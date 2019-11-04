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Алдонин: «Назначение Вилкова на игру „Зенит“ - ЦСКА было спорным»

04 ноября 2019, 18:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал работу судьи Михаила Вилкова в игре «Зенит» - ЦСКА:

Мягко говоря, неоднозначно оцениваю работу арбитров. Несколько эпизодов я не понял. Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Во-первых, был противоречивый эпизод с участием Фёдора Чалова и Вильмара Барриоса, когда форвард ЦСКА достаточно жёстко сыграл против колумбийца, а тот не оставил эту ситуацию в прошлом. Барриос затем наступил на ногу Чалову в центре поля, и не думаю, что армеец как-то симулировал в том моменте. Телекамера повтор не показала, а в перерыве этот случай не обсуждался.

Не знаю, «поплыл» ли Вилков до матча. Это можно выяснить только у него самого. Мне кажется, его назначение было довольно спорным. На мой взгляд, это не тот арбитр, который должен обслуживать центральные матчи тура. Это может звучать жестко по отношению к Вилкову, но такое у меня мнение.

Ранее по поводу судейства Вилкова в этой встрече высказался экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

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ОЛЛС
ОЛЛС
05 ноября в 12:48
Ладно тебе ,Женя.Сам Дюков назначил.
Суеверный
Суеверный ответил Байкал-38
   185 / 946
05 ноября в 09:37
Отмазка нелепая, которая ещё больше топит Мешкова с Вилковым, да ещё подчёркивает тот факт, что и ВАР, а точнее кто сидит за ним, можно подкупить. Таких псевдо судей надо убирать из нашего футбола, но их убирают только на время, а потом назначают на нужные матчи, для вот таких вот решений....
WAR просто инструмент. А пользуются им люди. Как пользуются, так и получается.
Суеверный
Суеверный
   185 / 946
05 ноября в 09:34
Возражу Евгению Алдонину. Не судьи играют в футбол. Испортить игру могут, но нужно стараться самим, чтобы этого не происходило.
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 05:01
Уже проехали.
RIR68
RIR68 ответил susanin ultrazenith
   261 / 946
04 ноября в 22:10
Причём тут судья? Играть надо!!!
даже когда знаешь, что нас 9 а вас 12!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   218 / 946
04 ноября в 21:25
Причём тут судья? Играть надо!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил pam06
   380 / 946
04 ноября в 20:38
А здесь поподробнее. Я что то пропустил? Ничего по данному факту не слышал)))
Он всегда всех отмазывает так или иначе. Просто одних отмазать проще, других труднее. Рука руку моет
pam06
pam06 ответил Serg_Diamond
   12 / 946
04 ноября в 20:33
У Егорова на всё есть объяснение
А здесь поподробнее. Я что то пропустил? Ничего по данному факту не слышал)))
pam06
pam06 ответил Байкал-38
   12 / 946
04 ноября в 20:32
Отмазка нелепая, которая ещё больше топит Мешкова с Вилковым, да ещё подчёркивает тот факт, что и ВАР, а точнее кто сидит за ним, можно подкупить. Таких псевдо судей надо убирать из нашего футбола, но их убирают только на время, а потом назначают на нужные матчи, для вот таких вот решений....
Кака ни какая, но Мешкова попытались отмазать... А вот Вилкова...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   380 / 946
04 ноября в 20:31
У Егорова на всё есть объяснение
Байкал-38
Байкал-38 ответил pam06
   75 / 946
04 ноября в 20:30
Вот и я говорю "отмазал" И кроме того из практики других 8 из десяти выписали бы красную не задумываясь, а оставшиеся показали желтую...
Отмазка нелепая, которая ещё больше топит Мешкова с Вилковым, да ещё подчёркивает тот факт, что и ВАР, а точнее кто сидит за ним, можно подкупить.
Таких псевдо судей надо убирать из нашего футбола, но их убирают только на время, а потом назначают на нужные матчи, для вот таких вот решений....
pam06
pam06 ответил Байкал-38
   12 / 946
04 ноября в 20:12
Немного не так поняли. Вот слова Колошина: — Фол был зафиксирован, но судья решил не выносить дисциплинарных санкций. Задача VAR в этой ситуации заключается в том, чтобы проверить момент, проверить решение судьи в этой ситуации на предмет того, а не является ли оно очевидно ошибочным с точки зрения невынесения прямой красной карточки..... Так вот именно Мешков не усмотрел здесь нарушения на красную карточку, хотя мог предложить Вилкову самому посмотреть видео. Почему Мешков промолчал, вот вопрос! А вот потом уже пошли нелепые отмазки. "....Момент дискуссионный. Есть факт того, что нога Азмуна с шипами находится на ноге Облякова. Но нет скорости, нет силы, нет интенсивности. Соответственно этот момент имеет характеристики как с точки зрения желтой карточки, так и с точки зрения красной карточки....". Даже из этих слов видно, что Мешков обязан был дать команду Вилкове о просмотре эпизода. Так делают и в Европе и у нас, но только не Мешков с Вилковым. Вот к примеры: В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Арсенал» (2:0). На 88-й минуте матча хабвек Тонни Вильена нарушил правила на Игоре Горбатенко. Изначально арбитр встречи Василий Казарцев показал желтую карточку, но после подсказки видеоассистента обратился к VAR и удалил голландца. И таких примеров очень много как в Европе, так и у нас уже были не раз.
Вот и я говорю "отмазал" И кроме того из практики других 8 из десяти выписали бы красную не задумываясь, а оставшиеся показали желтую...
Байкал-38
Байкал-38 ответил pam06
   75 / 946
04 ноября в 20:06
По первому нарушению Азмуна Колошин тоже говорил. Яко бы карточка не однозначно красная. Если бы показали, не отменил, аналогично желтую... Не показал тоже невмешательство... Ну вроде как "отмазал".
Немного не так поняли. Вот слова Колошина:
— Фол был зафиксирован, но судья решил не выносить дисциплинарных санкций. Задача VAR в этой ситуации заключается в том, чтобы проверить момент, проверить решение судьи в этой ситуации на предмет того, а не является ли оно очевидно ошибочным с точки зрения невынесения прямой красной карточки.....

