Фомин: «Не ожидал вызова в сборную, думал, это шутка»

Защитник «Уфы» заявил, что психологически был готов к вызову в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.

Мы тренируемся, работаем ради таких шансов. Я думаю, что готов психологически к этому вызову, я проходил этапы молодежных сборных. Мне очень приятен вызов в сборную, хочется попробовать и показать себя.

Мечты сбываются, очень счастлив вызову, ради этого и трудился. Не ожидал вызова в сборную, узнал о нем сегодня после тренировки от Николая Сафрониди (тренер «Уфы» - прим.), сначала не поверил ему, подумал, что это шутка. Понимаю, что надо продолжать много работать и качественно играть.