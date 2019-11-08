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МЮ разгромил «Партизан»

вчера, 00:53
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)ПартизанМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» легко обыграл «Партизан» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

МЮ находится на 1 месте в группе (10 очков), а «Партизан» расположился на 3 позиции (4 пункта).

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Партизан» 3:0 (2:0)
Голы: Гринвуд 22, Марсьяль 33, Рэшфорд 49

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Ван-Биссака, Магуайр, Рохо, Янг, МакТоминэй (Лингард 75), Фред (Гарнер 63), Гринвуд, Мата, Рэшфорд (Перейра 67), Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Партизан»: Стойкович, Милетич, Остойич, Павлович, Урошевич, Щекич, Здьелар, Сума, Натхо (Тошич 60), Асано (Стеванович 69), Умар (Иванович 85)

Предупреждения: Натхо 32, Павлович 58, Янг 71

В другом матче игрового дня «Селтик» на выезде обыграл «Лацио».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
   259 / 946
вчера в 13:13
Ожидаемо....и ничего сверх естественного не случмлось...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил allemz
   67 / 946
вчера в 12:33
Для МЮ в нынешней сложившейся ситуации, попасть в ЛЧ через победу в ЛЕ - самый топовый вариант.
В ЛЕ опять Севилья рвет и мечет. Они главные фавориты
lobsterdam
lobsterdam
   213 / 946
вчера в 12:18
не надо пафоса и оваций - дежурная победа и не более!
Sergey Z
Sergey Z
   149 / 946
вчера в 11:39
Ожидаемый результат!
galem72
galem72
   165 / 946
вчера в 10:38
После "успешного" похода на пляж Борнмута эта победа над унылым Партизаном не улыбает.
obana777
obana777
   194 / 946
вчера в 10:16
Да, не те пошли партизаны!
Dark MU
Dark MU
вчера в 09:34
Ну хоть так
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 08:32
На классе, забили все нападающие и вышли в плей-офф, против Астаны можно резервом сыграть и полностью сконцентрироваться на АПЛ
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
вчера в 07:43
С победой .
Mr_Tim
Mr_Tim
вчера в 04:25
ну так, особой радости не испытаешь, победа крупная, статистика клуба печалька..
allemz
allemz
   59 / 946
вчера в 01:17
Для МЮ в нынешней сложившейся ситуации, попасть в ЛЧ через победу в ЛЕ - самый топовый вариант.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
вчера в 00:59
Разгромил Эспаньол, а это так, крупная победа над слабым соперником)
Evilhuman
Evilhuman
   10 / 946
вчера в 00:55
С победой, хоть где-то мы побеждаем
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