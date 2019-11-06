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Тадич: «Кто-то просто украл у нас победу»

06 ноября 2019, 09:30
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич прокомментировал судейство в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Челси»

Мы должны отметить, что «Аякс» играл намного лучше, чем «Челси». Но кто-то разрушил нашу игру.

Все было под контролем, но затем один человек просто украл у нас все. 

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Все комментарии
Маха
Маха
07 ноября в 16:47
Ещё не играя в большинстве с 1:4 сделали 3:4. Челси крут!!!
1 красная заслуженная, 2 я уж слишком. Даже если 2 красной не было бы пенсы добили бы аяксидов. 2 автогола и 2 не засчитанных повезло же Аяксу.
azkan
azkan ответил Князь сажал врагов на посох
   158 / 946
07 ноября в 08:12
А самое главное, что если он в первых двух эпизодах усмотрел нарушения и удалил игроков, то какое может быть пенальти? По всем канонам он после первого фола на КК должен был остановить игру.
Так была же желтая, а не прямая красная)) И почему он должен был останавливать игру?!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Князь сажал врагов на посох
   20 / 946
06 ноября в 22:44
Такого я еще не видел))
BenderBender
BenderBender ответил поглотитель недоразумений
   123 / 946
06 ноября в 19:28
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений ответил BenderBender
       160 / 946
    06 ноября в 18:47
    Ты просто не догоняешь. Мой ответ подразумевал в себе: "чья бы корова мычала". А ты дальше песочницы не бумбум
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил 25процентный клоун
         16 / 946
      06 ноября в 17:42
      Хоть смотрел обзор? Там удаления липовые, "сами виноваты" не уместно в данном случае. Первый пеналь левейший, второй не видел, противно
      А самое главное, что если он в первых двух эпизодах усмотрел нарушения и удалил игроков, то какое может быть пенальти? По всем канонам он после первого фола на КК должен был остановить игру.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответил Медив
         170 / 946
      06 ноября в 17:26
      Прими этот результат. Фанаты Челси же не ноют, что отменили пятый гол, хз за что. Там за мониторами сидят куча народу, которые смотрят матч с намного большего количества камер, чем показывает ТВ. Если они увидели то, что не увидел я за экраном, значит там что то было. Не было ВАР - кричали что судьи предвзяты. Есть ВАР - кричат что они не туда смотрят. Да ну блин
      Пятый гол отменился из-за руки, я его засчитываю. Смысл ныть про отмеченный гол? Когда два гола было забито после левого удаления. Ничью принять не могу, удалить двух игроков - хуже украденного гола или липового пенальти.

