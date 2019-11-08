МЮ разгромил «Партизан»

«Манчестер Юнайтед» легко обыграл «Партизан» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.
МЮ находится на 1 месте в группе (10 очков), а «Партизан» расположился на 3 позиции (4 пункта).
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Партизан» 3:0 (2:0)
Голы: Гринвуд 22, Марсьяль 33, Рэшфорд 49
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Ван-Биссака, Магуайр, Рохо, Янг, МакТоминэй (Лингард 75), Фред (Гарнер 63), Гринвуд, Мата, Рэшфорд (Перейра 67), Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Партизан»: Стойкович, Милетич, Остойич, Павлович, Урошевич, Щекич, Здьелар, Сума, Натхо (Тошич 60), Асано (Стеванович 69), Умар (Иванович 85)
Предупреждения: Натхо 32, Павлович 58, Янг 71
В другом матче игрового дня «Селтик» на выезде обыграл «Лацио».