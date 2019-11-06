Конте: «Наш состав ограничен, и эти футболисты ещё ничего не выигрывали»

Главный тренер «Интера» после поражения от «Боруссии» Д (2:3) в Лиге чемпионов продолжил тему кадровых проблем своей команды.

У нас слишком ограниченный состав для борьбы в Серии А и Лиге чемпионов. Имею в виду как его количество, так и качество.

Некоторым игрокам приходится постоянно выходить на поле, и, в конце концов, за это приходится платить. Я в ярости, потому что это обесценивает всю нашу работу.

Мы находимся в чрезвычайном положении всего с тремя игроками в лазарете. У других команд тоже есть травмы, но они этого даже не замечают. В отличие от нас.

Мы говорим о составе, в котором, за исключением Година, никто ничего не выигрывал. При подобных обстоятельствах трудно выходить из такого положения.