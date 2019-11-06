Ленгле: «Нас освистывают? У людей есть на это право»

Защитник «Барселоны» после домашнего матча со «Славией» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал тот факт, что часть болельщиков «сине-гранатовых» освистывала игроков своей команды.

Это непростое время. Люди имеют право выражать то, что чувствуют, и мы должны это принять. Мы стараемся изо всех сил, но иногда это не срабатывает.

У нас нет времени для переживаний. Нам нужно работать и каждые три дня выходить на поле. Мы изменимся.