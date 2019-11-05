Черчесов: «Почему не вызвал Ахметова? Он не проявил себя на нужном уровне»

Главный тренер сборной России рассказал, почему не стал вызывать хавбека ЦСКА в расположение национальной команды накануне заключительных матчей отборочного этапа Евро-2020.

Почему не вызвал Ахметова? Он не проявил себя на нужном уровне. Но не думаю, что это связано со сменой его позиции в ЦСКА , где он стал играть выше.