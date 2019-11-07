Влашич: «Это очень тяжело, но нам надо выиграть 3 следующих матча в ЛЕ»

Полузащитник ЦСКА в преддверии выездного матча с «Ференцварошем» оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги Европы.

Это очень тяжело, но нам нужно выиграть три следующие игры в Лиге Европы. Только тогда у нас будут шансы на проход дальше. Считаю, что мы заслуживали большего в прошедших матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться.