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Петров: «Кононову в „Спартаке“ просто не дали поработать»

07 ноября 2019, 13:42

Защитник «Краснодара» Сергей Петров высказал мнение о бывшем главном тренере «Спартака» Олеге Кононове

В «Спартаке» такое давление, что я всё время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать. Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает. Однажды проигрывали «Уфе» – ещё на стадионе «Кубань», и Кононов в перерыве собрал игроков и как следует напихал. Ещё помню, что перед одним из матчей он поставил видео. Как мы забиваем голы и проходим весь путь. Скорее всего, это был еврокубковый матч. Кажется, мы тогда выиграли.

Напомним, что Олег Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 год. 

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Все комментарии
Miaf
Miaf
   109 / 946
07 ноября в 21:36
Отличный тренер, ему самое место в Зените, поскорей бы его туда забрали.
africatranzit
africatranzit ответил VIC2
07 ноября в 20:52
Ты, мил человек, свой "Краснодар" хорошо защищай, а Пиджак пусть на вешалке повисит...без твоей защиты
Такого скотского отношения к тренеру, да и к человеку, я давно не видел. Особенно в этом преуспел наш "великий писатель" Горин. Здесь даже Эмири был тренеришкой ) Спартак мне напоминает сороку, хватает все что блестит, сколько футболистов прошли через эти жернова, оказались не достойны "оказанной им чести"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
07 ноября в 20:37
А кому дали ??...
tuman960
tuman960
   164 / 946
07 ноября в 20:27
САМ захотел-САМ получил!!!!НЕЛЬЗЯ идти в самый поганый клуб-потеряешь репутацию,но Конанов решил ,он может из г... сделать конфетку(глупый человек)!!!!
Некакойшенко
Некакойшенко
   30 / 946
07 ноября в 19:42
Если Кононов Вам нравится, так пригласите его к себе, в ЦСКА, Зенит,Ростов, Краснодар , Локомотив, ещё куда нибудь.
Он же супер по словам Петрова.В чём проблема то ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   301 / 946
07 ноября в 19:40
Быстро ? Это вы называете -быстро ????? 99ок ! Впереди половина чемпионата ,а мы даже свой хвостик догнать не сможем из-за него ! Быстро ,блин ,шутники !!!
mars6791
mars6791
   622 / 946
07 ноября в 18:51
Видимо просто бывают несовместимые вещи , как например молоко и огурцы, так и Кононов и Спартак
Чист
Чист ответил Иван Тасминский
   250 / 946
07 ноября в 18:48
Что несёт этот 56? Если бы Кононов остался бы в Спартаке, то клуб бы улетел в ФНЛ, куда он стремительно направлялся.
а сейчас это произойдёт ещё быстрее
Сп62
Сп62 ответил makkie
   95 / 946
07 ноября в 18:41
Любое его интервью или выступление выглядело бы, как оправдание. В этом нет смысла.
RWHM
RWHM
   938 / 946
07 ноября в 17:19
У него DVD диски всех победных матчей команд которые он тренеровал. Кстати влазят в один чемодан с ним и путешествует
нечитайло
нечитайло
   700 / 946
07 ноября в 17:07
Все хотят результат сразу
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
07 ноября в 17:05
Верните обратно, пусть еще поработает.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
07 ноября в 16:54
"Спартак" и Кононов генитически не совместимы.
nikoladolgov
nikoladolgov
   69 / 946
07 ноября в 16:53
Дайте Карпину/Карере/Кононову поработать !
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   143 / 946
07 ноября в 16:37
    andrefino13
    andrefino13 ответил Иван Тасминский
       184 / 946
    07 ноября в 16:22
    В Спартаке дело не в игроках и тренере. Кончился тот Спартак из СССР, багаж закончился. Надо начинать учиться заниматься футболом.
    ДАША Д
    ДАША Д
       287 / 946
    07 ноября в 16:11
    Работал он откровенно плохо, ждать было уже нечего.
    VIC2
    VIC2
       528 / 946
    07 ноября в 16:11
    Ты, мил человек, свой "Краснодар" хорошо защищай,
    а Пиджак пусть на вешалке повисит...без твоей защиты
    berda2003
    berda2003
       466 / 946
    07 ноября в 16:02
    есть в стране ещё адекватные люди, кроме быдлячих специалистов и анани...пардон, аналитиков на тв и сми.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
       215 / 946
    07 ноября в 15:41
    Что несёт этот 56? Если бы Кононов остался бы в Спартаке, то клуб бы улетел в ФНЛ, куда он стремительно направлялся.
    Artemon9
    Artemon9
       537 / 946
    07 ноября в 15:40
    Никто его за язык не тянул говорить о 4 месяцах. А за слова отвечать надо
    EAGinLE
    EAGinLE
       119 / 946
    07 ноября в 15:29
    Время рассудит .
    makkie
    makkie
       35 / 946
    07 ноября в 15:27
    А за что было оставлять Кононова?
    Пол-команды деградировало, пол-команды были с ним в контрах, игры не было, фразы про "4 месяца", недовольство трибун и т.д.

    На фоне Карреры в Спартаке - "белорус" физрук.
    Кстати, где Кононов? Почему сбежал из клуба, не дал ни одного интервью, скрывается и тихушничает? Его помощники за него отдувались, РУ отдувалось... а он сам? Стыдно или страшно выйти на публику, объясниться?
    zamsb
    zamsb
       502 / 946
    07 ноября в 15:27
    "....Петров: «Кононову в „Спартаке“ просто не дали поработать»...!
    Не успел он развалить Спартак до конца
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответил Литейный 4
       69 / 946
    07 ноября в 15:22
    Через пару тройку туров и этого молодого физрука Тедеску погонят ссаными тряпками из клуба аутсайдера. Гыгыгы
    Тут тедесками не обойтись. Цорн другого румына притащит.
    Надо начинать с Федуна.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       43 / 946
    07 ноября в 15:17
    Зря не дали, он бы отправил народных в ФНЛ.. На очищение...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       69 / 946
    07 ноября в 15:16
    Правильно, пусть поработает в Спартаке , дайте Кононову шанс поработать и сотворить мечту всех болельщиков России - вывести Спартак в пердив и очистить Спартак от поросячьего запаха !
    Литейный 4
    Литейный 4
       9 / 946
    07 ноября в 15:08
    Через пару тройку туров и этого молодого физрука Тедеску погонят ссаными тряпками из клуба аутсайдера. Гыгыгы
    kts
    kts
       61 / 946
    07 ноября в 14:58
    Тедеска верим!!! Прямой дорогой в ФНЛ!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
       75 / 946
    07 ноября в 14:55
    Когда Тедеску поймёт куда попал, психанёт и подаст в отставку, надо будет вернут Кононова и дать ему волшебных четыре месяца!!!
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