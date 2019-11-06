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Конте: «Наш состав ограничен, и эти футболисты ещё ничего не выигрывали»

06 ноября 2019, 05:39
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после поражения от «Боруссии» Д (2:3) в Лиге чемпионов продолжил тему кадровых проблем своей команды.

У нас слишком ограниченный состав для борьбы в Серии А и Лиге чемпионов. Имею в виду как его количество, так и качество.

Некоторым игрокам приходится постоянно выходить на поле, и, в конце концов, за это приходится платить. Я в ярости, потому что это обесценивает всю нашу работу.

Мы находимся в чрезвычайном положении всего с тремя игроками в лазарете. У других команд тоже есть травмы, но они этого даже не замечают. В отличие от нас.

Мы говорим о составе, в котором, за исключением Година, никто ничего не выигрывал. При подобных обстоятельствах трудно выходить из такого положения.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
06 ноября в 22:04
,,,и ничего не выиграют, - добавил Роналду.
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
06 ноября в 20:20
ахахахаха, первое же безвольное поражение, и начался гон на своих же игроков)))
а это ж только начало работы)) - но это уже ее конец, ребят.
матос
матос
   507 / 946
06 ноября в 12:11
Ты сам то "гений" что выиграл??? ЛЧ , ЛЕ ??? А ну да да АПЛ с командой РА да Италию а иные турниры на уровне Европы? Игроки не те либо травмы , плохому танцору всегда что то да мешает епта
h8you
h8you
   39 / 946
06 ноября в 11:50
ничего и не выиграют парик
ДСА
ДСА
   212 / 946
06 ноября в 08:52
Надо сделать выбор в пользу чемпионата.
BenderBender
BenderBender
   123 / 946
06 ноября в 08:40
    shlifen
    shlifen
       238 / 946
    06 ноября в 08:39
      cska plus
      cska plus
         18 / 946
      06 ноября в 06:26
      Папа Карло ищет причины теперь этот деятель рассказывает басни.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
         204 / 946
      06 ноября в 06:07
      Детское оправдание, уже какой раз подобное, ведете в счете и проигрываете.
      Igo0rek
      Igo0rek
         205 / 946
      06 ноября в 06:00
      Такое лютое нытьё
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