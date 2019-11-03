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Колосков: «РФС должен разобраться с плохим судейством»

03 ноября 2019, 21:00

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, как относится к судейству в нынешнем сезоне РПЛ:

Мое мнение полностью совпадает с мнением большинства тренеров и руководителей клубов. Они все в один голос говорят о плохом судействе. В начале сезона об этом открыто говорили на исполкоме РФС. После — были жесткие претензии к Егорову. Потом, правда, никаких скандалов не было. И вот вчера — опять. Нет никаких оснований считать судейство удовлетворительным.

Какой выход? Про идею приглашения иностранных арбитров нужно забыть, как о кошмарном сне. У нас достаточно и так людей, которые получают зарплату, ничего не давая взамен. Ясно, что нужно принимать какие-то меры. Думаю, с этим должны разобраться в РФС.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «армейцы» потребуют объяснений по неоднозначному судейству арбитра Михаила Вилкова в матче с «Зенитом». 

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Все комментарии
veter852
veter852
   426 / 946
04 ноября в 10:53
Давно пора разобраться с колосковыми
tuman960
tuman960
   164 / 946
04 ноября в 09:59
У нас достаточно и так людей, которые получают зарплату, ничего не давая взамен
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да ладно Колосков,не только тебе получать зряплату имея статус ПОЧЁТНОГО президента,дай и другим покормится!!!!
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
04 ноября в 09:00
А когда судейство в СССР и в России было хорошим и даже удовлетворительным?
Gruznoff
Gruznoff
   235 / 946
04 ноября в 07:36
Кто такой Колосков?
Gensmo
Gensmo
   812 / 946
04 ноября в 02:48
А жалоб от свиней на плохое судейство не поступало?
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   338 / 946
04 ноября в 02:36
А кто вообще сейчас этот колосков? Коррумпированный бывший чиновник? Ему ли вякать?
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   338 / 946
04 ноября в 02:35
Почему колосков так ненавидит Зенит? За то, что он больше всех коэффициентов набирает? Или за то, что он поставляет больше всех игроков в сборную?
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
03 ноября в 23:14
Ага, Дюков разберётся и заткнёт всем рты! "Зенит" - чимпуён!
pomor 445
pomor 445 ответил Т34
   222 / 946
03 ноября в 22:57
После каждого "косяка" кричите, что надо разобраться, а воз и ныне там.
Потому что, когда начнут детально разбираться, то окажется, что всем дочкам по серьгам достанется, т.е и в ущерб недовольному и ему в пользу. Только в пользу молчат, а в ущерб орут на всю вселенную.
pomor 445
pomor 445 ответил Юрий Сенатов 1
   222 / 946
03 ноября в 22:53
Один вопрос к Колоскову: когда ВСЕ, кто каким-то образом непосредственно связан с футболом, был доволен судейством? Что-то я такого не помню. У проигравшей команды всегда, я повторяю всегда будут претензии к действиям арбитров. Но хочу напомнить бывшему главе РФС, что в других футбольных странах арбитры также допускают ошибки, даже фатальные, но только у нас в России им придают гипертрофированный вид. Вот такая у нас страна и от этого никуда не денешься. Вот когда станем цивилизованным государством, тогда и не будем во всех бедах винить людей в черном.
Старик давит былым авторитетом, не взирая на объяснения ВАР.
Брулин
Брулин
   100 / 946
03 ноября в 21:48
Зачем РФС/Газпрому убивать курицу, что несет золотые яйца?!
beefs
beefs
   281 / 946
03 ноября в 21:41
Кого то нужно отправить в места столь отдалённые...
time out
time out
   53 / 946
03 ноября в 21:32
РФС такая же бардель. Все друг с другом повязаны.
cska1948
cska1948
   22 / 946
03 ноября в 21:32
Что интересно, так это то, что все всё знают и понимают, откуда растут ноги этих судейских ошибок, но ВСЕ делают вид, что не понимают. Так будет до тех пор, пока в РФС не перестанут обманывать себя и общественность.
Союзник противников
Союзник противников ответил Юрий Сенатов 1
   23 / 946
03 ноября в 21:30
Один вопрос к Колоскову: когда ВСЕ, кто каким-то образом непосредственно связан с футболом, был доволен судейством? Что-то я такого не помню. У проигравшей команды всегда, я повторяю всегда будут претензии к действиям арбитров. Но хочу напомнить бывшему главе РФС, что в других футбольных странах арбитры также допускают ошибки, даже фатальные, но только у нас в России им придают гипертрофированный вид. Вот такая у нас страна и от этого никуда не денешься. Вот когда станем цивилизованным государством, тогда и не будем во всех бедах винить людей в черном.
Батенька,откуда Вы сделали такое умозаключение,как "...Но хочу напомнить бывшему главе РФС, что в других футбольных странах арбитры также допускают ошибки, даже фатальные, но только у нас в России им придают гипертрофированный вид. Вот такая у нас страна и от этого никуда не денешься. Вот когда станем цивилизованным государством....".?
Во-первых,Вы не ведёте дискуссию с Колосковым на нашем сайте.Во-вторых,Вы не следите за футболом других чемпионатов,иначе бы знали о судейских скандалах там и реакции на них всех сторон.И риторический вопрос :А Вы насколько цивилизованный и законопослушный человек,молекула нашего государства???
Т34
Т34
   27 / 946
03 ноября в 21:29
После каждого "косяка" кричите, что надо разобраться, а воз и ныне там.
cska1948
cska1948
   22 / 946
03 ноября в 21:27
Хоть бы РАЗ увидеть судейские ошибки, повлиявшие на исход матча, в пользу клубов из второй половины турнирной таблицы в играх с нашими топами, ХОТЬ БЫ РАЗ!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   504 / 946
03 ноября в 21:23
Один вопрос к Колоскову: когда ВСЕ, кто каким-то образом непосредственно связан с футболом, был доволен судейством? Что-то я такого не помню. У проигравшей команды всегда, я повторяю всегда будут претензии к действиям арбитров. Но хочу напомнить бывшему главе РФС, что в других футбольных странах арбитры также допускают ошибки, даже фатальные, но только у нас в России им придают гипертрофированный вид. Вот такая у нас страна и от этого никуда не денешься. Вот когда станем цивилизованным государством, тогда и не будем во всех бедах винить людей в черном.
ABir
ABir
   220 / 946
03 ноября в 21:16
Были ошибки судьи в пользу Зенита, но они не повлияли на исход матча
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 21:12
Бабло слаще чем призывы.
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
03 ноября в 21:07
Газовое судейство +12 очков от филиалов из Оренбурга и Сочи - залог успеха недостойного клуба.
Землянин
Землянин
   58 / 946
03 ноября в 21:03
Давно пора разбираться!!! Бардак
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