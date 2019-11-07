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«Селтик» вырвал победу у «Лацио» в Риме

07 ноября 2019, 22:51
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

«Селтик» с трудом обыграл «Лацио» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Селтик» находится на 1 месте в группе (10 очков), а «Лацио» расположился на 3 позиции (3 пункта).

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Селтик» 1:2 (1:1)
Голы: Иммобиле 7 - Форрест 38, Нтчам 90+5

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Вавро (Бериша 82), Ачерби, Лаццари, Пароло, Лейва (Альберто 58), Милинкович-Савич, Хони (Лулич 58), Кайседо, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Селтик»: Форстер, Форрест (Бауэр 89), Абд Эльхамед (Биттон 83), Жюлльен, Аэр, Хэйес, Кристи (Нтчам 77), Браун, МакГрегор, Эдуар, Эльюнусси
Главный тренер: Леннон Нил.

Предупреждения: Кайседо 42, Браун 51

В другом матче игрового дня «Спортинг» обыграл «Русенборг».

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   52 / 946
вчера в 19:54
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил beefs
   236 / 946
вчера в 15:49
С победой, шотландцев, неожиданно...
будем их поздравлять ,когда свитер об газон выпачкают,хотя ещё не факт,что он окажется в ЛЕ, Славия не пустит.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Рожден в СССР
   236 / 946
вчера в 15:47
Я на старушку поставил, Лацио подвела
старушка никогда не подведёт,она проверенна временем,а не кабинетом.
beefs
beefs
   281 / 946
вчера в 14:49
С победой, шотландцев, неожиданно...
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
   453 / 946
вчера в 13:34
Крассава Селтик!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
вчера в 12:51
Ну что, Иммобиле еще хочет в ЛЧ? Там ведь не будет Селтиков, там более серьезные клубы играют.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Князь Всея Турина
   143 / 946
вчера в 11:17
Я на старушку поставил, Лацио подвела
Sergey Z
Sergey Z
   149 / 946
вчера в 10:37
Селтик с победой!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Рожден в СССР
   236 / 946
вчера в 10:06
вот и доверься итальяшкам, все испортят
так надо было в матче с Локо на Юву ставить,а не сЦать против ветра.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Roman Borovikov
   236 / 946
вчера в 10:05
Помнится Иммобили говорил, что Лацио должен попадать в ЛЧ, - вопрос зачем, если в ЛЕ даже дома влетают((
Иммобик это настоящий косяпор из 10 моментов если 1-2 реализует,то это уже чудо. Он даже пенальти не всегда точно пробивает. Вылетят они из ЛЧ прямо в групповухе,займут 5 место.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
вчера в 10:04
Молодцы,что дали бой этим псевдоитальянцам. если и остался дух римлян,так это только в Юве,которая сражается до последней капли крови,в полсилы.
Inside91
Inside91
   713 / 946
вчера в 06:55
Ничего удивительного ,ЛолЛига 3
Василий 50
Василий 50
   456 / 946
вчера в 06:46
Странный результат.
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
вчера в 05:33
аххахахахах
стыдно
римский середняк
Karkaz
Karkaz
   282 / 946
вчера в 05:02
Селтик уже и на выезде научился играть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
вчера в 02:02
Ставку споганили, вырыватели...
milan-f
milan-f
   142 / 946
вчера в 01:37
Лацио вообще не тоРт
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   143 / 946
07 ноября в 23:53
вот и доверься итальяшкам, все испортят
Foxes
Foxes
   514 / 946
07 ноября в 23:34
Ай да Кельты, ай да Молодцы!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
07 ноября в 23:29
Помнится Иммобили говорил, что Лацио должен попадать в ЛЧ, - вопрос зачем, если в ЛЕ даже дома влетают((
drug01
drug01
   124 / 946
07 ноября в 23:26
Селтик верен себе !!!!!Молодцы.......
Тео Джонс
Тео Джонс
   38 / 946
07 ноября в 23:09
Как и предполагалось, итальяшки в еврокубках донные до потери пульса)
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответил dimagas2
   563 / 946
07 ноября в 23:04
Они ЛЕ сливают,как известно денег мало дают там,в сериале за место выше поболее дают,а то что арсенал, Челси играют в финалах ЛЕ это для трофеев, иначе они тоже слили бы.
alex074
alex074
   174 / 946
07 ноября в 23:04
Не слвсем удачный тур в еврокубках для клубов Италии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   563 / 946
07 ноября в 23:03
Лацио как обычно.
obana777
obana777
   194 / 946
07 ноября в 22:59
Эх, Лацио! Это провал.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   111 / 946
07 ноября в 22:56
Молодцы Селтик, вырвали победу у Лацио на последних минутах, хотя могли и проиграть, но Лацио сам виноват, нужно было забивать. Ну и фаны Селтика круто гнали свою команду вперед.
dimagas2
dimagas2
   91 / 946
07 ноября в 22:56
Лацио странная команда могут напихать всем в серии А,а могут слить игру команде что слабее в разы.
Сантус
Сантус
   65 / 946
07 ноября в 22:55
...твою бабушку...мои поздравления Селтику и знакомому прапору.Яйца есть...))
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