Егоров: «Вилков поступил правильно, удалив Бийола»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 15-го РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1) Михаила Вилкова показать вторую жёлтую карточку полузащитнику гостей Яке Бийолу на 54-й минуте встречи.
Вторая жёлтая Бийолу. Здесь уже ситуация такая, что это риск для футболиста. Мы не говорим о том, что он не видел или не хотел – никто не видит и не замышляет. В данном случае со стороны Бийола была грубая игра, и арбитр правильно показал карточку.
И как бы там не мыли комментаторы мозги - свист был честным. Надо просто аккуратней играть и все будет как в сказке.
И как бы там не мыли комментаторы мозги - свист был честным. Надо просто аккуратней играть и все будет как в сказке.
но он Газпрому верно служит.
но он Газпрому верно служит.
....а то я уж подумал может Вилков ошибся...
.....оказалось нет....
....а то я уж подумал может Вилков ошибся...
.....оказалось нет....
На что только не пойдёт этот овощ чтобы своего отмазать
На что только не пойдёт этот овощ чтобы своего отмазать