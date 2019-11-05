Черчесов рассказал, почему выбрал Сочи для подготовки к матчам

Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к ноябрьским матчам отборочного турнира Евро-2020.

Мы проанализировали, какая погода была в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи за последние пять лет. В Москве в это время была неважная погода - иногда минусовая, иногда «+2», а в Сочи хорошая погода. Вероятность того, что погода будет лучше, чем в Москве, намного выше. Поэтому мы решили провести сбор там - знакомая гостиница, поле рядом; реновацию на стадионе Метревели сделали, поле в хорошем состоянии, там потренируемся, потом полетим.

Разминка будет на «Газпром-Арене», где есть крыша. Постарались все максимально просчитать, чтобы ничего не упустить и грамотно подготовиться. Между матчами времени нет - мы проснемся, там разминка. Посмотрим по ситуации, что там будет, а после обеда улетим в Сан-Марино: у нас времени оставаться в Петербурге нет.