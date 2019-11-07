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Бубнов: «„Локомотив“ не боялся „Ювентуса“, как „Зенит“ – „Лейпцига“»

07 ноября 2019, 04:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры «Локомотива» в домашнем матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов (1:2).

Давно не видел столь качественной игры «железнодорожников» в еврокубках, и тем обиднее проиграть таким вот образом. Сначала на первых минутах пропустили необязательный гол из-за ошибки Гильерме, не справившегося с мокрым мячом. Правда, впоследствии голкипер «Локо» реабилитировался, в нескольких моментах выручив команду. А затем ещё и пропущенный гол на 93-й минуте, когда ничья, казалось, была уже в кармане. Безусловно, Дуглас Коста сотворил настоящий шедевр, обыграв на пути к воротам шестерых защитников и соорудив эффектную «стеночку» с Игуаином. И хотя бразилец был безупречен, нельзя не предъявить претензий защитникам, которые лишь провожали его взглядами. Особенно странно, что его так легко пропустили на фланге — в крайнем случае можно было бы сфолить!

«Локомотив» как будто расслабился в концовке матча, как это произошло и в Турине. В итоге «железнодорожники» потеряли очки в обеих встречах, в которых могли рассчитывать как минимум на ничью. В данном случае москвичи имели все шансы победить, если бы не нелепый гол на первых минутах. Поведи они в счёте, «Ювентус» испытал бы ещё больше проблем, чем двумя неделями ранее. Моментов у «Локомотива» было даже больше. Чего стоит один только удар Мариу по пустым воротам, когда на «ленточке» мяч остановил Бонуччи! Отчасти был удивлён такой игрой после нескольких неудачных матчей в чемпионате России, но на Лигу чемпионов всегда особенная мотивация. «Локомотив» вышел с правильным настроем, а качественных исполнителей у него хватает. В оптимальном на сегодняшний день составе команда Сёмина смогла дать достойный отпор лидеру итальянского футбола.

Стоит отметить, что «Локо» совсем не боялся соперника, как это было с «Зенитом» в матче накануне. Если Семак выставил дома против «Лейпцига» трёх центральных защитников, то Сёмин сыграл с «Юве» в два — и не прогадал. Каждый игрок хозяев провёл матч на максимуме своих возможностей или даже чуть выше. 

Что касается Роналду, то его слабая игра была на руку хозяевам. Было заметно, что он находится не в лучшей физической форме и допускает слишком много брака. Сарри поступил правильно, заменив его ближе к концу встречи, и португалец не прав, что отреагировал на это агрессивно. Когда звёзды проводят плохой матч, почему нельзя их менять?

К сожалению, на плей-офф Лиги чемпионов «Локомотиву» теперь рассчитывать сложно. Нужно бороться с «Байером» за третью строчку и путёвку в Лигу Европы, что более чем реально. В этом плане следующий матч — с немецким клубом в Черкизово — станет для «железнодорожников» определяющим.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил 25процентный клоун
   307 / 946
вчера в 05:14
Юве более пяти лет входит в пятерку сильнейшиз планеты,а лейпциг придумали фаны с Невы
это был сарказм, ясень пень что Юве круче))
Vredinka_online
Vredinka_online ответил морозз
   265 / 946
07 ноября в 19:58
Семак домашний тренер домашнего чемпионата ...без какого либо опыта игр с сильными соперниками, отсюда и дрожь в коленках и непереводимый испуг в игре с оными! Сёмин зубр тренерского коллектива России, с огромным опытом игр с топовыми командами Европы! Вот и вся разница и огромная пропасть между этими двумя тренерами! Один имеет два состава футболистов преклонного образа и понимает что в игре с быстрым соперником ловить ему нечего, отсюда и паника и непонимание своих спонтанных действий! А вот другой это железная воля и понимание сути игры своей команды, ну и наверное личным примером зажигающий её находясь на бровке!
Добрый вечер) Ну что ему этот опыт помог? Зубру Сёмину?
Эльшан А
Эльшан А ответил pioner1987
   379 / 946
07 ноября в 19:53
я тебе скажу больше зарплата одного лавочкина зенита больше зарплат игроков карабаха вместе взятых
спасибо . я это знаю . и так и написал .
pioner1987
pioner1987 ответил Эльшан А
   758 / 946
07 ноября в 19:42
Друзья , поражение и есть поражение . красиво или не красиво . 1. Локо проиграл с боем в отличии от Зенита . ( и только ) 2. У Зенита еще есть не плохие шансы на плей-офф в отличии от Локо . 3. В России и не только в России по всему постсоветской пространстве нету стабильных команд которые могли бы соперничать с европейцами . Исключение только Шахтер . ( им можно только завидовать ( в хорошем смысле ) . 4. Вопрос в том что российские клубы имея огромные средства в отличие от Астаны , Карабаха , Шерифа , Бате и т и д практически позорно выступают в евро-арене . к примеру зарплата пару игроков Спартака больше бюджета Карабаха . Нету ни какого спроса и не получают пинка в зад за плохое выступление . Получают огромные бабки и за плохое и за хорошие выступление ( хороши только в РПЛ ) ......
я тебе скажу больше зарплата одного лавочкина зенита больше зарплат игроков карабаха вместе взятых
Филипп Тахмазов
Филипп Тахмазов
   820 / 946
07 ноября в 18:39
Только у Зенита 4 очка и реальные шансы на выход в плей-офф, а у смелого Локо 3 очка и шансов 0.)))
Великий 43-й
Великий 43-й ответил grazie100
07 ноября в 18:35
Любая компания обязана платить налоги. Это правило для всех. Попробуй Вове сейчас их не заплати, притянут за уши быстро. Теперь по оффшорам. Для того, чтобы обвинять кого то и в чем то, неплохо бы было запастись для начала, хоть какими то подтверждениями своих слов, датами, суммами, цифрами итд итп

