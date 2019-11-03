Колосков: «РФС должен разобраться с плохим судейством»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, как относится к судейству в нынешнем сезоне РПЛ :

Мое мнение полностью совпадает с мнением большинства тренеров и руководителей клубов. Они все в один голос говорят о плохом судействе. В начале сезона об этом открыто говорили на исполкоме РФС . После — были жесткие претензии к Егорову. Потом, правда, никаких скандалов не было. И вот вчера — опять. Нет никаких оснований считать судейство удовлетворительным.