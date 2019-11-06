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Почеттино рассказал о форме Эриксена

06 ноября 2019, 10:36

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о нынешней форме полузащитника Кристиана Эриксена. Действующий контракт игрока рассчитан до конца нынешнего сезона

Я не думаю, что выступления Эриксена отличаются от того, что было пять лет назад, когда мы его только подписали. Его обязанности на поле такие же. Возможно, мы слишком много думаем, сколько у игрока осталось по контракту. Но когда вы смотрите на Кристиана, вы понимаете, что он был таким же игроком на протяжении всего пребывания здесь. 

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Foxes
   52 / 946
06 ноября в 21:27
Об основной или резервной?
о парадно-выходной с чемоданом!!! и с билетом в одну сторону в кармане на рейс Лондон-Мадрид или куда-нить ещё))
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 11:41
Маурисио надо сейчас думать о как настроить ребят к игре с ЦЗ.
Foxes
Foxes
   514 / 946
06 ноября в 10:48
Об основной или резервной?
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