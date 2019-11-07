Газзаев: «Поражение „Локомотива“ – большая несправедливость»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» - «Ювентус» (1:2).

Давайте сразу уйдём от выражений «достойно сражался», если команда попала в Лигу чемпионов, то она должна играть вот именно так, как сегодня играл «Локомотив». Конечно, очень обидно, что он проиграл, не должен был этого делать, большая несправедливость. Но тут надо отметить высокое индивидуальное мастерство Косты, это уникальный атлет с отличной техникой. «Локомотив» сделал всё возможное, в обоих матчах доказал, что команда не заслуживала поражений, сегодняшняя игра практически была равной, здесь, конечно, не хватило Антона Миранчука и Фёдора Смолова.

«Локомотив» мне очень понравился, «красно-зелёные» играли качественно. И как Бонуччи этот мяч вытащил из пустых ворот, это ж надо было ему именно встать в эту точку. Если бы в том эпизоде забили, то были бы совсем другие эмоции в матче, а так «Локомотив» очень приятное впечатление оставил.

Не надо говорить, что наши футболисты там кого-то «боялись», не надо таких терминов использовать. Никто никого не боится, такие фразы наоборот только унижают наших футболистов и наш футбол. Мы давно уже должны выходить и играть на равных, как «Локомотив» играл с грандом европейского футбола.