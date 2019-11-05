Егоров: «Вилков поступил правильно, удалив Бийола»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 15-го РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1) Михаила Вилкова показать вторую жёлтую карточку полузащитнику гостей на 54-й минуте встречи.

Вторая жёлтая Бийолу. Здесь уже ситуация такая, что это риск для футболиста. Мы не говорим о том, что он не видел или не хотел – никто не видит и не замышляет. В данном случае со стороны Бийола была грубая игра, и арбитр правильно показал карточку.