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Черчесов: «Надеюсь, что зимой Дзюба продлит контракт с „Зенитом“»

05 ноября 2019, 16:34

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» истекает летом следующего года.

Я с ним это не обсуждал. Но я уже говорил, что чем быстрее такие вопросы решают, тем спокойнее всем сторонам. Надеюсь, уже зимой этот вопрос будет закрыт. Вроде, меня это не касается, а мне всегда этот вопрос задают. Хотелось бы, чтобы эта тема закрылась, чтобы не было, как с Гильерме: обсуждалось месяцами, народ будоражили, а контракт в итоге перезаключили.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
   201 / 946
06 ноября в 15:52
Дзюба псих. . Всю команду нервировал своими швыряниями мячом об землю . Забивать надо а не орать бегать
RedRedTeam
RedRedTeam
   749 / 946
06 ноября в 13:07
Почему не помог Кин -Дзюба-Дзюба.
drug01
drug01
   124 / 946
06 ноября в 01:04
Из Дзюбы сделали идола!!!
Чист
Чист
   250 / 946
05 ноября в 23:15
Куда он уедет кому он нужен - не понятно - если только в Сочи там тепло как никакие деньги лучше не придумаешь
VV V
VV V
   257 / 946
05 ноября в 20:31
А зачем Артёму покидать команду, которая давно живёт при коммунизме ?,
P.S. разумеется этот зенитовский коммунизм процветает за счёт российского сознательного общества !
P.S 2. я бы слова не сказал против, если бы в Зените играл бы хоть один тухленький, но свой воспитанник !
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
05 ноября в 20:14
Стас дал команду что ли?
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Zoigen47
   381 / 946
05 ноября в 20:08
Кому и зачем нужен этот подзаборный 14ок?
Жостко - обычное полено)
OLESOCC
OLESOCC
   183 / 946
05 ноября в 20:04
Деньги капают!.. Зачем ему ехать в неизвестность ...
Шуnя771
Шуnя771
   33 / 946
05 ноября в 19:58
Сбитый летчик для Европы...)
Zoigen47
Zoigen47
   774 / 946
05 ноября в 19:41
Кому и зачем нужен этот подзаборный 14ок?
Бомж немытый
Бомж немытый ответил legendsofsails
   8 / 946
05 ноября в 19:31
У тебя сразо вылезают свинячьи уши, рыло и все остальное, как ни маскируйся!
    красноярец
    красноярец
       121 / 946
    05 ноября в 19:22
      legendsofsails
      legendsofsails ответил Бомж немытый
         371 / 946
      05 ноября в 19:15
      Никуда он от бомжей не уйдет, только если в сочинский филиал.
        legendsofsails
        legendsofsails ответил Garrincha58
           371 / 946
        05 ноября в 19:13
        продлят, а потом сменится тренер придёт иностранец и Дзюба уйдёт в Арсенал с хорошей зарплатой будет ещё три года вот такая перспектива этого "короля РПЛ"
        это твои мечты. Не стоит их выдавать за реалии.
        Гавроша
        Гавроша
           46 / 946
        05 ноября в 19:02
        Надо продлить контракт на прежних условиях по схемме 2+1. Это устроит всех, кроме свиней.
        VAN ARM
        VAN ARM
           135 / 946
        05 ноября в 18:52
        ну как же бомжики без главной мачты))))))))) да нужен он только только на невских берегах))
        Санчо Панса
        Санчо Панса
           182 / 946
        05 ноября в 18:49
        Да кто его знает! Конечно, Артем явно не против такого развития событий. В Зените его все более чем устраивает)
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
           40 / 946
        05 ноября в 18:48
        кому он нужен кроме мюллера он же легенда немытых
        в англии своих бревен хватает и платить щедро не будут
        Hypnoz
        Hypnoz
           107 / 946
        05 ноября в 18:37
        Правильно ! Контракт последний и должен быть золотым !
        Kollljan
        Kollljan
           726 / 946
        05 ноября в 18:27
        Ну, максимум до летнего перерыва, а там нужно будет расставаться с ним.
        Garrincha58
        Garrincha58
           306 / 946
        05 ноября в 18:20
        продлят, а потом сменится тренер придёт иностранец и Дзюба уйдёт в Арсенал с хорошей зарплатой будет ещё три года вот такая перспектива этого "короля РПЛ"
        Zenit_84
        Zenit_84
           228 / 946
        05 ноября в 18:08
        Продлят
        Dominators
        Dominators ответил Сп62
           110 / 946
        05 ноября в 18:02
        Частично соглашусь, но вилл и котеджей за границей у прежних властей точно не было.
        За то здесь были ,,,и приезд первого секретаря , чего там ,,,- обставлялся как БАРИН ПРИЕХАЛ ,БАРИН .Все началось от Хрущевской вседозволенности ,отмены надзора НКВД над верхушкой КПСС и членами их семей . Дальше больше ,номененклатура сожрала все .И эта система осталась у власти ,поменялась вывеска .И стало модным гонять самолеты на выставки собак у министров ,пристраивать своих отпрысков в Гарвады и Иелли и...воровать у государства все больше ...
        Сп62
        Сп62 ответил Dominators
           95 / 946
        05 ноября в 17:38
        Частично соглашусь, но вилл и котеджей за границей у прежних властей точно не было.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           43 / 946
        05 ноября в 17:30
        Разберутся и без него...
        Dominators
        Dominators ответил LOpp
           110 / 946
        05 ноября в 17:29
        из Дзюбу надо выжать все соки, сломать его и продать Барселоне за 40 млн. так сказать, по полной отомстить каталонцам.
        Дзюбу можно продать только как вторсырье .На макулатурные книги в Стимул .
        Бомж немытый
        Бомж немытый
           8 / 946
        05 ноября в 17:28
        Никуда он от бомжей не уйдет, только если в сочинский филиал.
        Dominators
        Dominators ответил Сп62
           110 / 946
        05 ноября в 17:26
        Коммунистов уже тридцать лет нет, а воров почему то не поубавилось. Скорее наоборот.
        Так их ни кто на фонарях не вешал , просто переобулись и опять у кормушки нас жизни учат и воруют еще больше .
        berda2003
        berda2003
           466 / 946
        05 ноября в 17:21
        да, кому он нужен в Европе? Он, как начнёт честь отдавать, его сразу в дурдом определят... хотя нет, это маловероятно, ведь надо забивать голы...
        Сп62
        Сп62 ответил Jeck Denielse
           95 / 946
        05 ноября в 17:21
        А вдруг контракт не подпишут? Нужно протеже.
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