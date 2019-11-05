Черчесов: «Почему не вызвал Ахметова? Он не проявил себя на нужном уровне»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не стал вызывать хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова в расположение национальной команды накануне заключительных матчей отборочного этапа Евро-2020.
Почему не вызвал Ахметова? Он не проявил себя на нужном уровне. Но не думаю, что это связано со сменой его позиции в ЦСКА, где он стал играть выше.
...и Обляков сдулся...и Чалов...и Кучаев.. А в прошлом сезоне надежды подавали...Мы надеялись... Только Игорек на прежнем уровне...и Марио... и Влашич марку держит..
...и Обляков сдулся...и Чалов...и Кучаев.. А в прошлом сезоне надежды подавали...Мы надеялись... Только Игорек на прежнем уровне...и Марио... и Влашич марку держит..