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Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном»

07 ноября 2019, 22:48
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

«Динамо» К в гостях сыграло вничью с «Копенгагеном» в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Копенгаген, стадион Паркен

«Копенгаген» - «Динамо» 1:1 (1:0)
Голы: Стаге 4 - Вербич 70

Нереализованный пенальти: Цыганков 15

«Копенгаген»: Юнссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец 69), Стаге, Фальк (Дарами 55), Зека, Фишер (Томсен 82), Сотериу, Майкл Сантос
Главный тренер: Сольбаккен Столе.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Цыганков, Сидорчук, Шепелев, Караваев, Беседин, Вербич (Де Пена 88)
Главный тренер: Михайличенко Алексей.

Предупреждения: Зека 64, Майкл Сантос 83, Нельссон 83, Шабанов 83

После матча «Динамо» К и «Копенгаген» лидируют в группе В с шестью набранными очками, на третьем месте расположился «Мальмё» с пятью баллами.

Напомним, что ранее «Краснодар» обыграл «Трабзонспор».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   100 / 946
вчера в 09:32
Такое ощущение, что Михайличенко с Каштру забили - кто позже сделает замену.. Лесик и тут его переиграл))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   307 / 946
вчера в 05:20
Киев и Шахта должна играть весной по-любому!!
makerdream
makerdream
   375 / 946
вчера в 00:31
Хорошие дело бущаном не назовут...
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   431 / 946
07 ноября в 22:57
Капец, тупить меньше надо. А по факту Динамо сильнейшая команда этой группы
Stalker-ato
Stalker-ato
   314 / 946
07 ноября в 22:49
Киев как всегда,сначала сами себе создадут трудности(гол на пустом месте,не забили пенальти) а потом их героически преодолевают.
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