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Черчесов рассказал, почему выбрал Сочи для подготовки к матчам

05 ноября 2019, 16:27

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к ноябрьским матчам отборочного турнира Евро-2020.

Мы проанализировали, какая погода была в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи за последние пять лет. В Москве в это время была неважная погода - иногда минусовая, иногда «+2», а в Сочи хорошая погода. Вероятность того, что погода будет лучше, чем в Москве, намного выше. Поэтому мы решили провести сбор там - знакомая гостиница, поле рядом; реновацию на стадионе Метревели сделали, поле в хорошем состоянии, там потренируемся, потом полетим.

Разминка будет на «Газпром-Арене», где есть крыша. Постарались все максимально просчитать, чтобы ничего не упустить и грамотно подготовиться. Между матчами времени нет - мы проснемся, там разминка. Посмотрим по ситуации, что там будет, а после обеда улетим в Сан-Марино: у нас времени оставаться в Петербурге нет.

Ранее сборная России огласила состав на матчи против Бельгии и Сан-Марино.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 18:38
Усач нщё синоптик гидрометцентра.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
05 ноября в 17:20
Для тренеровочного процесса Салямычу понадобился живой манекен)!
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
05 ноября в 17:16
Удачи сборной России .
Groove000
Groove000
   47 / 946
05 ноября в 16:38
У нас тут в принципе сейчас везде тепло. В Красе сегодня +25 было днем
kotmyshka
kotmyshka
   353 / 946
05 ноября в 16:32
Удивительное рядом
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
05 ноября в 16:29
Просто тепло.
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