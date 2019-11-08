«Эспаньол» уничтожил «Лудогорец»

«Эспаньол» дома легко обыграл «Лудогорец» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.
«Эспаньол» находится на 1 месте в группе (10 очков), а «Лудогорец» расположился на 2 позиции (6 пунктов).
Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат
«Эспаньол» - «Лудогорец» 6:0 (3:0)
Голы: Мелендо 4, Лопес 19, Варгас 36 (пенальти), Кампузано Бонилья 52, Педроса 73, Феррейра 76
«Эспаньол»: Лопес, Лопес, Эспиноcа (Педроса 46), Калеро Вилья, Коршья, Гранеро, Лосано, Вила, Мелендо (Ву 71), Кампузано Бонилья (Феррейра 64), Варгас
Главный тренер: Мачин Пабло.
«Лудогорец»: Иванов Илиев, Сисиньо, Терзиев, Форстер, Недялков, Гуральски, Баджи, Марселиньо (Икоко 21), Лукоки, Кешеру (Анисе 39), Вандерсон (Дьяков 77)
Главный тренер: Генчев Станислав.
Предупреждения: Гуральски 25, Гуральски 35, Баджи 90, Лукоки 90+1
Удаления: Форстер 12, Гуральски 35
В другом матче игрового дня «Спортинг» обыграл «Русенборг».