ЦСКА не смог обыграть «Ференцварош», Набабкин получил красную карточку

ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.
ЦСКА занимает 4 место в группе (1 очко), а «Ференцварош» расположился на 3 позиции (5 пунктов).
Будапешт, стадион Групама Арена
«Ференцварош» - ЦСКА 0:0
«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Ботка, Цивич, Харатин, Игнатенко, Зубков, Шкварка (Варга 84), Боли (Изаэль 81), Нгуен (Фримпонг 90)
Главный тренер: Ребров Сергей.
ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон (Набабкин 81), Марио Фернандес, Ахметов (Бистрович 58), Бийол (Кучаев 63), Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Игнатенко 18, Бийол 18, Шкварка 20, Харатин 25, Влашич 28, Ботка 74, Набабкин 85, Фримпонг 90+2, Набабкин 90+2
Удаление: Набабкин 90+2
В другом матче игрового дня МЮ разгромил «Партизан».
Галицкий вон не побоялся никому неизвестного поставить и Краснодар не провалился.
А Витя превратился в консерватора, люди не играют, а он их упорно ставит.
Галицкий вон не побоялся никому неизвестного поставить и Краснодар не провалился.
А Витя превратился в консерватора, люди не играют, а он их упорно ставит.