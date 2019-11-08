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«Рейнджерс» оказался сильнее «Порту»

вчера, 00:56
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)2 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Рейнджерс» обыграл «Порту» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Рейнджерс» находится на 2 месте в группе (7 очков), а «Порту» расположился на 4 позиции (4 пункта).

Глазго, стадион Айброкс

«Рейнджерс» - «Порту» 2:0 (0:0)
Голы: Морелос Авилес 69, Дэвис 73

«Рейнджерс»: МакГрегор, Тавернье, Голдсон, Хеландер, Баришич, Джек, Дэвис, Камара, Баркер (Эрфилд 65), Морелос Авилес (Дефо 85), Кент (Арибо 83)
Главный тренер: Джеррард Стивен.

«Порту»: Маркесин, Манафа Янко, Мбемба, Пепе (Диас Маруланда 49), Маркано , Теллес, Отавиньо (Силва Фабио 74), Данилу, Урибе, Хесус Корона, Тикиньо (Зе Луиш 64)
Главный тренер: Консейсау Сержиу.

Предупреждения: Баришич 32, Данилу 37, Отавиньо 40, Диас Маруланда 90+4

В другом матче игрового дня МЮ разгромил «Партизан».

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Все комментарии
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   431 / 946
вчера в 15:10
Давно такого отвратительного Порту в еврокубках не видел
BOLTON WANDERERS
BOLTON WANDERERS
вчера в 06:54
С победой!
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
вчера в 06:40
Рейнджерс с победой!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   472 / 946
вчера в 03:11
Молодцы
Землянин
Землянин
   58 / 946
вчера в 02:27
Зе Луиш)))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   150 / 946
вчера в 01:14
с победой Стиви Джи!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   272 / 946
вчера в 01:05
Кэп и легенда красавчик 💪🔥👍
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   262 / 946
вчера в 01:02
шотландцы возрождаются ?)
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