Понял, или объяснять надо?
Valerii
Valerii ответил Дармштадище-Ингольштадище
   646 / 946
07 ноября в 18:18
почему-то многие ну никак не хотят сказать, что жувентус был никакущий, вот просто никакущий, словно каторгу приехали отбывать
именно в этом ты точно подметил , и есть вся фишка этой игры. Странно что это только мы вдвоем ту понимаем. Юве даже бороться не собирались, они приехали отбыть время и забрать три очка. И неважно сколько бы забил локо, юве все равно забили бы на один гол больше. За локо еще и криро подыгрывал.
Valerii
Valerii
   646 / 946
07 ноября в 18:10
Во первыых, юве вчера вышел не сильнейшим составом и играли они п пол ноги, зная что сделают нужный результат . Второе. Криро - балласт в юве, кто смотрел игру согласитя со мной что он - худший в юве. и ляп вратаря не поможет криро обелиться. И как только его убрали игра юве преобразилась. Сидели на воротах пока не забили. А замена криро - это не просто его позор и унижение, потому что меняли его не при счете 5 - 0 где он герой, а при счете 1 - 1 где он только мешал теряя все что создали партнеры для него, замена криро это объективная оценка его бездарной игры. Но заметьте, что криро не теряется, он первый и громче всех начал кричать...мы в плейофф.... пусть все знают кто главный герой. Игры то его поклонники по статистике мало кто смотрит. Остальные мальчики и девочки должны даже спать ложиться с улыбкой и именем криштиану засыпать. И на следующий день спорить с пеной у рта что криро самый лучший, и т.д.
Баррель мазута
Баррель мазута ответил GYTSYL
   932 / 946
07 ноября в 18:06
За локо не стыдно играли с кабинетом,а вот за бомжей всегда было и будет стыдно!!!
За свиней всегда было и будет стыдно!!!
batman555
batman555
   430 / 946
07 ноября в 17:48
Локомотив просто красавцы и молодцы!!! Сёмин как всегда на уровне!!!! В конце сделай фол...была бы ничья...немного не повезло....Но это тот самый случай, когда поражение, даже больше чем победа!!!!!! Локо страна гордится вами....!!!!!!!!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Miwka
   45 / 946
07 ноября в 17:34
Тук-тук-тук? Кто в тереме живёт?)
unoejk
unoejk ответил Miwka
   178 / 946
07 ноября в 17:32
Сколько можно читать гадости от Бомж немытый. В каждом посте Газпроект, Газмешок, и прочее и прочее? На некоторых давно горит Караул. -- Бомж немытый Сегодня 09:19 ответ пользователю zenit_forever2014 (раскрыть) А как же очередной полуфинал ЛЧ? Ведь питерская мафия в лице Мюллера, Фурсенко, Дюкова такие задачи ставит государственному газовому проекту. Так что, когда Лион обыграет бомжей, задача в очередной раз провалится. "Локомотив" не удержал ничью в матче с "Ювентусом" Мало игроков для сборной загубили, еще надо? Лучше пусть в Европу уезжает, чем играть за вилковцев в продажном чемпионате газпрома. Вчера 15:33 Бородюк: "«Лейпциг» показал класс и преподал урок" Зенит был хорошей командой до прихода газпрома. Теперь это обычный газовый государственный мешок, который вся страна терпеть не может. 05.11.2019 23:30 «Зенит» уступил «Лейпцигу» Я за 1.9 Лейпциг брал с форой ноль. Страханулся, на случай, если голубой автобус ничью удержит. 05.11.2019 22:38 Зенит - РБ Лейпциг Нужно еще лямов 200-300 государственных денег влупить в этот проект 05.11.2019 21:35 Зенит - РБ Лейпциг Голубой автобус пока держится, со скрипом. Можно долго продолжать.
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Скрыл некоторые комментарии.
Miwka
Miwka
07 ноября в 17:28
Сколько можно читать гадости от Бомж немытый. В каждом посте Газпроект, Газмешок, и прочее и прочее? На некоторых давно горит Караул.
--