      Слишком жирно, еще и пятый гол требуют. ФК Абрамович - наглецы.
      Медив
      Медив ответил Керосинщик против Князя
         128 / 946
      06 ноября в 16:20
      Сними розовые очки и признай поражение Челси. Блинд не собирался подкат делать - он не видел игрока, а пытался дотянуться до мяча и тут налетел игрок Челси, и споткнулся. Первое удаление спорное, а второе - левое. Вчера ваш клуб всю Англию опозорил, ни одна команда так не опозорилась, как аристокоаты. Ни Ливерпуль, ни Арсенал, ни Тоттенхэм, ни Манчестеры не позорились так в ЛЧ. Это был беспредел при ВАР, другим английским командам тоже судьи помогали, но не до такой степени - и тогда ВАРА не было, и судья так англичан не тащил.
      Прими этот результат. Фанаты Челси же не ноют, что отменили пятый гол, хз за что. Там за мониторами сидят куча народу, которые смотрят матч с намного большего количества камер, чем показывает ТВ. Если они увидели то, что не увидел я за экраном, значит там что то было.
      Не было ВАР - кричали что судьи предвзяты. Есть ВАР - кричат что они не туда смотрят. Да ну блин
      Медив
      Медив ответил 25процентный клоун
         128 / 946
      06 ноября в 16:09
      Не суди строго, но в первой пене ваш игрок оценив ситуацию нашел ногу в стиле Мане, отпустив далеко мяч. Первых желтых у игроков Аякса не должно было быть, я только об этом. Ну и на счет второй желтой Блинда можно спорить, там симуляция
      Это если вырвать из контекста. Все свои желтые они получили по совокупности. Там им еще и прилично недодали карточек. Например за выброс Виллиана в щиты. Милый Аякс довольно грязная команда, которая состоит из трех техничных игроков и семи костоломов. Не в упрек Аяксу, Челси сам недавно был довольно костоломистой командой и это все таки спорт, он должен быть жестким. Но это не отменяет того, что на свои карточки они наиграли.
      Единственное с чем могу согласиться, это с тем, что перед атакой, которая привела к двум удалениям там можно было свистнуть фол на Блинде. Не то, чтобы обязаны были свистнуть, но могли
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         182 / 946
      06 ноября в 16:07
      Это верно, Душан! К сожалению, такое в футболе случается чуть ли ни каждый сезон ЛЧ....Но вы все равно красавцы!
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Керосинщик против Князя
         16 / 946
      06 ноября в 16:02
      Теперь Рокки подписал контракт с Абрамовичем. Интеру так не помогали, как сегодня Челси.
        Дармштадище-Ингольштадище
        Дармштадище-Ингольштадище
           189 / 946
        06 ноября в 15:16
        всё видел, всё знаю, в общем в этом матче на 65-й минуте откуда - то взялся ВИЛКОВ! да, да, вот такое ничтожество, смотрите, что было, против БЛИНДА был фол! но ВИЛКОВ посчитал, что мяч по-прежнему у БЛИНДА! а это было не так! блинд уже потерял мяч - должен был быть свисток товарищи! так что все вопросы - к ВИЛКОВУ тому.
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя ответил Медив
           170 / 946
        06 ноября в 14:52
        Лол. Это к игре рукой в матче манков с ПСЖ можно было достебаться, тут то в чем вопрос? Велтман в начале убирал руку за спину, а потом видя что мяч пролетает мимо - сделал ей движение в сторону мяча, который летел в сторону ворот. Коснулся его и изменил траекторию полета. Это все равно, если бы чувак забивал в пустые, а Велтман рукой бы выбил мяч из ворот. Это читая пенка и прямая красная была бы. Тут, с учетом того, что ворота были не пустые - это желтая и пенка. Потому что по сути, в этих двух примерах, защитник умышленно останавливает рукой мяч, который мог оказаться в воротах. По удалению Блинда вообще вопросов нет. Он завалил двух игроков в непосредственной близости от ворот. Первая пенка, как говорил когда то мой тренер в детской школе - если идешь в подкат, никогда не задирай ногу, иначе я тебе их свяжу вместе и будешь так играть весь матч. Ибо задирая ногу, ты показываешь, что хочешь сыграть не в мяч, а в соперника. Деф сделал хороший подкат, спору нет, выбил мяч. А потом, когда Пулишич оббегал его - поднял ноги и зацепил его. Вот зачем он это делал? Лежал бы себе спокойно в статике - никто бы и не свистнул. Единственные вопросы к судье, почему засчитали первый гол Аспи и отменили второй. В остальном, Аякс играл хорошо, плюс им чуть везло. Но когда они вдруг включили режим не футбольной команды, а сборной портовых грузчиков - то это уже их проблемы. Могли спокойно довести матч до победы, не размахивая руками в штрафной и не фигача соперников, с желтой карточкой в пассиве.
        Сними розовые очки и признай поражение Челси. Блинд не собирался подкат делать - он не видел игрока, а пытался дотянуться до мяча и тут налетел игрок Челси, и споткнулся. Первое удаление спорное, а второе - левое. Вчера ваш клуб всю Англию опозорил, ни одна команда так не опозорилась, как аристокоаты. Ни Ливерпуль, ни Арсенал, ни Тоттенхэм, ни Манчестеры не позорились так в ЛЧ. Это был беспредел при ВАР, другим английским командам тоже судьи помогали, но не до такой степени - и тогда ВАРА не было, и судья так англичан не тащил.
        Raamtvall
        Raamtvall
           384 / 946
        06 ноября в 14:51
        Не один, а два. 14ки Блинд и Велтман. Один удумал в подкат в ногу идти, имея жёлтую, второй руки в штрафной не убирает. А потом у них судьи виноваты, как же.
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя ответил Князь сажал врагов на посох
           170 / 946
        06 ноября в 14:39
        У интераста Рокки помутнился рассудок, когда он увидел синие цвета у Челси, ну а дальше природа и тяга к юаням своё взяла. Аха-ха)
        Теперь Рокки подписал контракт с Абрамовичем. Интеру так не помогали, как сегодня Челси.
        BenderBender
        BenderBender ответил поглотитель недоразумений
           123 / 946
        06 ноября в 12:59
