Алдонин: «Назначение Вилкова на игру „Зенит“ - ЦСКА было спорным»

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал работу судьи Михаила Вилкова в игре «Зенит» - ЦСКА :

Мягко говоря, неоднозначно оцениваю работу арбитров. Несколько эпизодов я не понял. Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Во-первых, был противоречивый эпизод с участием Фёдора Чалова и Вильмара Барриоса, когда форвард ЦСКА достаточно жёстко сыграл против колумбийца, а тот не оставил эту ситуацию в прошлом. Барриос затем наступил на ногу Чалову в центре поля, и не думаю, что армеец как-то симулировал в том моменте. Телекамера повтор не показала, а в перерыве этот случай не обсуждался.

Не знаю, «поплыл» ли Вилков до матча. Это можно выяснить только у него самого. Мне кажется, его назначение было довольно спорным. На мой взгляд, это не тот арбитр, который должен обслуживать центральные матчи тура. Это может звучать жестко по отношению к Вилкову, но такое у меня мнение.