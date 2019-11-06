Ван дер Сар: «Невероятно горжусь „Аяксом“»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар в своём «твиттере» поделился впечатлениями от игры команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (4:4).
Невероятно горжусь нашими футболистами и тренерским штабом, учитывая то, как мы играли сегодня. Есть большое разочарование, но мы сражались и показывали всеми любимый футбол, которого ждут от «Аякса».
Extremely proud of our players and coaching staff for the way we played the game tonight. A lot of disappointments, but we will fight and play the football which everyone loves and expect from Ajax. ❌❌❌#UCL #cheaja #ForTheFuture pic.twitter.com/dlpXgVfDwa— Edwin van der Sar (@vdsar1970) 6 ноября 2019 г.