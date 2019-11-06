М. Кержаков: «Играли дома, должны были брать очки»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Лейпцига».
По результатам в чемпионате видно, какая сильная команда «РБ Лейпциг». У них очень сильный тренер, ничего не добавишь. Нужно смотреть на себя, играли дома, должны были брать очки.
Сравнить ЦСКА и «РБ Лейпциг»? Во-первых, не скажу, что ЦСКА сейчас лидер, у них перестройка. А «Лейпциг» — это совершенно другой уровень, другие скорости, класс игроков выше. Сразу говорил, что немцы очень сильная команда. Те, кто смотрит чемпионат Германии, понимают её уровень, но дома мы со всеми должны брать очки. Момент первого гола особо не видел, был частокол ног, увидел в самый последний момент.
Да мы уже поняли, что Вилков очень сильный арбитр ))
Да мы уже поняли, что Вилков очень сильный арбитр ))
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А это уже булыжник в адрес Семака. Интересно, какова будет его реакция на такое заявление Кержакова.
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А это уже булыжник в адрес Семака. Интересно, какова будет его реакция на такое заявление Кержакова.