«Рейнджерс» оказался сильнее «Порту»

«Рейнджерс» обыграл «Порту» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.
«Рейнджерс» находится на 2 месте в группе (7 очков), а «Порту» расположился на 4 позиции (4 пункта).
Глазго, стадион Айброкс
«Рейнджерс» - «Порту» 2:0 (0:0)
Голы: Морелос Авилес 69, Дэвис 73
«Рейнджерс»: МакГрегор, Тавернье, Голдсон, Хеландер, Баришич, Джек, Дэвис, Камара, Баркер (Эрфилд 65), Морелос Авилес (Дефо 85), Кент (Арибо 83)
Главный тренер: Джеррард Стивен.
«Порту»: Маркесин, Манафа Янко, Мбемба, Пепе (Диас Маруланда 49), Маркано , Теллес, Отавиньо (Силва Фабио 74), Данилу, Урибе, Хесус Корона, Тикиньо (Зе Луиш 64)
Главный тренер: Консейсау Сержиу.
Предупреждения: Баришич 32, Данилу 37, Отавиньо 40, Диас Маруланда 90+4
В другом матче игрового дня МЮ разгромил «Партизан».