        Ты просто не догоняешь. Мой ответ подразумевал в себе: "чья бы корова мычала". А ты дальше песочницы не бумбум
        Дрогба0707
        Дрогба0707
           729 / 946
        06 ноября в 12:39
        Не один человек украл увас победу а двое зашитников украл)
        поглотитель недоразумений
        поглотитель недоразумений ответил BenderBender
           160 / 946
        06 ноября в 12:34
        С Чукотки, скорее всего, ты, раз болеешь за провинциальный театр балета на траве.
        ну ок пусть я буду с чукотки главное чтобы ты не обиделся а то я гляжу ты сильно ранимый а ответить не можешь тупо стрелки перевел как ребенок в песочнице "а ты а ты")))
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил поглотитель недоразумений
           20 / 946
        06 ноября в 12:15
        На самом деле это очень сомнительное вмешательство вар, а если это финал ЛЧ?
        BenderBender
        BenderBender ответил поглотитель недоразумений
           123 / 946
        06 ноября в 12:08
        С Чукотки, скорее всего, ты, раз болеешь за провинциальный театр балета на траве.
        BenderBender
        BenderBender ответил 25процентный клоун
           123 / 946
        06 ноября в 12:06
        Матч не смотрел. Не нравится нытье.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Медив
           20 / 946
        06 ноября в 12:05
        Не суди строго, но в первой пене ваш игрок оценив ситуацию нашел ногу в стиле Мане, отпустив далеко мяч.
        Первых желтых у игроков Аякса не должно было быть, я только об этом. Ну и на счет второй желтой Блинда можно спорить, там симуляция
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил azkan
           20 / 946
        06 ноября в 12:02
        Ясно, розовые очки на лицо. Первых карточек не было, как и первого пенальти.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил NGYRZ
           20 / 946
        06 ноября в 11:59
        Да, в чемпе их всегда тащили.
        Но я глянул обзор вчерашних матчей и такие же моменты с микроофсайдами по разному трактовались, где-то даже вар не впрягся. Странно
        поглотитель недоразумений
        поглотитель недоразумений ответил 25процентный клоун
           160 / 946
        06 ноября в 11:46
        Я так и не понял почему у барсы чистейший гол отобрали вчера
        как сказал комментатор что оффсайд был 3 см пятки было впереди если бы у месси по словам комментатора нога была на пару размеров меньше то все было бы в порядке))))
        Медив
        Медив ответил 25процентный клоун
           128 / 946
        06 ноября в 11:45
        Хоть смотрел обзор? Там удаления липовые, "сами виноваты" не уместно в данном случае. Первый пеналь левейший, второй не видел, противно
        Лол. Это к игре рукой в матче манков с ПСЖ можно было достебаться, тут то в чем вопрос? Велтман в начале убирал руку за спину, а потом видя что мяч пролетает мимо - сделал ей движение в сторону мяча, который летел в сторону ворот. Коснулся его и изменил траекторию полета. Это все равно, если бы чувак забивал в пустые, а Велтман рукой бы выбил мяч из ворот. Это читая пенка и прямая красная была бы. Тут, с учетом того, что ворота были не пустые - это желтая и пенка. Потому что по сути, в этих двух примерах, защитник умышленно останавливает рукой мяч, который мог оказаться в воротах.
        По удалению Блинда вообще вопросов нет. Он завалил двух игроков в непосредственной близости от ворот.
        Первая пенка, как говорил когда то мой тренер в детской школе - если идешь в подкат, никогда не задирай ногу, иначе я тебе их свяжу вместе и будешь так играть весь матч. Ибо задирая ногу, ты показываешь, что хочешь сыграть не в мяч, а в соперника. Деф сделал хороший подкат, спору нет, выбил мяч. А потом, когда Пулишич оббегал его - поднял ноги и зацепил его. Вот зачем он это делал? Лежал бы себе спокойно в статике - никто бы и не свистнул.
        Единственные вопросы к судье, почему засчитали первый гол Аспи и отменили второй.
        В остальном, Аякс играл хорошо, плюс им чуть везло. Но когда они вдруг включили режим не футбольной команды, а сборной портовых грузчиков - то это уже их проблемы. Могли спокойно довести матч до победы, не размахивая руками в штрафной и не фигача соперников, с желтой карточкой в пассиве.
        azkan
        azkan ответил 25процентный клоун
           158 / 946
        06 ноября в 11:44
        Хоть смотрел обзор? Там удаления липовые, "сами виноваты" не уместно в данном случае. Первый пеналь левейший, второй не видел, противно
        Раз не видел, что писать то?!
        Да, Челси крупно повезло. Но это вина самого Блинда и Вельтмана. Игра рукой была, грубый подкат в ногу был. Желтая 100%.
        Вчера все "недопересмотревшие" говорили о незаконных красных карточках.
        Когда поняли, что это были вторые желтые, начали первую желтую оспаривать.
        Ах хахаха. Смешные люди.
        Вчера самая большая заслуга игроков Аякса в том, что не дали победный гол забить Челси. Да и сами остро атаковали играя в меньшинстве. И всё.
        NGYRZ
        NGYRZ ответил 25процентный клоун
           34 / 946
        06 ноября в 11:41
        Я так и не понял почему у барсы чистейший гол отобрали вчера
        Там Месси в офсайд залез.

        Хватит с Барселоны и того, что они и Леванте с офсайда забили с помощью пенальти.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил поглотитель недоразумений
           20 / 946
        06 ноября в 10:53
        Я так и не понял почему у барсы чистейший гол отобрали вчера
        поглотитель недоразумений
        поглотитель недоразумений ответил 25процентный клоун
           160 / 946
        06 ноября в 10:38
        Ну судя по ответу плохо смотришь, невнятные аргументы впользу симпатий,это не аналитика
        обычно я с тобой не согласен но тут полностью поддерживаю чел явно с чукотки
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