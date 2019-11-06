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Ленгле: «Нас освистывают? У людей есть на это право»

06 ноября 2019, 07:16
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле после домашнего матча со «Славией» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал тот факт, что часть болельщиков «сине-гранатовых» освистывала игроков своей команды.

Это непростое время. Люди имеют право выражать то, что чувствуют, и мы должны это принять. Мы стараемся изо всех сил, но иногда это не срабатывает.

У нас нет времени для переживаний. Нам нужно работать и каждые три дня выходить на поле. Мы изменимся.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил cska plus
   236 / 946
06 ноября в 21:51
Ахахах! Гномовую команду освистывают, позорники, фальшивый обладатель золотых тапочек и мячиков за 95 минут не может закатить хоть один гол легендарной Славии.
Ом старался,но судья не помог... вот Реалу он помог,а Барсе не хотел НИКАК! короче одним словом судью на мыло пустить,оно пригодится постирать катафонский свитер.
Vladimir808
Vladimir808
   473 / 946
06 ноября в 12:36
Доиграетесь, скоро помидорами забросают...((((
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   233 / 946
06 ноября в 11:26
Мусоршики все.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   412 / 946
06 ноября в 10:06
Таких защитниов к Пике и Ленгле Я бы на пушечный выстрел даже в Зенит не подпустил
FERIS
FERIS
   157 / 946
06 ноября в 10:01
Гнома и ко надо было забросать гнилыми помидорами)
Думали одной левой переиграть скромнуюиСлавию в итоге жидко обделались.
ДСА
ДСА
   212 / 946
06 ноября в 09:54
Люди хотели праздника, а получили разочарование.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 07:28
Ахахах! Гномовую команду освистывают, позорники, фальшивый обладатель золотых тапочек и мячиков за 95 минут не может закатить хоть один гол легендарной Славии.
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