Бомж немытый
Сегодня 09:19
ответ пользователю zenit_forever2014 (раскрыть)
А как же очередной полуфинал ЛЧ? Ведь питерская мафия в лице Мюллера, Фурсенко, Дюкова такие задачи ставит государственному газовому проекту. Так что, когда Лион обыграет бомжей, задача в очередной раз провалится.

"Локомотив" не удержал ничью в матче с "Ювентусом"
Мало игроков для сборной загубили, еще надо?
Лучше пусть в Европу уезжает, чем играть за вилковцев в продажном чемпионате газпрома.

Вчера 15:33 Бородюк: "«Лейпциг» показал класс и преподал урок"
Зенит был хорошей командой до прихода газпрома. Теперь это обычный газовый государственный мешок, который вся страна терпеть не может.

05.11.2019 23:30 «Зенит» уступил «Лейпцигу»
Я за 1.9 Лейпциг брал с форой ноль. Страханулся, на случай, если голубой автобус ничью удержит.


05.11.2019 22:38 Зенит - РБ Лейпциг
Нужно еще лямов 200-300 государственных денег влупить в этот проект

05.11.2019 21:35 Зенит - РБ Лейпциг
Голубой автобус пока держится, со скрипом.

Можно долго продолжать.
praporchik zadov
praporchik zadov
   793 / 946
07 ноября в 17:27
79ались они......
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
07 ноября в 17:09
жаль, что ЛОКО не хватило устоять пару минут на ничью...
grazie100
grazie100 ответил Великий 43-й
   503 / 946
07 ноября в 17:03
Луккойл, это такие компании которые выводят всё свои непосильнвм трудом нажитые $$в оффшоры . Понял или объяснять надо .
grazie100
grazie100
   503 / 946
07 ноября в 16:56
Это испуг был от Семака , который хотел возможное поражение объяснить в интервью за день до матча и подстелить для себя соломки.Он не тот тренер который может играть в ЛЧ .
Nekit92
Nekit92 ответил andrefino13
   202 / 946
07 ноября в 16:42
Да уже нет, власть меняется...))) Кто сегодня уже чемпион?
Ах да я забыл, спартак не позорит россию, он не играет в еврокубках.
Спартак опозорил россию раньше, когда усердно пытался пройти квалификацию, но из года в год мы наблюдали позор за позором.
А сейчас да, спартак не позорит))
andrefino13
andrefino13 ответил Nekit92
   184 / 946
07 ноября в 16:29
Да уже нет, власть меняется...))) Кто сегодня уже чемпион?
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   189 / 946
07 ноября в 15:44
почему-то многие ну никак не хотят сказать, что жувентус был никакущий, вот просто никакущий, словно каторгу приехали отбывать
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил LOpp
   92 / 946
07 ноября в 15:41
потому что в лихие 90-ые Лукойл продали частникам, как и многие другие государственные активы.
Ну вот по тому же праву и Газпром сейчас финансирует Зенит.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил морозз
   92 / 946
07 ноября в 15:39
Здоровья тебе и удачи дорогая!
И тебе не хворать!
nikoladolgov
nikoladolgov
   69 / 946
07 ноября в 15:38
Счет на табло.
Бояться - не бояться это дело десятое.
Бубнов как был дуболом таким и остался.
морозз
морозз ответил zenit_forever2014
   41 / 946
07 ноября в 15:21
