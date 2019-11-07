Бубнов: «„Локомотив“ не боялся „Ювентуса“, как „Зенит“ – „Лейпцига“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры «Локомотива» в домашнем матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов (1:2).

Давно не видел столь качественной игры «железнодорожников» в еврокубках, и тем обиднее проиграть таким вот образом. Сначала на первых минутах пропустили необязательный гол из-за ошибки Гильерме, не справившегося с мокрым мячом. Правда, впоследствии голкипер «Локо» реабилитировался, в нескольких моментах выручив команду. А затем ещё и пропущенный гол на 93-й минуте, когда ничья, казалось, была уже в кармане. Безусловно, Дуглас Коста сотворил настоящий шедевр, обыграв на пути к воротам шестерых защитников и соорудив эффектную «стеночку» с Игуаином. И хотя бразилец был безупречен, нельзя не предъявить претензий защитникам, которые лишь провожали его взглядами. Особенно странно, что его так легко пропустили на фланге — в крайнем случае можно было бы сфолить!

«Локомотив» как будто расслабился в концовке матча, как это произошло и в Турине. В итоге «железнодорожники» потеряли очки в обеих встречах, в которых могли рассчитывать как минимум на ничью. В данном случае москвичи имели все шансы победить, если бы не нелепый гол на первых минутах. Поведи они в счёте, «Ювентус» испытал бы ещё больше проблем, чем двумя неделями ранее. Моментов у «Локомотива» было даже больше. Чего стоит один только удар Мариу по пустым воротам, когда на «ленточке» мяч остановил Бонуччи! Отчасти был удивлён такой игрой после нескольких неудачных матчей в чемпионате России, но на Лигу чемпионов всегда особенная мотивация. «Локомотив» вышел с правильным настроем, а качественных исполнителей у него хватает. В оптимальном на сегодняшний день составе команда Сёмина смогла дать достойный отпор лидеру итальянского футбола.

Стоит отметить, что «Локо» совсем не боялся соперника, как это было с «Зенитом» в матче накануне. Если Семак выставил дома против «Лейпцига» трёх центральных защитников, то Сёмин сыграл с «Юве» в два — и не прогадал. Каждый игрок хозяев провёл матч на максимуме своих возможностей или даже чуть выше.

Что касается Роналду, то его слабая игра была на руку хозяевам. Было заметно, что он находится не в лучшей физической форме и допускает слишком много брака. Сарри поступил правильно, заменив его ближе к концу встречи, и португалец не прав, что отреагировал на это агрессивно. Когда звёзды проводят плохой матч, почему нельзя их менять?

К сожалению, на плей-офф Лиги чемпионов «Локомотиву» теперь рассчитывать сложно. Нужно бороться с «Байером» за третью строчку и путёвку в Лигу Европы, что более чем реально. В этом плане следующий матч — с немецким клубом в Черкизово — станет для «железнодорожников» определяющим.