Так вот именно Мешков не усмотрел здесь нарушения на красную карточку, хотя мог предложить Вилкову самому посмотреть видео. Почему Мешков промолчал, вот вопрос!
А вот потом уже пошли нелепые отмазки.

"....Момент дискуссионный. Есть факт того, что нога Азмуна с шипами находится на ноге Облякова. Но нет скорости, нет силы, нет интенсивности. Соответственно этот момент имеет характеристики как с точки зрения желтой карточки, так и с точки зрения красной карточки....".

Даже из этих слов видно, что Мешков обязан был дать команду Вилкове о просмотре эпизода.

Так делают и в Европе и у нас, но только не Мешков с Вилковым. Вот к примеры:

В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Арсенал» (2:0).
На 88-й минуте матча хабвек Тонни Вильена нарушил правила на Игоре Горбатенко.
Изначально арбитр встречи Василий Казарцев показал желтую карточку, но после подсказки видеоассистента обратился к VAR и удалил голландца.
И таких примеров очень много как в Европе, так и у нас уже были не раз.
Т34
Т34
   27 / 946
04 ноября в 20:01
В зените не думают, что назначение было спорным. Там все просчитано и проплачено.
pam06
pam06 ответил Байкал-38
   12 / 946
04 ноября в 19:32
Мешкова отмазали по поводу жёлтой карточки (которая стала второй), да тут по правилам арбитр ВАР не вмешивается. А вот по поводу возможного удаления Азмуна, Мешков обязан был дать команду и Вилков обязан был просмотреть эпизод, но в итоге тишина. Во всём мире так делают и удаляют если есть за, что, а тут история умалчивает почему Мешков промолчал. Когда надо Зениту Мешков видит даже то, что не видит даже Вилков. в 2012 году во время матча Зенит Локо (1:1) на 32 минуте Халка сбил Чорлука, игра продолжилась так мяч оставался у Зенита, через некоторое время резервный арбитр Мешков выбежал к бровке позвал гл. судью Вилкова и приказал показать жёлтую карточку Шишкину, которая стала второй, удаление. В последствии КДК красную карточку Шишкину отменили. А во время матча все были в шоке, игроки, тренеры, даже Гена Орлов был в шоке. Это 100% заказуха была. Жаль видео выложить не могу, так как логотип канала есть, удалят сразу, но в нете найдете сразу. Зенит - Локо | Ошибочное удаление Шишкина. Одним словом те же лица, история повторяется. При судействе Вилкова «Зенит» проиграл лишь однажды в 23 играх.
По первому нарушению Азмуна Колошин тоже говорил. Яко бы карточка не однозначно красная. Если бы показали, не отменил, аналогично желтую... Не показал тоже невмешательство... Ну вроде как "отмазал".
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Байкал-38
   29 / 946
04 ноября в 19:19
Ну хоть так высказался, а то про футбол это явно не твоё!!!
Какой футбол....)))
Вам с другом...с "лучшим"...футбольные новости только мешают...
Газпром...судейство...Кокорин...Вилков...- вот топ "ваших новостей"....

Я признаться был в шоке от вашей медленной реакции на "вашу тему"....
8 минут новость про Вилкова была без вас.....это недопустимо....

