Черчесов: «Надеюсь, что зимой Дзюба продлит контракт с „Зенитом“»

Наставник сборной России прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего «Зенита» . Соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» истекает летом следующего года.

Я с ним это не обсуждал. Но я уже говорил, что чем быстрее такие вопросы решают, тем спокойнее всем сторонам. Надеюсь, уже зимой этот вопрос будет закрыт. Вроде, меня это не касается, а мне всегда этот вопрос задают. Хотелось бы, чтобы эта тема закрылась, чтобы не было, как с Гильерме: обсуждалось месяцами, народ будоражили, а контракт в итоге перезаключили.