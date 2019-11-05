Черчесов: «Надеюсь, что зимой Дзюба продлит контракт с „Зенитом“»

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» истекает летом следующего года.
Я с ним это не обсуждал. Но я уже говорил, что чем быстрее такие вопросы решают, тем спокойнее всем сторонам. Надеюсь, уже зимой этот вопрос будет закрыт. Вроде, меня это не касается, а мне всегда этот вопрос задают. Хотелось бы, чтобы эта тема закрылась, чтобы не было, как с Гильерме: обсуждалось месяцами, народ будоражили, а контракт в итоге перезаключили.
P.S. разумеется этот зенитовский коммунизм процветает за счёт российского сознательного общества !
P.S 2. я бы слова не сказал против, если бы в Зените играл бы хоть один тухленький, но свой воспитанник !
P.S. разумеется этот зенитовский коммунизм процветает за счёт российского сознательного общества !
P.S 2. я бы слова не сказал против, если бы в Зените играл бы хоть один тухленький, но свой воспитанник !
в англии своих бревен хватает и платить щедро не будут
в англии своих бревен хватает и платить щедро не будут