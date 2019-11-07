Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном»

«Динамо» К в гостях сыграло вничью с «Копенгагеном» в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Копенгаген, стадион Паркен
«Копенгаген» - «Динамо» 1:1 (1:0)
Голы: Стаге 4 - Вербич 70
Нереализованный пенальти: Цыганков 15
«Копенгаген»: Юнссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец 69), Стаге, Фальк (Дарами 55), Зека, Фишер (Томсен 82), Сотериу, Майкл Сантос
Главный тренер: Сольбаккен Столе.
«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Цыганков, Сидорчук, Шепелев, Караваев, Беседин, Вербич (Де Пена 88)
Главный тренер: Михайличенко Алексей.
Предупреждения: Зека 64, Майкл Сантос 83, Нельссон 83, Шабанов 83
После матча «Динамо» К и «Копенгаген» лидируют в группе В с шестью набранными очками, на третьем месте расположился «Мальмё» с пятью баллами.
Напомним, что ранее «Краснодар» обыграл «Трабзонспор».