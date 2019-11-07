«Селтик» вырвал победу у «Лацио» в Риме

«Селтик» с трудом обыграл «Лацио» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.
«Селтик» находится на 1 месте в группе (10 очков), а «Лацио» расположился на 3 позиции (3 пункта).
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - «Селтик» 1:2 (1:1)
Голы: Иммобиле 7 - Форрест 38, Нтчам 90+5
«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Вавро (Бериша 82), Ачерби, Лаццари, Пароло, Лейва (Альберто 58), Милинкович-Савич, Хони (Лулич 58), Кайседо, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Селтик»: Форстер, Форрест (Бауэр 89), Абд Эльхамед (Биттон 83), Жюлльен, Аэр, Хэйес, Кристи (Нтчам 77), Браун, МакГрегор, Эдуар, Эльюнусси
Главный тренер: Леннон Нил.
Предупреждения: Кайседо 42, Браун 51
В другом матче игрового дня «Спортинг» обыграл «Русенборг».
стыдно
римский середняк
стыдно
римский середняк