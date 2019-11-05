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Черчесов: «Почему не вызвал Ахметова? Он не проявил себя на нужном уровне»

05 ноября 2019, 16:41

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не стал вызывать хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова в расположение национальной команды накануне заключительных матчей отборочного этапа Евро-2020.

Почему не вызвал Ахметова? Он не проявил себя на нужном уровне. Но не думаю, что это связано со сменой его позиции в ЦСКА, где он стал играть выше.

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Все комментарии
fanatcska94
fanatcska94
   155 / 946
06 ноября в 20:17
а Зобнин с Бакаевым проявляют себя с самого начала чемпионата. )
Союзник противников
Союзник противников ответил Юрниекс
   23 / 946
05 ноября в 20:19
А я согласен... Сдулся Ахметов ...и Обляков сдулся...и Чалов...и Кучаев.. А в прошлом сезоне надежды подавали...Мы надеялись... Только Игорек на прежнем уровне...и Марио... и Влашич марку держит..
Это потому что Гончар сдулся.Идей больше у него нет,как и умения вести молодых игроков по пути прогресса.
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
05 ноября в 20:18
Он и в клубе на лавке должен сидеть.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
05 ноября в 19:01
Спартач опять бережет игроков московских клубов. Как бы он кержакова не вызвал, вместо лунева.
VIPded
VIPded
   137 / 946
05 ноября в 18:33
Справедливо. Увы...
Bolshoy
Bolshoy ответил xxxMyxaxxx
05 ноября в 18:23
Ахметова, не то что в сборную, он и в ЦСКА не должен играть...
Можно согласиться...Но кто должен сейчас прийти на его место в ЦСКА?
Т34
Т34
   27 / 946
05 ноября в 18:23
Он и раньше не тянул на игрока сборной.
Юрниекс
Юрниекс
   141 / 946
05 ноября в 18:11
А я согласен... Сдулся Ахметов
...и Обляков сдулся...и Чалов...и Кучаев.. А в прошлом сезоне надежды подавали...Мы надеялись... Только Игорек на прежнем уровне...и Марио... и Влашич марку держит..
wingback
wingback
   425 / 946
05 ноября в 18:09
Хрюны зато себя проявили, аж на 10-ом месте...
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 17:46
Поддерживаю усача.
xxxMyxaxxx
xxxMyxaxxx
   874 / 946
05 ноября в 16:46
Ахметова, не то что в сборную, он и в ЦСКА не должен играть...
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