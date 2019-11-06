Тадич: «Кто-то просто украл у нас победу»

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич прокомментировал судейство в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Мы должны отметить, что «Аякс» играл намного лучше, чем «Челси». Но кто-то разрушил нашу игру.

Все было под контролем, но затем один человек просто украл у нас все.