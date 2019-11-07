Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном»

07 ноября 2019, 22:48

«Динамо» К в гостях сыграло вничью с «Копенгагеном» в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА .

Копенгаген, стадион Паркен

«Копенгаген» - «Динамо» 1:1 (1:0)

Голы: Стаге 4 - Вербич 70

Нереализованный пенальти: Цыганков 15

«Копенгаген»: Юнссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец 69), Стаге, Фальк (Дарами 55), Зека, Фишер (Томсен 82), Сотериу, Майкл Сантос

Главный тренер: Сольбаккен Столе.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Цыганков, Сидорчук, Шепелев, Караваев, Беседин, Вербич (Де Пена 88)

Главный тренер: Михайличенко Алексей.

Предупреждения: Зека 64, Майкл Сантос 83, Нельссон 83, Шабанов 83

После матча «Динамо» К и «Копенгаген» лидируют в группе В с шестью набранными очками, на третьем месте расположился «Мальмё» с пятью баллами.

Напомним, что ранее «Краснодар» обыграл «Трабзонспор».