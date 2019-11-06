Почеттино рассказал о форме Эриксена

Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал о нынешней форме полузащитника . Действующий контракт игрока рассчитан до конца нынешнего сезона.

Я не думаю, что выступления Эриксена отличаются от того, что было пять лет назад, когда мы его только подписали. Его обязанности на поле такие же. Возможно, мы слишком много думаем, сколько у игрока осталось по контракту. Но когда вы смотрите на Кристиана, вы понимаете, что он был таким же игроком на протяжении всего пребывания здесь.