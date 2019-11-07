«Спортинг» на выезде обыграл «Русенборг», Нету получил желтую карточку

«Русенборг» дома уступил «Спортингу» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.
«Спортинг» находится на 1 месте в группе (9 очков), а «Русенборг» расположился на 4 позиции (0 пунктов).
Тронхейм, стадион Леркендаль
«Русенборг» - «Спортинг» 0:2 (0:2)
Голы: Коатес 16, Бруну Фернандеш 38
«Русенборг»: Хансен, Хеденстад, Региниуссен, Ховланд, Мелинг, Йенсен, Лундемо, Трондсен (Хелланд 78), Асен, Содерлунд, Адегбенро (Йонсен 77)
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик.
«Спортинг»: Рибейро, Нету, Коатес, Илори, Розье, Думбия (Фернандеш 86), да Силва, Борха, Бруну Фернандеш (Лобо Пейшото Минейро Мендеш 89), Боласи (Рафаэл Камашу 73), Вьетто
Главный тренер: Понтеш Леонел.
Предупреждения: Нету 26, да Силва 59
В другом матче игрового дня «Севилья» разгромила «Дюделанж».