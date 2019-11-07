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«Спортинг» на выезде обыграл «Русенборг», Нету получил желтую карточку

07 ноября 2019, 22:49
РусенборгЛоготип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)0 : 2Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

«Русенборг» дома уступил «Спортингу» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Спортинг» находится на 1 месте в группе (9 очков), а «Русенборг» расположился на 4 позиции (0 пунктов).

Тронхейм, стадион Леркендаль

«Русенборг» - «Спортинг» 0:2 (0:2)
Голы: Коатес 16, Бруну Фернандеш 38

«Русенборг»: Хансен, Хеденстад, Региниуссен, Ховланд, Мелинг, Йенсен, Лундемо, Трондсен (Хелланд 78), Асен, Содерлунд, Адегбенро (Йонсен 77)
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик.

«Спортинг»: Рибейро, Нету, Коатес, Илори, Розье, Думбия (Фернандеш 86), да Силва, Борха, Бруну Фернандеш (Лобо Пейшото Минейро Мендеш 89), Боласи (Рафаэл Камашу 73), Вьетто
Главный тренер: Понтеш Леонел.

Предупреждения: Нету 26, да Силва 59

В другом матче игрового дня «Севилья» разгромила «Дюделанж».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
вчера в 00:10
Нету играет по большим праздникам.
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