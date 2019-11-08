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ЦСКА не смог обыграть «Ференцварош», Набабкин получил красную карточку

вчера, 00:55
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

ЦСКА занимает 4 место в группе (1 очко), а «Ференцварош» расположился на 3 позиции (5 пунктов).

Будапешт, стадион Групама Арена

«Ференцварош» - ЦСКА 0:0 

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Ботка, Цивич, Харатин, Игнатенко, Зубков, Шкварка (Варга 84), Боли (Изаэль 81), Нгуен (Фримпонг 90)
Главный тренер: Ребров Сергей.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон (Набабкин 81), Марио Фернандес, Ахметов (Бистрович 58), Бийол (Кучаев 63), Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Игнатенко 18, Бийол 18, Шкварка 20, Харатин 25, Влашич 28, Ботка 74, Набабкин 85, Фримпонг 90+2, Набабкин 90+2

Удаление: Набабкин 90+2

В другом матче игрового дня МЮ разгромил «Партизан».

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Все комментарии
Пепс
Пепс ответил красноярец
   201 / 946
вчера в 22:20
Да уж лучше там воще не быть , чем так с целым вырванным очком у Фиренцвароша какого то...чудак
Великолепный
Великолепный
   96 / 946
вчера в 20:46
Акинфеев повторил знаменитый сэйв ногой в матче Лиги Европы

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев совершил сэйв, похожий на спасение в матче со сборной Испании на чемпионате мира.

Вратарь спас армейцев в матче группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша», отбив ногой удар с метра по воротам ЦСКА. На схожесть эпизода со спасением на ЧМ-2018 обратили внимание комментаторы матча, а затем и пресс-служба сборной России.
viv
viv
   126 / 946
вчера в 19:45
Нормально....знаменитые 0/0/1:18 мясных не будет...расстроились спартачи....
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
вчера в 19:41
Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар и ЦСКА набрали очков в этом туре.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил SpaM-SARW
   4 / 946
вчера в 19:15
Это не мечта это реальность
Реальность будет весной, а пока это мечты и грезы .....и скорее всего несбыточные !!!
Хуторянин 84
Хуторянин 84 ответил красноярец
   146 / 946
вчера в 18:47
ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!!!!!!!!!!!!
Тебе сладкий сон приснился....? Ну мечтай и далее. Бомжей и пятачков ненавижу. Но ЦСКА сейчас слаб...
Хуторянин 84
Хуторянин 84 ответил красноярец
   146 / 946
вчера в 18:43
Смотри что бы не отхетафили или не отбазили.
Базель силён. А вот охетафить посмотрим. Лошади вообще ниже плинтуса в самой лёгкой группе...
красноярец
красноярец ответил SpaM-SARW
   121 / 946
вчера в 18:09
Нет гроза Ференцвароша
Чья бы мычала, вам в последнее время и такое не светит.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Leha-ha50
вчера в 17:06
Это не мечта это реальность
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил красноярец
вчера в 17:05
Нет гроза Ференцвароша
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
вчера в 15:57
Отмечу ужасное поведение фанатов Ференцвароша перед началом матча! Это явно не гостеприимное отношение. Также спасибо Игорю за мегаспасение! Жаль, что Алан таки не появился в матче...В атаке армейцы выглядели беззубо, прямо скажем.
красноярец
красноярец ответил Пепс
   121 / 946
вчера в 15:40
Рубин в отличие от конюшни в Европе так не сливался никогда ....поздравляю с вырванным очком гы гы гы
А вы вообще когда там были? Не не , не помню. Мои поздравления с вашим полным очком.
KURUM
KURUM
вчера в 14:05
одно разочарование..
time out
time out
   53 / 946
вчера в 13:52
Как же повезло коням! Очко сохранили.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   451 / 946
вчера в 13:37
Гинер становится тормозом команды ,из-за него команда просто разваливается . стыдно быть конечно нищим, уволить Ганачернко не может ,на хорошего спеца нет денег, На нем свет клином не сошелся , возьми Игнашевича он насквозь пропитан армейским духом . чего как раз и не хватает нашим горе игрокам ! Если бы все игроки как Акинфеев были до мозга костей армейцами, таких позорных матчей я думаю не было бы .Он почти один бьется за армейский престиж . Дожили- ничью с Ференцварошом в актив стали заносить !
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   204 / 946
вчера в 12:50
В упорной борьбе ЦСКА застолбил за собой 4 строчку. Не хочется злорадствовать, но ЦСКА в этом сезоне деградирует, даже на уровне РФПЛ играют ужасно. Лидеры ушли новые не появились, безвольные, избитые, растоптанные. Жаль конечно но я думаю сокращение участников от России в еврокубках пойдет всем на пользу.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   204 / 946
вчера в 12:44
Чаво великий ЦСКА не смог переиграть не менее великого Ференцвароша? Наверно пора с футболом Гончаренко завязывать, будет ужасом если копытные и мясо снова в еврокубки попадут, пусть годик другой отдохнут, на пользу будет.
beefs
beefs
   281 / 946
вчера в 12:21
Интересно поставлен вопрос, а может не проиграли, ведь они весь матч в роли обороняющихся, и вдруг не выиграли..
RUPRICHT
RUPRICHT
   639 / 946
вчера в 12:05
Я НЕ ПОМНЮ КОГДА ЦСКА ТАК ГНИЛО ИГРАЛ!!???ПОЗОР!!!!ВОЗМОЖНО ПЕРЕВЕЛИСЬ ХОРОШИЕ ИГРОКИ!!???
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 946
вчера в 11:44
Не проиграли – уже хорошо)))
Константин Белых
Константин Белых
   446 / 946
вчера в 11:38
Ну хоть с очечком кони можно поздравить! Злорадствовать тут смысла нет ибо в еврокубках достойно играет только Локо. Что будет с ЦСКА с уходом Акинфеева даже страшно представить.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил spartach n1
   138 / 946
вчера в 11:38
Кони прогрессируют :
Ну значит,судя по этому,то следующий матч должны выигрывать!!!!!Идут по нарастающей!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Jeck Denielse
   138 / 946
вчера в 11:36
У Дюделанджа хоть одна победа есть...в группе....в 4-х играх... Вот смотришь на "феерию" наших клубов в европах.... И вроде создание третьего по силе евротурнира типа "Интертото" - выглядит оправданным..)) Уже и не верится...что пару лет назад Спартак и Зенит выигрывали у испанских команд (Севилья и Реал Сосьедад) наколотив им 12 мячей за 4 матча..... Либо РПЛ - дергадирует.........либо еврофутбол развивается с неподсильной нам скоростью.........либо и то и другое сразу..... Согласен с комментом Ген Геныча...ниже... Горько смотреть как играют в одно касание еврокоманды.....и как наши двумя-тремя касаниями обрабатывают мяч...... Невозможно из "медленно-лениво-автобусного" чемпионата" достойно запрыгнуть в еврокубки...... Из 6-ти команд.....2 вообще не прошли отбор в евротурниры.... А выступающие 4 команды с большой долей вероятности могут закончить "свой славный путь" в этих турнирах уже осенью... Отличных арен...неплохих трансферов...и нашей поддержки - оказалось недостаточно.... Руководителям нашего футбола есть о чём подумать.... Почему мы так отстаём от европейских команд....
Да полностью согласен!!!!!!!!

