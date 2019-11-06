М. Кержаков: «Играли дома, должны были брать очки»

Голкипер «Зенита» прокомментировал поражение от «Лейпцига».

По результатам в чемпионате видно, какая сильная команда «РБ Лейпциг». У них очень сильный тренер, ничего не добавишь. Нужно смотреть на себя, играли дома, должны были брать очки.