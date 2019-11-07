"....Петров: «Кононову в „Спартаке“ просто не дали поработать»...!

Защитник «Краснодара» Сергей Петров высказал мнение о бывшем главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.
В «Спартаке» такое давление, что я всё время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать. Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает. Однажды проигрывали «Уфе» – ещё на стадионе «Кубань», и Кононов в перерыве собрал игроков и как следует напихал. Ещё помню, что перед одним из матчей он поставил видео. Как мы забиваем голы и проходим весь путь. Скорее всего, это был еврокубковый матч. Кажется, мы тогда выиграли.
Напомним, что Олег Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 год.
Он же супер по словам Петрова.В чём проблема то ?
Он же супер по словам Петрова.В чём проблема то ?
а Пиджак пусть на вешалке повисит...без твоей защиты
а Пиджак пусть на вешалке повисит...без твоей защиты
Пол-команды деградировало, пол-команды были с ним в контрах, игры не было, фразы про "4 месяца", недовольство трибун и т.д.
На фоне Карреры в Спартаке - "белорус" физрук.
Кстати, где Кононов? Почему сбежал из клуба, не дал ни одного интервью, скрывается и тихушничает? Его помощники за него отдувались, РУ отдувалось... а он сам? Стыдно или страшно выйти на публику, объясниться?
Пол-команды деградировало, пол-команды были с ним в контрах, игры не было, фразы про "4 месяца", недовольство трибун и т.д.
На фоне Карреры в Спартаке - "белорус" физрук.
Кстати, где Кононов? Почему сбежал из клуба, не дал ни одного интервью, скрывается и тихушничает? Его помощники за него отдувались, РУ отдувалось... а он сам? Стыдно или страшно выйти на публику, объясниться?
Не успел он развалить Спартак до конца
Не успел он развалить Спартак до конца
Надо начинать с Федуна.
Надо начинать с Федуна.