"....Петров: «Кононову в „Спартаке“ просто не дали поработать»...!

Защитник «Краснодара» высказал мнение о бывшем главном тренере «Спартака» .

В «Спартаке» такое давление, что я всё время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать. Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает. Однажды проигрывали «Уфе» – ещё на стадионе «Кубань», и Кононов в перерыве собрал игроков и как следует напихал. Ещё помню, что перед одним из матчей он поставил видео. Как мы забиваем голы и проходим весь путь. Скорее всего, это был еврокубковый матч. Кажется, мы тогда выиграли.