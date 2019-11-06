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М. Кержаков: «Играли дома, должны были брать очки»

06 ноября 2019, 00:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Лейпцига».

По результатам в чемпионате видно, какая сильная команда «РБ Лейпциг». У них очень сильный тренер, ничего не добавишь. Нужно смотреть на себя, играли дома, должны были брать очки. 

Сравнить ЦСКА и «РБ Лейпциг»? Во-первых, не скажу, что ЦСКА сейчас лидер, у них перестройка. А «Лейпциг» — это совершенно другой уровень, другие скорости, класс игроков выше. Сразу говорил, что немцы очень сильная команда. Те, кто смотрит чемпионат Германии, понимают её уровень, но дома мы со всеми должны брать очки. Момент первого гола особо не видел, был частокол ног, увидел в самый последний момент.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
   129 / 946
06 ноября в 12:28
"Сразу говорил, что немцы очень сильная команда."
Да мы уже поняли, что Вилков очень сильный арбитр ))
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 10:07
Мишаня, должны и взяли разные вещи, расстроили вы силино старика орлова.
nubom
nubom
   68 / 946
06 ноября в 09:03
К игре Кержакова претензий нет, а к тренеру есть!
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
06 ноября в 05:42
Класс Зенита оказался ниже.
cska1948
cska1948
   22 / 946
06 ноября в 05:10
"...У них очень сильный тренер..."
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А это уже булыжник в адрес Семака. Интересно, какова будет его реакция на такое заявление Кержакова.
BenderBender
BenderBender
   123 / 946
06 ноября в 03:21
Бомжи без Вилкова обо....сь.
alexando1974
alexando1974
   601 / 946
06 ноября в 01:43
Кержаков: должны были брать очки пока небудет состава под лч и очков небудет!
Варвар7
Варвар7
06 ноября в 01:39
Тёмные очки-что бы спрятать трусливые глаза!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
06 ноября в 01:30
До набора очков было очень и очень далеко.
karnager
karnager
   195 / 946
06 ноября в 01:00
Кержаков: должны были брать очки, но в итоге после матча сели на очко!
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
06 ноября в 00:52
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