Зенит последний раз играл в ЛЧ при Боаше. Лунёв, Караваев,Осорио, Барриос, Оздоев, Дриусси, Кузяев, Миша Кержаков совсем чуть чуть играл, Дуглас Сантос впервые играют в ЛЧ. Что касается опыта ЛЕ то у Локо тоже он был. При Сёмине они взяли кубок и играли в ЛЕ. Выиграв свою группу, потом они стали чемпионами, но провалили ЛЧ. То есть опыт ЛЕ им не помог. Если этот опыт не помог опытному Зубру Сёмину, почему должен был помочь молодому Семаку? Повторюсь Зубр Сёмин выступил намного хуже не опытного Семака. Что касается выглядит равным, так они без шансов проиграли Атлетико, да и Байер который как раз обыграл Атлетико не является не то, что топ командой Европы, он в чемпионате 10.
Здоровья тебе и удачи дорогая!
andrefino13
andrefino13
   184 / 946
07 ноября в 14:55
Локомотив и Семин это лучшие времена, пока Семин был в ссылке, мы терпели ждали, пережили достойно смутное время, сейчас мы гордимся Локомотивом и верим в спортивное долгожитие Семина.
LOpp
LOpp ответил zenit_forever2014
   28 / 946
07 ноября в 14:40
Лукойл частная компания, качающая государственную нефть. Газпром платит налоги. Вся нефть в СССР была государственной, почему для не которых она стала частной, большой вопрос?
потому что в лихие 90-ые Лукойл продали частникам, как и многие другие государственные активы.
Великий 43-й
Великий 43-й ответил zenit_forever2014
07 ноября в 14:39
Ты удивишься, но Газпром - госкорпорация, государство не может платить налог ,кому бы то ни было, тем более, самому себе!

По второму пункту, сообщу следующее, что в связи с приватизацией в 90-х, очень много чего, перекочевало из народных рук, в частные. И это уже отдельная тема для разговора.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил Великий 43-й
   92 / 946
07 ноября в 14:32
Лукойл , это частная компания, платящая налоги в госказну, Газпром ,никому ничего не платит, а наоборот, все платят только ему. Если получится, попытайся уловить различие.
Лукойл частная компания, качающая государственную нефть. Газпром платит налоги. Вся нефть в СССР была государственной, почему для не которых она стала частной, большой вопрос?
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил морозз
   92 / 946
07 ноября в 14:29
Зенит регулярно играл или в ЛЧ или в ЛЕ а вот Локомотив как раз и начал играть в Европе только при Сёмине и как раз опыта игры с забугорными не было да и откуда ему было взяться! Обе команды провалили ЛЧ в прошлом сезоне а вот в этом сезоне Локомотив набравшись опыта выглядит равным по силам топ командам Европы, в отличии от Зенита!
Зенит последний раз играл в ЛЧ при Боаше. Лунёв, Караваев,Осорио, Барриос, Оздоев, Дриусси, Кузяев, Миша Кержаков совсем чуть чуть играл, Дуглас Сантос впервые играют в ЛЧ. Что касается опыта ЛЕ то у Локо тоже он был. При Сёмине они взяли кубок и играли в ЛЕ. Выиграв свою группу, потом они стали чемпионами, но провалили ЛЧ. То есть опыт ЛЕ им не помог. Если этот опыт не помог опытному Зубру Сёмину, почему должен был помочь молодому Семаку? Повторюсь Зубр Сёмин выступил намного хуже не опытного Семака. Что касается выглядит равным, так они без шансов проиграли Атлетико, да и Байер который как раз обыграл Атлетико не является не то, что топ командой Европы, он в чемпионате 10.
Великий 43-й
Великий 43-й ответил zenit_forever2014
07 ноября в 14:27
Лукойл , это частная компания, платящая налоги в госказну, Газпром ,никому ничего не платит, а наоборот, все платят только ему. Если получится, попытайся уловить различие.
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