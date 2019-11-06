Тадич: «Кто-то просто украл у нас победу»

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич прокомментировал судейство в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
Мы должны отметить, что «Аякс» играл намного лучше, чем «Челси». Но кто-то разрушил нашу игру.
Все было под контролем, но затем один человек просто украл у нас все.
1 красная заслуженная, 2 я уж слишком. Даже если 2 красной не было бы пенсы добили бы аяксидов. 2 автогола и 2 не засчитанных повезло же Аяксу.
1 красная заслуженная, 2 я уж слишком. Даже если 2 красной не было бы пенсы добили бы аяксидов. 2 автогола и 2 не засчитанных повезло же Аяксу.
Слишком жирно, еще и пятый гол требуют. ФК Абрамович - наглецы.
Слишком жирно, еще и пятый гол требуют. ФК Абрамович - наглецы.
Не было ВАР - кричали что судьи предвзяты. Есть ВАР - кричат что они не туда смотрят. Да ну блин
Не было ВАР - кричали что судьи предвзяты. Есть ВАР - кричат что они не туда смотрят. Да ну блин
Единственное с чем могу согласиться, это с тем, что перед атакой, которая привела к двум удалениям там можно было свистнуть фол на Блинде. Не то, чтобы обязаны были свистнуть, но могли
Единственное с чем могу согласиться, это с тем, что перед атакой, которая привела к двум удалениям там можно было свистнуть фол на Блинде. Не то, чтобы обязаны были свистнуть, но могли
Первых желтых у игроков Аякса не должно было быть, я только об этом. Ну и на счет второй желтой Блинда можно спорить, там симуляция
Первых желтых у игроков Аякса не должно было быть, я только об этом. Ну и на счет второй желтой Блинда можно спорить, там симуляция
Но я глянул обзор вчерашних матчей и такие же моменты с микроофсайдами по разному трактовались, где-то даже вар не впрягся. Странно
Но я глянул обзор вчерашних матчей и такие же моменты с микроофсайдами по разному трактовались, где-то даже вар не впрягся. Странно
По удалению Блинда вообще вопросов нет. Он завалил двух игроков в непосредственной близости от ворот.
Первая пенка, как говорил когда то мой тренер в детской школе - если идешь в подкат, никогда не задирай ногу, иначе я тебе их свяжу вместе и будешь так играть весь матч. Ибо задирая ногу, ты показываешь, что хочешь сыграть не в мяч, а в соперника. Деф сделал хороший подкат, спору нет, выбил мяч. А потом, когда Пулишич оббегал его - поднял ноги и зацепил его. Вот зачем он это делал? Лежал бы себе спокойно в статике - никто бы и не свистнул.
Единственные вопросы к судье, почему засчитали первый гол Аспи и отменили второй.
В остальном, Аякс играл хорошо, плюс им чуть везло. Но когда они вдруг включили режим не футбольной команды, а сборной портовых грузчиков - то это уже их проблемы. Могли спокойно довести матч до победы, не размахивая руками в штрафной и не фигача соперников, с желтой карточкой в пассиве.
По удалению Блинда вообще вопросов нет. Он завалил двух игроков в непосредственной близости от ворот.
Первая пенка, как говорил когда то мой тренер в детской школе - если идешь в подкат, никогда не задирай ногу, иначе я тебе их свяжу вместе и будешь так играть весь матч. Ибо задирая ногу, ты показываешь, что хочешь сыграть не в мяч, а в соперника. Деф сделал хороший подкат, спору нет, выбил мяч. А потом, когда Пулишич оббегал его - поднял ноги и зацепил его. Вот зачем он это делал? Лежал бы себе спокойно в статике - никто бы и не свистнул.
Единственные вопросы к судье, почему засчитали первый гол Аспи и отменили второй.
В остальном, Аякс играл хорошо, плюс им чуть везло. Но когда они вдруг включили режим не футбольной команды, а сборной портовых грузчиков - то это уже их проблемы. Могли спокойно довести матч до победы, не размахивая руками в штрафной и не фигача соперников, с желтой карточкой в пассиве.
Да, Челси крупно повезло. Но это вина самого Блинда и Вельтмана. Игра рукой была, грубый подкат в ногу был. Желтая 100%.
Вчера все "недопересмотревшие" говорили о незаконных красных карточках.
Когда поняли, что это были вторые желтые, начали первую желтую оспаривать.
Ах хахаха. Смешные люди.
Вчера самая большая заслуга игроков Аякса в том, что не дали победный гол забить Челси. Да и сами остро атаковали играя в меньшинстве. И всё.
Да, Челси крупно повезло. Но это вина самого Блинда и Вельтмана. Игра рукой была, грубый подкат в ногу был. Желтая 100%.
Вчера все "недопересмотревшие" говорили о незаконных красных карточках.
Когда поняли, что это были вторые желтые, начали первую желтую оспаривать.
Ах хахаха. Смешные люди.
Вчера самая большая заслуга игроков Аякса в том, что не дали победный гол забить Челси. Да и сами остро атаковали играя в меньшинстве. И всё.
Хватит с Барселоны и того, что они и Леванте с офсайда забили с помощью пенальти.
Хватит с Барселоны и того, что они и Леванте с офсайда забили с помощью пенальти.