время, а потом назначают на нужные матчи, для вот таких вот решений....
— Фол был зафиксирован, но судья решил не выносить дисциплинарных санкций. Задача VAR в этой ситуации заключается в том, чтобы проверить момент, проверить решение судьи в этой ситуации на предмет того, а не является ли оно очевидно ошибочным с точки зрения невынесения прямой красной карточки.....
Так вот именно Мешков не усмотрел здесь нарушения на красную карточку, хотя мог предложить Вилкову самому посмотреть видео. Почему Мешков промолчал, вот вопрос!
А вот потом уже пошли нелепые отмазки.
"....Момент дискуссионный. Есть факт того, что нога Азмуна с шипами находится на ноге Облякова. Но нет скорости, нет силы, нет интенсивности. Соответственно этот момент имеет характеристики как с точки зрения желтой карточки, так и с точки зрения красной карточки....".
Даже из этих слов видно, что Мешков обязан был дать команду Вилкове о просмотре эпизода.
Так делают и в Европе и у нас, но только не Мешков с Вилковым. Вот к примеры:
В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Арсенал» (2:0).
На 88-й минуте матча хабвек Тонни Вильена нарушил правила на Игоре Горбатенко.
Изначально арбитр встречи Василий Казарцев показал желтую карточку, но после подсказки видеоассистента обратился к VAR и удалил голландца.
И таких примеров очень много как в Европе, так и у нас уже были не раз.
— Фол был зафиксирован, но судья решил не выносить дисциплинарных санкций. Задача VAR в этой ситуации заключается в том, чтобы проверить момент, проверить решение судьи в этой ситуации на предмет того, а не является ли оно очевидно ошибочным с точки зрения невынесения прямой красной карточки.....
Так вот именно Мешков не усмотрел здесь нарушения на красную карточку, хотя мог предложить Вилкову самому посмотреть видео. Почему Мешков промолчал, вот вопрос!
А вот потом уже пошли нелепые отмазки.
"....Момент дискуссионный. Есть факт того, что нога Азмуна с шипами находится на ноге Облякова. Но нет скорости, нет силы, нет интенсивности. Соответственно этот момент имеет характеристики как с точки зрения желтой карточки, так и с точки зрения красной карточки....".
Даже из этих слов видно, что Мешков обязан был дать команду Вилкове о просмотре эпизода.
Так делают и в Европе и у нас, но только не Мешков с Вилковым. Вот к примеры:
В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Арсенал» (2:0).
На 88-й минуте матча хабвек Тонни Вильена нарушил правила на Игоре Горбатенко.
Изначально арбитр встречи Василий Казарцев показал желтую карточку, но после подсказки видеоассистента обратился к VAR и удалил голландца.
И таких примеров очень много как в Европе, так и у нас уже были не раз.
Вам с другом...с "лучшим"...футбольные новости только мешают...
Газпром...судейство...Кокорин...Вилков...- вот топ "ваших новостей"....
Я признаться был в шоке от вашей медленной реакции на "вашу тему"....
8 минут новость про Вилкова была без вас.....это недопустимо....
....ну походу теперь количеством постов на ветке наверстаете....))
Вам с другом...с "лучшим"...футбольные новости только мешают...
Газпром...судейство...Кокорин...Вилков...- вот топ "ваших новостей"....
Я признаться был в шоке от вашей медленной реакции на "вашу тему"....
8 минут новость про Вилкова была без вас.....это недопустимо....
....ну походу теперь количеством постов на ветке наверстаете....))
Когда надо Зениту Мешков видит даже то, что не видит даже Вилков.
в 2012 году во время матча Зенит Локо (1:1) на 32 минуте Халка сбил Чорлука, игра продолжилась так мяч оставался у Зенита, через некоторое время резервный арбитр Мешков выбежал к бровке позвал гл. судью Вилкова и приказал показать жёлтую карточку Шишкину, которая стала второй, удаление. В последствии КДК красную карточку Шишкину отменили. А во время матча все были в шоке, игроки, тренеры, даже Гена Орлов был в шоке. Это 100% заказуха была. Жаль видео выложить не могу, так как логотип канала есть, удалят сразу, но в нете найдете сразу. Зенит - Локо | Ошибочное удаление Шишкина.
Одним словом те же лица, история повторяется.
При судействе Вилкова «Зенит» проиграл лишь однажды в 23 играх.
Когда надо Зениту Мешков видит даже то, что не видит даже Вилков.
в 2012 году во время матча Зенит Локо (1:1) на 32 минуте Халка сбил Чорлука, игра продолжилась так мяч оставался у Зенита, через некоторое время резервный арбитр Мешков выбежал к бровке позвал гл. судью Вилкова и приказал показать жёлтую карточку Шишкину, которая стала второй, удаление. В последствии КДК красную карточку Шишкину отменили. А во время матча все были в шоке, игроки, тренеры, даже Гена Орлов был в шоке. Это 100% заказуха была. Жаль видео выложить не могу, так как логотип канала есть, удалят сразу, но в нете найдете сразу. Зенит - Локо | Ошибочное удаление Шишкина.
Одним словом те же лица, история повторяется.
При судействе Вилкова «Зенит» проиграл лишь однажды в 23 играх.