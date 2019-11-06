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Ван дер Сар: «Невероятно горжусь „Аяксом“»

06 ноября 2019, 05:27
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар в своём «твиттере» поделился впечатлениями от игры команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (4:4).

Невероятно горжусь нашими футболистами и тренерским штабом, учитывая то, как мы играли сегодня. Есть большое разочарование, но мы сражались и показывали всеми любимый футбол, которого ждут от «Аякса».

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   420 / 946
06 ноября в 10:51
Respect Ajax!
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
06 ноября в 08:54
Этих очков может и не хватить в конце.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 06:29
Супермолодцы, дали настоящий бой.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   204 / 946
06 ноября в 05:56
Хороший матч, прям сюжет для триллера
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