....ну походу теперь количеством постов на ветке наверстаете....))
Байкал-38
Байкал-38 ответил pam06
   75 / 946
04 ноября в 19:19
По этому вопросу уже язык "обмозолили". Есть вопросы и по VARу, но Мешкова уже Колошин "отмазал" - дескать не юрисдикция VAR. А вот по Вилкову тишина - хоть чем то оправдать не получается, а обвинять не позволяют...
Мешкова отмазали по поводу жёлтой карточки (которая стала второй), да тут по правилам арбитр ВАР не вмешивается. А вот по поводу возможного удаления Азмуна, Мешков обязан был дать команду и Вилков обязан был просмотреть эпизод, но в итоге тишина. Во всём мире так делают и удаляют если есть за, что, а тут история умалчивает почему Мешков промолчал.
Когда надо Зениту Мешков видит даже то, что не видит даже Вилков.
в 2012 году во время матча Зенит Локо (1:1) на 32 минуте Халка сбил Чорлука, игра продолжилась так мяч оставался у Зенита, через некоторое время резервный арбитр Мешков выбежал к бровке позвал гл. судью Вилкова и приказал показать жёлтую карточку Шишкину, которая стала второй, удаление. В последствии КДК красную карточку Шишкину отменили. А во время матча все были в шоке, игроки, тренеры, даже Гена Орлов был в шоке. Это 100% заказуха была. Жаль видео выложить не могу, так как логотип канала есть, удалят сразу, но в нете найдете сразу. Зенит - Локо | Ошибочное удаление Шишкина.
Одним словом те же лица, история повторяется.
При судействе Вилкова «Зенит» проиграл лишь однажды в 23 играх.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
04 ноября в 19:12
Не надо назначать, так не назначайте. Ответственность в большей мере должен нести тот кто назначил Вилкова.
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
04 ноября в 19:06
Вилок поплыл
andreika20133
andreika20133 ответил Ваня лучший
   358 / 946
04 ноября в 19:01
Кстати слова мюллер и абвер почти созвучны. Не так ли? Ты во время поднял эту тему!!!
Ваня бросай ты эту муть. Забудь о своих фобиях и тебе и всем легше станет -- Ты пошутил я посмеялся всё ужо.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   248 / 946
04 ноября в 18:59
Одно радует - Вилков от Миллера кроме аванса за матч более ничего не получит. Недоработал, редиска!!!😜
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   217 / 946
04 ноября в 18:55
А в Вилкове ли дело?
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
   75 / 946
04 ноября в 18:53
Новость вышла в 18:18........ 8 минут тишины....но потом.... "Байкал 38".....на минуту обогнал "Ваню Лучшего"..... Мои поздравления победителю....))
Ну хоть так высказался, а то про футбол это явно не твоё!!!
pam06
pam06
   12 / 946
04 ноября в 18:52
По этому вопросу уже язык "обмозолили". Есть вопросы и по VARу, но Мешкова уже Колошин "отмазал" - дескать не юрисдикция VAR. А вот по Вилкову тишина - хоть чем то оправдать не получается, а обвинять не позволяют...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил andreika20133
   7 / 946
04 ноября в 18:52
Школа абвера -32-18. Кто то ТОЧНО ЗНАЕТ(звучит тихая пугающая музыка)
Кстати слова мюллер и абвер почти созвучны. Не так ли? Ты во время поднял эту тему!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   7 / 946
04 ноября в 18:50
Новость вышла в 18:18........ 8 минут тишины....но потом.... "Байкал 38".....на минуту обогнал "Ваню Лучшего"..... Мои поздравления победителю....))
Завидовать желательно молча. Рейтинг Хлестакова стремительно падает?
cska1948
cska1948 ответил Footbolista
   22 / 946
04 ноября в 18:48
"Телекамера повтор не показала, а в перерыве этот случай не обсуждался."...не первый раз кстати в матчах с зенитом такое...
А чего вы от ручного канала хотите? Вон, Федотова моментом заткнули за правду матку. Зато Широков с Аршавиным в один голос пропели, что Обляков сам подставил ногу и Бийол должен иметь на затылке глаза.
cska1948
cska1948 ответил Leha-ha50
   22 / 946
04 ноября в 18:45
Для кого то это назначение было бесспорным!!! Угадайте для кого???
И даже не обсуждаемым!
Footbolista
Footbolista
   2 / 946
04 ноября в 18:44
"Телекамера повтор не показала, а в перерыве этот случай не обсуждался."...не первый раз кстати в матчах с зенитом такое...
andreika20133
andreika20133 ответил Ваня лучший
   358 / 946
04 ноября в 18:43
Назначение Вилкова бы не спорным, а целенаправленным, т.юк. было согласовано с Егоровым и еще с кем надо. Вилков всем доволен.
Школа абвера -32-18. Кто то ТОЧНО ЗНАЕТ(звучит тихая пугающая музыка)
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