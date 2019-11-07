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Газзаев: «Поражение „Локомотива“ – большая несправедливость»

07 ноября 2019, 03:46
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» - «Ювентус» (1:2).

Давайте сразу уйдём от выражений «достойно сражался», если команда попала в Лигу чемпионов, то она должна играть вот именно так, как сегодня играл «Локомотив». Конечно, очень обидно, что он проиграл, не должен был этого делать, большая несправедливость. Но тут надо отметить высокое индивидуальное мастерство Косты, это уникальный атлет с отличной техникой. «Локомотив» сделал всё возможное, в обоих матчах доказал, что команда не заслуживала поражений, сегодняшняя игра практически была равной, здесь, конечно, не хватило Антона Миранчука и Фёдора Смолова.

«Локомотив» мне очень понравился, «красно-зелёные» играли качественно. И как Бонуччи этот мяч вытащил из пустых ворот, это ж надо было ему именно встать в эту точку. Если бы в том эпизоде забили, то были бы совсем другие эмоции в матче, а так «Локомотив» очень приятное впечатление оставил.

Не надо говорить, что наши футболисты там кого-то «боялись», не надо таких терминов использовать. Никто никого не боится, такие фразы наоборот только унижают наших футболистов и наш футбол. Мы давно уже должны выходить и играть на равных, как «Локомотив» играл с грандом европейского футбола.

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Все комментарии
galem72
galem72
   165 / 946
07 ноября в 10:58
"...поражение Локомотива — большая несправедливость..."

Где и какую несправедливость узрел газай?

- атаки: 45 - 87,
- опасные атаки: 23 - 42,
- удары: 14 - 14,
- удары в створ: 5 - 8,
- фолы: 15 - 6,
- угловые: 5 - 7,
- владение: 34% - 66%,
- штрафные: 8 - 18;

Где железяки несправедливо проиграли? Ох уж эти пэтриотичные нотки...
Т34
Т34
   27 / 946
07 ноября в 09:58
Это Газзаев пусть лазурным скажет, что никто ничего не боится. Они до матча проиграли.
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
07 ноября в 09:41
Да уж, незаслуженное поражение Локо и заслуженное поражение газпроекта в ЛЧ
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 06:41
Георгиевич прав, везения не хватило такое бывает, очень жаль.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
07 ноября в 05:39
Скорее закономерность.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
07 ноября в 04:55
Надо было фолить на Косте и все могло закончиться по другому. Да и моменты свои надо реализовывать.
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
   453 / 946
07 ноября в 04:49
Ничего не поделаешь, таков футбол!
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
07 ноября в 04:35
Играли достойно,но мастерства,а главное везения немного не хватило.
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