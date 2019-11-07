Сёмин: «По-моему, Гильерме первый раз ошибся. Когда ещё было?»

Главный тренер «Локомотива» после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

— Как решились сыграть по атакующей схеме в такой футбол против соперника калибра «Ювентуса»?

— Очень просто. На поле каждый матч должны выходить лучшие игроки, которые предпочтительнее готовы физически, по другим компонентам. Дальше уже идёт тактика. Для меня.

— Алексей Миранчук провёл хороший матч. Забил гол. Кажется, теперь его будет сложнее удержать. Планируете это делать?

— А где ему быть? Он должен оставаться в «Локомотиве». Миранчук и «Локомотив» едины. Болельщики его очень любят, он здесь получает удовольствие от футбола. Куда ему уходить? В «Ювентус»? «Барселону»? Тогда пожалуйста. А так два брата — это «Локомотив».

— Три матча «Локомотив» сыграл в одной манере, сегодня более смело. Будет ли эта более бодрая игра продолжаться?

— Ничего не могу сказать. Что такое бодрее? Мы так делали в каждом матче, с «Байером» и в других. Тактика зависит от многих ситуаций, от того, какие кондиции на сегодняшний день. Там нам «Ювентус» не дал возможности атаковать, тут мы очень хорошо действовали. Ещё один момент: я восхищен игроками, как они вели единоборства с соперниками мирового уровня. Они молодцы. За исключением последнего эпизода. Дуглас Коста — это какой-то рок, он и киевскому Динамо всё время забивал, когда я там работал. Он был в Шахтере, чтоб вы знали.

— Ошибка Гильерме. Вас его ошибки не выбивают из колеи?

— Первый раз, по-моему. Когда ещё он ошибался? Я что-то не помню. Когда ещё? Меня не выбивает, самое главное, что его это не выбило. Важнее всего, что команда отреагировала с энтузиазмом, побежала отыгрываться. Бывает. Плюс учитывайте, что бил Роналду. С такой скоростью мяч летит… Ловить его удары могут только выдающиеся вратари.

— «Локомотив» одна из немногих команд, кому Роналду ни разу не забил, его даже заменили. Какие-то особые установки давали?

— Мы настраивались на «Ювентус», а не на Роналду. Как он сыграл плохой матч? Он первый гол организовал. Он вообще плохо не играет, только хорошо и очень хорошо.