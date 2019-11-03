Колосков: «РФС должен разобраться с плохим судейством»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, как относится к судейству в нынешнем сезоне РПЛ:
Мое мнение полностью совпадает с мнением большинства тренеров и руководителей клубов. Они все в один голос говорят о плохом судействе. В начале сезона об этом открыто говорили на исполкоме РФС. После — были жесткие претензии к Егорову. Потом, правда, никаких скандалов не было. И вот вчера — опять. Нет никаких оснований считать судейство удовлетворительным.
Какой выход? Про идею приглашения иностранных арбитров нужно забыть, как о кошмарном сне. У нас достаточно и так людей, которые получают зарплату, ничего не давая взамен. Ясно, что нужно принимать какие-то меры. Думаю, с этим должны разобраться в РФС.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «армейцы» потребуют объяснений по неоднозначному судейству арбитра Михаила Вилкова в матче с «Зенитом».
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да ладно Колосков,не только тебе получать зряплату имея статус ПОЧЁТНОГО президента,дай и другим покормится!!!!
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да ладно Колосков,не только тебе получать зряплату имея статус ПОЧЁТНОГО президента,дай и другим покормится!!!!
Во-первых,Вы не ведёте дискуссию с Колосковым на нашем сайте.Во-вторых,Вы не следите за футболом других чемпионатов,иначе бы знали о судейских скандалах там и реакции на них всех сторон.И риторический вопрос :А Вы насколько цивилизованный и законопослушный человек,молекула нашего государства???
Во-первых,Вы не ведёте дискуссию с Колосковым на нашем сайте.Во-вторых,Вы не следите за футболом других чемпионатов,иначе бы знали о судейских скандалах там и реакции на них всех сторон.И риторический вопрос :А Вы насколько цивилизованный и законопослушный человек,молекула нашего государства???