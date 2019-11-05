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Фомин: «Не ожидал вызова в сборную, думал, это шутка»

05 ноября 2019, 15:40

Защитник «Уфы» Даниил Фомин заявил, что психологически был готов к вызову в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.

Мы тренируемся, работаем ради таких шансов. Я думаю, что готов психологически к этому вызову, я проходил этапы молодежных сборных. Мне очень приятен вызов в сборную, хочется попробовать и показать себя.

Мечты сбываются, очень счастлив вызову, ради этого и трудился. Не ожидал вызова в сборную, узнал о нем сегодня после тренировки от Николая Сафрониди (тренер «Уфы» - прим.), сначала не поверил ему, подумал, что это шутка. Понимаю, что надо продолжать много работать и качественно играть.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
05 ноября в 17:14
Шутка с намеком на процент от продажи.
beefs
beefs
   281 / 946
05 ноября в 16:17
Приятная новость...
Garrincha58
Garrincha58
   306 / 946
05 ноября в 15:48
кто то а мы догадываемся кто Фомина спецом вызвали чтобы зимой или летом его продать в москву и заработать бабла
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 15:43
Усач не любит шутить или вернее у него тупые спартаковские шутки.
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