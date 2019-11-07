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Влашич: «Это очень тяжело, но нам надо выиграть 3 следующих матча в ЛЕ»

07 ноября 2019, 07:44
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в преддверии выездного матча с «Ференцварошем» оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги Европы.

Это очень тяжело, но нам нужно выиграть три следующие игры в Лиге Европы. Только тогда у нас будут шансы на проход дальше. Считаю, что мы заслуживали большего в прошедших матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться.

Ожиданиями от предстоящей игры поделился главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров.

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Все комментарии
Adolf33
Adolf33 ответил VAN ARM
   720 / 946
07 ноября в 16:08
удачи армия!!!!!!!!!! хотя шансов не вижу((
Да конь животное благородное - землю пашет, биндюжников возит, на нем катаются.... только вот чалый (сивый, буланый и пр.) мерин под это не попадает. Их татары с аппетитом едят и колбасу делают
VAN ARM
VAN ARM ответил cska plus
   135 / 946
07 ноября в 15:04
После боя кулаками не машут.
    VAN ARM
    VAN ARM
       135 / 946
    07 ноября в 15:03
    удачи армия!!!!!!!!!! хотя шансов не вижу((
    VAN ARM
    VAN ARM ответил galem72
       135 / 946
    07 ноября в 15:02
    Посмотреть Будапешт, проиграть и обратно к себе в загон. ))
      galem72
      galem72
         165 / 946
      07 ноября в 11:11
      Посмотреть Будапешт, проиграть и обратно к себе в загон. ))
      Морозовский
      Морозовский
         3 / 946
      07 ноября в 10:16
      "ЦСКА" пройдёт дальше.
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
         40 / 946
      07 ноября в 09:41
      грезы влашича и не более, им силы надо бросать на чемп
      в ЛЕ им нечего не светит
      oFANATo
      oFANATo ответил Гавроша
         13 / 946
      07 ноября в 09:40
      Вот лучше бы ваши играли с Лейпцигом чем говорили.
      mihaluch
      mihaluch
         85 / 946
      07 ноября в 09:39
      Конечно ЦСКА сильнее венгров,но победы без усилий не даются.
      ДСА
      ДСА
         212 / 946
      07 ноября в 09:35
      Теперь кажется, что это нереально.
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
         230 / 946
      07 ноября в 09:13
      Предвидится самый бестолковый сценарий. ЦСКА будет упираться и терять силы в ЛЕ, но в итоге никуда не выйдет и при этом безнадежно отстанет от лидеров в РПЛ.
      drug01
      drug01
         124 / 946
      07 ноября в 09:03
      Удачи! Меньше слов больше дела!!
      VIPded
      VIPded
         137 / 946
      07 ноября в 08:55
      Увы, не верится, что ЦСКА напрягаться будет...
      Болот Сарбанов
      Болот Сарбанов
         510 / 946
      07 ноября в 08:48
      Бегать и пасовать научились, а вот забивать как забыли. Будет по нулям.
      d_fincher
      d_fincher ответил Гавроша
         14 / 946
      07 ноября в 08:46
      Говорить очень легко.
      Да уж, вы показали вчера мудрость этих слов на деле)
      d_fincher
      d_fincher
         14 / 946
      07 ноября в 08:45
      С юмором парень.
      Гавроша
      Гавроша
         46 / 946
      07 ноября в 08:18
      Говорить очень легко.
      cska plus
      cska plus
         18 / 946
      07 ноября в 08:01
      После боя кулаками не машут.
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