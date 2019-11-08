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«Эспаньол» уничтожил «Лудогорец»

вчера, 00:51
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)6 : 0Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецМатч завершен

«Эспаньол» дома легко обыграл «Лудогорец» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Эспаньол» находится на 1 месте в группе (10 очков), а «Лудогорец» расположился на 2 позиции (6 пунктов).

Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат

«Эспаньол» - «Лудогорец» 6:0 (3:0)
Голы: Мелендо 4, Лопес 19, Варгас 36 (пенальти), Кампузано Бонилья 52, Педроса 73, Феррейра 76

«Эспаньол»: Лопес, Лопес, Эспиноcа (Педроса 46), Калеро Вилья, Коршья, Гранеро, Лосано, Вила, Мелендо (Ву 71), Кампузано Бонилья (Феррейра 64), Варгас
Главный тренер: Мачин Пабло.

«Лудогорец»: Иванов Илиев, Сисиньо, Терзиев, Форстер, Недялков, Гуральски, Баджи, Марселиньо (Икоко 21), Лукоки, Кешеру (Анисе 39), Вандерсон (Дьяков 77)
Главный тренер: Генчев Станислав.

Предупреждения: Гуральски 25, Гуральски 35, Баджи 90, Лукоки 90+1

Удаления: Форстер 12, Гуральски 35

В другом матче игрового дня «Спортинг» обыграл «Русенборг».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
вчера в 11:53
Лудогорцы не стали шибко упираться вдевятером. Могут себе позволить и в Москве проиграть, главное грохнуть в последнем туре венгров и задача будет решена.
galem72
galem72
   165 / 946
вчера в 10:35
лошади в приятном предвкушении поездки в Барселону. Надеюсь, им там о-о-очень понравится, как минимум так же, как и Лудогорцу. ))
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 09:41
Вот так выступает последняя команда Ла Лиги.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   706 / 946
вчера в 06:43
Эспаньол дома уничтожит ЦСКА.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
вчера в 04:10
Неожиданный разгром.
ATG
ATG
   402 / 946
вчера в 01:23
Ахахахха это вам за ЦСКА ))) правда с удалениями , но всё равно . Например Аякс выстоял после 2-х удалений . ЛудоГОГОрец не смог
obana777
obana777
   194 / 946
вчера в 01:13
Лудогореца натянули 6:0. Лудогорец поиздевался на ЦСКА 5:1. Это же что за колхоз ЦСКА?
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
вчера в 01:00
Молодцы Эспаньол. В ЛЕ хорошо получается в отличии от чемпа.
Footbolista
Footbolista
   2 / 946
вчера в 00:53
Кони вздрогнули...
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