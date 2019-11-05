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Егоров: «Вилков поступил правильно, удалив Бийола»

05 ноября 2019, 14:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 15-го РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1) Михаила Вилкова показать вторую жёлтую карточку полузащитнику гостей Яке Бийолу на 54-й минуте встречи.

Вторая жёлтая Бийолу. Здесь уже ситуация такая, что это риск для футболиста. Мы не говорим о том, что он не видел или не хотел – никто не видит и не замышляет. В данном случае со стороны Бийола была грубая игра, и арбитр правильно показал карточку.

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Гавроша
Гавроша ответил cska1948
   46 / 946
05 ноября в 20:02
Знает Дюков, поэтому и доверяет Егорову. Вот если бы произошла зеркальная ситуация: Игрок ЦСКА наиграл на две красные и не был удалён, а Зенит остался в меньшинстве почти на целый тайм, получив весьма сомнительное удаление. То ни о каком доверии со стороны Дюкова Егоров не заявлял бы. Правильно Уткин сказал, что перед Вилковым стояла ЗАДАЧА, с которой он справился. Кто перед судьями ставит задачи? Правильно, ЕГОРОВ!
За последние годы, Зениту было засчитано 2 технических поражения. Разумеется, их купил ГазПром. А сколько технических поражений купила для ЦСКА еврейская мафия?
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
05 ноября в 20:00
    papic337
    papic337 ответил ДСА
       70 / 946
    05 ноября в 19:35
    Только судить надо одинаково в обе стороны.
    Фантастика!
    papic337
    papic337 ответил Дед за ЦСКА
       70 / 946
    05 ноября в 19:32
    Азмун наиграл на 2 КК, Егоров об этом СКРОМНО умалчивает, давая оценку Вилкову. Почему? Кто знает?.
    Дюков.
    papic337
    papic337
       70 / 946
    05 ноября в 19:31
    Так бы сразу и сказал, что поставлена задача сделать Зенит чемпионом. Тогда не надо было бы все эти глупые отмазки придумывать.
    cska1948
    cska1948 ответил Дед за ЦСКА
       22 / 946
    05 ноября в 17:36
    Азмун наиграл на 2 КК, Егоров об этом СКРОМНО умалчивает, давая оценку Вилкову. Почему? Кто знает?.
    Знает Дюков, поэтому и доверяет Егорову. Вот если бы произошла зеркальная ситуация: Игрок ЦСКА наиграл на две красные и не был удалён, а Зенит остался в меньшинстве почти на целый тайм, получив весьма сомнительное удаление. То ни о каком доверии со стороны Дюкова Егоров не заявлял бы. Правильно Уткин сказал, что перед Вилковым стояла ЗАДАЧА, с которой он справился. Кто перед судьями ставит задачи? Правильно, ЕГОРОВ!
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев
       451 / 946
    05 ноября в 17:35
    Либо он ( Егоров ) тупой( и слепой ) ,либо он на подкормке сидит ! У кого- пальцем показывать не будем!
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 946
    05 ноября в 17:31
    Этим жуликам хоть сссы в глаза - будут говорить ЛАЗУРНАЯ РОСА!
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 946
    05 ноября в 17:27
    Жульё, секта лазурная!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       147 / 946
    05 ноября в 17:14
    Азмун наиграл на 2 КК, Егоров об этом СКРОМНО умалчивает, давая оценку Вилкову. Почему? Кто знает?.
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
       248 / 946
    05 ноября в 17:03
    Ставь Вилкова "пять" за матч и премию...👎👎👎
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       216 / 946
    05 ноября в 16:41
    Глава... (чего-то там) не разбирается в футболе, раз не видит разницу между грубой и опасной игрой, если она там вообще была. Хорошие люди у нас сидят в РПЛ, грамотные
    Faustello
    Faustello
       19 / 946
    05 ноября в 15:03
    Расходимся, можно было и не комментировать, ничего другого мы бы не услышали...
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Jeck Denielse
       23 / 946
    05 ноября в 14:41
    Ну вот и официальное объяснение уважаемого (иногда) Руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза...... ....а то я уж подумал может Вилков ошибся... .....оказалось нет....
    Судя по-всему,в этом случае ты его уважаешь,не то что "иногда"???
    Союзник противников
    Союзник противников
       23 / 946
    05 ноября в 14:40
    Егоров там,судейка,тужит,
    но он Газпрому верно служит.
    VAN ARM
    VAN ARM
       135 / 946
    05 ноября в 14:27
    пора бы таких судей выносить с поля с тяжелыми травмами)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       29 / 946
    05 ноября в 14:25
    Опять Черчесов Азмуна с Шомуродовым не вызвал....))
    Footbolista
    Footbolista
       2 / 946
    05 ноября в 14:23
    Что не сделаешь по дружбе)....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       29 / 946
    05 ноября в 14:22
    Ну вот и официальное объяснение уважаемого (иногда) Руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза......

    ....а то я уж подумал может Вилков ошибся...
    .....оказалось нет....
    Don trambon
    Don trambon
       64 / 946
    05 ноября в 14:20
    Всего один абзац от егорова, а сколько премиальных от зенита ему за это)
    Армейская душа
    Армейская душа
       113 / 946
    05 ноября в 14:14
    В общем план такой: не нравится игрок - выбегаешь из-за его спины головой вперёд во время приёма им мяча, гарантированная жёлтая. Повторять до технического поражения соперника.
    На что только не пойдёт этот овощ чтобы своего отмазать
    pam06
    pam06
       12 / 946
    05 ноября в 14:07
    В этом случаи можно спорить... Не так все однозначно - можно показать и это не ошибка.. Можно не показать и это не ошибка, а можно показать желтую второму участнику и это то же не будет без основательным... А от Егорова другого и не стоило ждать! Рыбак - рыбака... или рука - руку...
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    05 ноября в 14:05
    Я бы сильно удивился если бы егоров сказал иначе.
    ДСА
    ДСА
       212 / 946
    05 ноября в 14:05
    Только судить надо одинаково в обе стороны.
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