Я может и не прав про академии в целом,но знаю точно,что в Европе ,тактики и футбольному мышлению а так же культуре паса учат еще с 15 лет!!!На счет физики не знаю !!!!!!

Да и как прогрессировать нашей молодежи,если чемпионат тихоходный!!!!!!Тут одна сплошная деградация!!!!!!

РПЛ надо менять!!!!!!Мы по идее ,если сравнивать по силе чемпионаты,где то на уровне Чехии или Бельгии,но в той же Чехии или Бельгии(я про сборные)игроки то гораздо качественнее и по Европам их разбросано гораздо больше ,чем наших!!!
Против_всех
Против_всех ответил spartach n1
   86 / 946
вчера в 11:34
Срамота
Против_всех
Против_всех
   86 / 946
вчера в 11:33
цэ-эс-ка всег-да бу-дет чет-вер-тым!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил MaxForCSKA
   138 / 946
вчера в 11:29
когда выходил на поле топор набабкин, о чем думал тренер
Ну по Набабкину вопросики есть конечно же!!!!!!!-й фол,без вопросов ЖК,а вот вторая ЖК конечно же лишняя я думаю!!!!!Ну пободались в штрафной-зачем желтые то раздовать,там вроде грубого ничего не было,мог бы арбитр просто поговорить и все уладить!!!!!
Пепс
Пепс ответил красноярец
   201 / 946
вчера в 11:17
Рубин в отличие от конюшни в Европе так не сливался никогда ....поздравляю с вырванным очком гы гы гы
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответил spartach n1
   859 / 946
вчера в 11:14
Кони прогрессируют :
Зато им по прежнему стыдно за Спартак)))
spartach n1
spartach n1
   1 / 946
вчера в 10:57
Кони прогрессируют :

spartach n1
spartach n1
   1 / 946
вчера в 10:49
Подвиги ЦСКА в Еврокубках с футбольными карликами, после которых последовали не одиночные поражения а вылеты из группы,отбора,или первых стадий плей оф:
Сезон 94/95: Ференцварош –ЦСКА 2-1( вылет из 1 раунда Кубка обладателей Кубков)
Сезон 99/00: Мольде–ЦСКА 4-0 ( вылет во 2 отборочном раунде ЛЧ)
Сезон 00/01: Виборг-ЦСКА 1-0 ( вылет в 1 отборочном раунде КУЕФА)
Сезон 03/04: ЦСКА-Вардар 1-2 ( вылет во 2 раунде отбора ЛЧ)
Сезон 05/06: Динамо Бухарест–ЦСКА 1-0 ( 4 место в группе КУЕФА )
Сезон 06/07: Маккаби–ЦСКА 1-0 ( вылет в 1/16 КУЕФА)
Сезон 12/13: ЦСКА –Аик 0-2 ( вылет в 1 раунде отбора ЛЕ)
Сезон 13/14: Виктория Плзень –ЦСКА 2-1 ( 4 место в группе ЛЧ)
Сезон 18/19: ЦСКА - Виктория Плзень 1-2 ( 4 место в группе ЛЧ)
Сезон 19/20: Лудогорец-ЦСКА 5-1
Сезон 19/20: ЦСКА -Эспаньол 0-2
Сезон 19/20: ЦСКА-Ференцварош 0-1

4-е места ЦСКА в группах ЛЧ: Сезоны 1992/1993; 2007/2008; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2018/2019
4-е места ЦСКА в группах КУЕФА/ЛЕ: Сезон 05/06; Сезон 19/20?
Это заговор!
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